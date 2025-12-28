Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"MEMORIES"

Retrospectiva 2025: veja quais foram os acontecimentos marcantes em MS

Relembre os momentos que marcaram Mato Grosso do Sul ao longo deste ano

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/12/2025 - 10h15


Ano de 2025 foi intenso em Mato Grosso do Sul.

Este ano teve morte de ícones em acidente aéreo, operações, escândalo em prefeituras, greves que “judiaram” da população, acidentes fatais, feminicídios, inauguração de voos históricos e muitos mais.

Foi um ano de grandes emoções, positivas e negativas. O Correio do Estado preparou uma linha do tempo de 2025, em ordem cronológica, para você se lembrar dos momentos que mais marcaram o Estado neste ano. Confira:

FEMINICÍDIO DA JORNALISTA VANESSA RICARTE

Jornalista, Vanessa Ricarte, de 42 anos, morreu esfaqueada pelo noivo, Caio Nascimento, em 12 de fevereiro, em uma casa localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande. Ele desferiu diversos golpes de faca contra o pescoço, peito e barriga.

Ela era assessora de imprensa do Ministério Público do Trabalho (MPT) e se formou em jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Eles namoravam há 4 meses e moravam juntos. Ele tem passagens pela polícia por roubo, tentativa de suicídio, ameaça e violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

A morte de Vanessa ganhou repercussão nacional na época e alterou o modus operandi da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no combate à violência contra mulher:

  • Delegadas da DEAM foram transferidas para outras unidades
  • Desengavetamento de BOs
  • Capacitação de policiais em combate à violência doméstica
  • Criação de um Grupo de Trabalho (GT)
  • Instauração de inquérito relativos aos BOs de violência doméstica
  • Aumento do efetivo da Polícia Civil
  • Uso de tecnologia
  • Criação do Procedimento Operacional Padrão (POP)
  • 57 salas lilás
  • Trabalhos em escolas e universidades contra violência doméstica

MORTE DE CORREDORA

Danielle Oliveira, de 41 anos, morreu atropelada por um motorista bêbado, em 15 de fevereiro, na MS-010, saída para Rochedinho, área rural de Campo Grande.

Danielle estava correndo em um grupo de 20 pessoas, no acostamento da rodovia, quando João Vitor Vilela, de 22 anos, estudante de medicina, motorista de um Fiat Pulse prata, em alta velocidade, perdeu a direção, atingiu o grupo e atropelou duas corredoras.

Uma morreu e a outra ficou ferida. O motorista do carro, estudante de medicina, estava visivelmente bêbado e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Atualmente, ele já está solto.

Latinhas de cerveja foram encontradas dentro do veículo e uma pulseira de boate estava no pulso do autor.

A morte da corredora ganhou repercussão estadual na época.

MORTE DE MULHER TRANS QUEIMADA

Pâmela Mirela, de 31 anos, mulher transexual, morreu com 90% do corpo queimado em incêndio criminoso, em 21 de fevereiro, no Hospital Santa Casa de Campo Grande, localizado na rua Eduardo Santos Pereira, número 88, Centro, na Capital.

Ela teve corpo queimado e a casa incendiada, após briga em boate. Em 18 de fevereiro, Pâmela estava em uma boate, frequentada por garotas de programa, quando se envolveu em uma briga com outras mulheres trans, identificadas como “Baby” e “Yara”.

A confusão se deu por conta de serviços de prostituição e programas sexuais que elas praticam.

Como vingança, “Baby” e “Yara” foram até a Vila Carvalho, onde Pâmela mora, para “acertar as contas”, em 19 de fevereiro.

Em posse de galão de gasolina e isqueiro, despejaram o líquido por debaixo das portas e pelas frestas do muro, atearam fogo no local, saíram correndo e foram embora.

O fogo se alastrou rapidamente pela residência e Pâmela, que estava dentro de casa, sofreu queimaduras profundas e gravíssimas, tendo 90% do corpo queimado.

MORTE DE MÃE E FILHA INCENDIADAS

Corpos de uma mulher de 30 anos (mãe) e de uma bebê de 10 meses (filha) foram encontrados carbonizados, em 26 de maio, por volta das 22h35min, na rua Desembargador Ernesto Borges, bairro Morada Imperial, próximo ao Indubrasil, em Campo Grande.

O pescoço da mulher estava quebrado. A criança estava nos braços (colo) da mãe. Ambas morreram abraçadas. Quem matou e ateou fogo contra as duas foi o esposo/pai. A "justificativa" seria de que ele não queria pagar pensão para a criança.

Moradores da região encontraram os corpos em chamas no asfalto e acionaram a polícia. Compareceram ao local duas viaturas do Corpo de Bombeiros, uma da Polícia Militar, três da Polícia Civil e duas da Polícia Científica.

Por conta do combustível usado no crime, as chamas se alastraram pela vegetação e Bombeiros tiveram de intervir para controlar o fogo.

OPERAÇÃO DO GAECO CONTRA 11 PREFEITURAS

Em 2025, ao menos 11 prefeituras e Câmara Municipal foram alvos de operações por parte do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Levantamento feito pelo Correio do Estado nas investigações em andamento do MPMS mostrou que, pelo menos, 10 prefeituras e uma Câmara Municipal tiveram mandados de busca e apreensão expedidos, e em alguns casos até de prisão, por suspeitas de crimes que envolviam fraude em licitações públicas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

PRIMEIRO VOO DE GUARULHOS A BONITO

Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, recebeu o primeiro voo comercial direto do Aeroporto de Guarulhos (GRU) em 3 de setembro.

A rota GRU-BYO/BYO-GRU é inédita pois liga Bonito ao Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 90 internacionais.

Com isso, o município passa a ser contemplado pelas três linhas aéreas do país: Gol, Latam e Azul em cinco dias da semana: terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo.

PRISÃO DO PREFEITO DE TERENOS

Prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), foi preso em 9 de setembro em uma operação que investiga desvio milionário de dinheiro.

Ele é suspeito de liderar uma fraude em 11 licitações. A ação contou com o cumprimento de 16 mandados. Com o escândalo, a tradicional Festa do Ovo, que é realizada todos os anos, foi cancelada.

Quem assumiu a prefeitura foi o doutor Arlindo Landolfi Filho.

ACIDENTE AÉREO – CINEASTAS E CHINÊS MORTOS

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, em 23 de setembro, na região da Fazenda Barra Mansa, Pantanal sul-mato-grossense, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

A novela “Pantanal”, da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

ACIDENTE COM MORTE EM MURETA NA GUNTER HANS

Daniel Moretti Nogueira, de 26 anos e Ângelo Antônio Alvarenga Perez, de 23 anos morreram em acidente gravíssimo, ao colidir contra uma mureta da avenida Gunter Hans, em 29 de novembro.

Ângelo morreu na hora e Daniel faleceu após ficar 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

O acidente repercutiu na imprensa campo-grandense e pôs em questão a inutilidade da mureta do corredor de ônibus da Gunter Hans, que está obsoleta há anos devido a obra inacabada.

GREVE DOS ÔNIBUS

Em 2025, Campo Grande enfrentou uma das maiores greve dos ônibus da história. Ao todo, a capital ficou 4 dias sem transporte coletivo, de 15 a 18 de dezembro.

Todos os terminais e pontos ficam vazios. A greve afetou 100 mil usuários, que usam o transporte coletivo diariamente para ir e voltar do trabalho. A paralisação estava programada, foi alertada antecipadamente e não pegou usuários de surpresa.

Esta foi a segunda vez no ano em que a Capital ficou sem transporte. Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo. O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

A greve ocorreu por falta de pagamento. O Consórcio Guaicurus alegou que está em crise financeira e que não tinha dinheiro para pagar a folha salarial, 13º salário e custos operacionais básicos (combustível, manutenção da frota e encargos).

PARALISAÇÃO NA SANTA CASA

Funcionários paralisaram atividades, por dois dias, 22 e 23 de dezembro, no Hospital Santa Casa de Campo Grande.

A paralisação afetou 30% dos atendimentos no maior hospital de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 1.200 funcionários CLT de enfermagem, limpeza e copa cruzaram os braços e ficaram sem trabalhar.

A paralisação ocorreu por falta de pagamento do 13º salário. Até então, a proposta seria de que o 13º seria pago em três parcelas: em janeiro, fevereiro e março. Mas, os funcionários recusaram a proposta e iniciaram as paralisações e protestos.

Os serviços afetados foram atendimentos (consultas eletivas, cirurgias eletivas, enfermaria, pronto socorro e UTI), limpeza (higienização de centros cirúrgicos, consultórios, banheiros e corredores), lavanderia (acúmulo de roupas utilizadas em cirurgias ou exames) e cozinha (copa).

EDUCAÇÃO

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS

Categoria representa todos os professores do ensino básico (fundamental e médio), regular, técnico, profissionalizante e ensino superior, desde que seja profissional temporário da Rede Estadual de Ensino (REE-MS)

28/12/2025 08h40

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025 Fábio Oliveira



Mato Grosso do Sul ganhou mais um sindicato na área da educação em 2025.

Sindicato dos Professores Temporários (SINPROTEMP-MS) é específico para professores temporários da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS)

Foi criado em Assembleia Geral de Fundação no dia 18 de dezembro de 2025, conforme edital publicado no Diário Oficial da União e no Correio do Estado – jornal de grande circulação em MS.

A classe representa todos os professores do ensino básico (fundamental e médio), regular, técnico, profissionalizante e ensino superior, desde que seja profissional temporário da REE-MS.

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025Identidade visual do Sindicato dos Professores Temporários

Possui 6.229 integrantes, que são professores que integram grupos e associações vinculadas ao SINPROTEMP-MS.

Segundo o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Fábio Oliveira Rodrigues, o sindicato foi criado para suprir a falta de defesa e representação nos sindicatos existentes: Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) e Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP).

O sindicato defende:

  • equiparação salarial com efetivos
  • pagamento correto de 13º
  • férias
  • FGTSs
  • seguro-desemprego
  • manutenção da remuneração durante todo o contrato Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), com licenças (maternidade, paternidade, médica)
  • realização de concursos públicos
  • vínculos bi ou trienais
  • regras claras e transparentes de lotação de professores
  • formação continuada
  • reconhecimento de titulação

De acordo com o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Leonardo Pescinelli Martins, a Rede Estadual de Ensino possui aproximadamente 28.800 professores, dos quais cerca de 72% — em torno de 20.160 docentes — atuam em regime temporário.

Segundo Pescinelli, atualmente, um professor efetivo da REE-MS, com carga horária de 40 horas/aula, inicia a carreira com remuneração mensal em torno de R$ 13.380,00. Já o professor temporário, na mesma carga horária, recebe aproximadamente R$ 7.500,00, o que representa uma diferença salarial de cerca de 43%.

“A começar que a contratação temporária de professores, em tese, é uma exceção à regra, como um “botão de emergência”. Nosso Estado fez dessa exceção regra! Somos hoje 72% dos professores”, desabafou Pescinelli.

Segundo o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Fábio Oliveira Rodrigues, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) e Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) não representam ou defendem os interesses dos professores temporários.

"É inaceitável que uma federação e sindicatos que afirmam representar os professores ignorem, de forma sistemática, as reivindicações dos professores temporários. Limitam-se a campanhas de filiação, mas não avançam na defesa concreta dos nossos direitos nem na conquista de melhorias reais para essa categoria no Estado. Somos mais de 60% dos docentes da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul e exigimos respeito, representação legítima e compromisso efetivo. Esse respeito não virá de quem nos ignora. Ele será construído a partir do SINPROTEMP-MS, um sindicato criado por e para professores temporários. Estamos cansados da omissão da FETEMS, da ACP e dos SINTEDS. Foram feitas mais de 12 tentativas de diálogo com os Sindicatos existentes para tentar levar as pautas construídas pela própria classe e nenhum desses diálogos sequer saíram do campo da utopia. Era necessário então fazer a luta no campo de batalha e com as mesmas ferramentas, para garantir aos temporários dignidades!”, disse Fábio Oliveira ao Correio do Estado.

O sindicato visa defender os interesses, diminuir as desigualdades e lutar pelos direitos dos professores temporários da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul.

“Diante da repetição de omissões e da naturalização da precarização, eu decidi romper com a lógica do sistema vigente e propor a criação de um sindicato específico para os professores temporários, proposta que foi acolhida e fortalecida pela própria categoria. O SINPROTEMP-MS nasce dessa decisão consciente de transformar indignação em estrutura, reivindicação em proposta e mobilização em institucionalidade. A defesa dos professores temporários não surgiu de uma conjuntura momentânea, mas de uma trajetória construída ao longo dos anos, a partir da escuta direta da categoria e do enfrentamento responsável das desigualdades que se consolidaram no sistema educacional. Desde 2019, esse compromisso se materializou em ações concretas, diálogo permanente e organização coletiva. Mais do que uma entidade sindical, o sindicato expressa a convicção de que políticas públicas só se sustentam quando são construídas com quem vive a realidade da educação todos os dias”, complementou Fábio Oliveira.

O QUE DIZ A FETEMS

A presidenta da FETEMS, professora Deumeires Morais, discorda que a federação não apoia os professores temporários.

"Nós discordamos e não é verdade que a FETEMES e os 74 sindicatos municipais filiados não defendem os direitos dos profissionais temporários da educação. A FETEMES está numa campanha de mobilização desde o mês de abril para a realização de concurso público. O concurso público é para professores efetivos ou para professores temporários? Quando a FETEMS defende o processo seletivo, não está falando para professores efetivos, nós estamos defendendo professores temporários. Então, nós estamos na defesa desses professores quando falamos na realização de concurso público. Inclusive, defendemos que o concurso público, não traz só a igualdade de salário, ele traz a dignidade desse professor de poder ter o direito da carreira, estabilidade, direito de contribuir para a previdência própria, o direito de poder também se associar a Cassems na sua integralidade", explicou a presidenta ao Correio do Estado.

O QUE DIZ A ACP

De acordo com o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, o sindicato campo-grandense luta pelos direitos dos professores temporários e repudia quem os desrespeita.

"A princípio vemos como devaneio de alguns essas ações. Não dividimos a categoria, ao contrário, repudiamos qualquer ação que tente enfraquecer inclusive a parte mais vulnerável que são os professores temporários. A FETEMS a ACP acabaram de ganhar uma ação que contempla os professores temporários da Rede Estadual no que diz respeito a férias entre os anos de 2011 e 2019"

Veja aqui o Edital de Convocação para Fundação, Eleição e Posse da Diretoria do Sindicato da Categoria Profissional Diferenciada dos Professores Temporários de MS, publicado no Correio do Estado, em 27 de novembro de 2025.

INTERDIÇÃO

Encerramento de ano jubilar deve reunir 7 mil fiéis neste domingo na Capital

Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Dimas, missa de encerramento do Jubileu da Esperança será neste domingo (28), às 16h, no Centro de Campo Grande

27/12/2025 18h30

Despedida do ano jubilar de 2025 deve reunir 7 mil fiéis em Campo Grande neste domingo (28)

Despedida do ano jubilar de 2025 deve reunir 7 mil fiéis em Campo Grande neste domingo (28) Foto: Divulgação



Marcado por ser um ano jubilar, os católicos campo-grandenses terão a oportunidade de se despedir de 2025 neste final de semana. Sob presidência do arcebispo metropolitano Dom Dimas, a região central da Capital recebe a missa de encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo (28), às 16h.

Ano jubilar, 2025 foi recheado de eventos e atividades da Arquidiocese que contemplaram diversos grupos não só de fiéis, mas também em ações de lembrança à profissionais da esfera civil, como por exemplo no Direito, Educação, Universitários, Segurança Pública e Saúde.

Como reportado pelo Correio do Estado no fim do ano passado, Dom Dimas explicou sobre o termo de origem bíblica, considerado que Jesus tenha nascido no ano um de nossa era, esse “jubileu” ou grande alegria, aconteciam em datas espaçadas, sendo inicialmente a 200 anos, sendo encurtada para 100; 50 e, nos últimos tempos, a cada 25 anos.

“Estaremos completando 2025 anos do nascimento de Jesus. No ano que vem, nós teremos duas grandes celebrações: do jubileu da encarnação, mas no ano que vem, nós estaremos comemorando também 1.700 anos do Concílio de Niceia”, disse o arcebispo no final do ano passado sobre 2025.

Para encerrar 2025 com ‘chave de ouro’, foi anunciado que a missa de encerramento, que marca a despedida do ano jubilar, será na tarde deste domingo, na Travessa Lydia Baís, com estimativa de receber sete mil campo-grandenses. A realização fica por conta da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.

Ainda, a assessoria informa que, excepcionalmente neste dia, todos os párocos e religiosos da diocese estarão reunidos no encerramento e, portanto, não haverá missas no período vespertino e noturno nas demais igrejas.

O local também contará com telões, tendas e praça de alimentação para aqueles que estiverem na missa. 

Interdição de ruas

Em razão da estrutura e da realização do encerramento, haverá alterações no trânsito nas imediações da Catedral:

  • A Travessa Lydia Baís estará bloqueada a partir de sexta-feira (26) às 15h até segunda-feira (29) às 15h.
  • A Rua Sete de Setembro, entre a Rua 14 de Julho e Rua Calógeras, estará bloqueada no sábado (27) às 06h até segunda-feira (29) às 14h.

No comunicado enviado à reportagem, a organização orienta os fiéis e a população a utilizarem rotas alternativas e chegarem com antecedência.

