Reunião adiada: decisão sobre como reajuste será pago aos professores só sai na segunda

Previsão do Tempo

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul (CEMTEC/SEMADESC) informa que as pancadas de chuvas serão isoladas

Final de semana será de calor e pancadas de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul (CEMTEC/SEMADESC).

Além disso, o CEMTEC informa que, em MS, a previsão indica tempo instável para esta sexta-feira (27), com aberturas de sol e pancadas de chuva com intensidade que variam de fraca a moderada, sobretudo na região norte do estado.

As temperaturas mínimas variam entre 21 e 23ºC nas regioões sul, leste, central, bolsão e norte do estado, já as temperaturas máximas variam de 30 a 36ºC.

Na região pantaneira, o calor prevalece hoje (27). Com temperaturas mínimas entre 23 e 26ºC e máximas que podem chegar na casa dos 36ºC, sobretudo para a região sudoeste.

No clima do final de semana do estado, o CEMTEC aponta que "estão previstas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 36°C. As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões sul/sudoeste do estado, enquanto que as menores são esperadas para as regiões norte e leste”.



Por fim, espera-se acumulados significativos de chuva, com valores acima de 50 mm/24h, principalmente no período da tarde no sábado e no domingo.

Na Capital

Após uma semana de calor e pancadas de chuvas localizadas, Campo Grande terá uma sexta-feira (27) de temperaturas medianas, com mínimas de 22ºC e máximas de até 31ºC.

Já no final de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa que haverá pancadas de chuvas localizadas (quando chove em algumas regiões da cidade, em detrimento de outras) e que será um fim de semana marcado pelo calor.

O INMET aponta que a média de temperaturas para sábado e domingo, em Campo Grande, será com mínimas de 22ºC e a máxima pode chegar na casa dos 29ºC. A umidade do ar será de 55%, com possibilidade de atingir 100%, em caso de chuva.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um alerta amarelo nesta manhã (27), o aviso serve para as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, que haverá possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, que pode chegar a 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

