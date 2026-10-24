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Suspeito de matar mulher a tiros em casa noturna é preso em MS

Homem de 41 anos foi localizado em Três Lagoas menos de 24 horas após o assassinato de jovem de 25 anos; suspeito nega ter efetuado os disparos.

Welyson Lucas

24/10/2026 - 07h23
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Um homem de 41 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Thais de Souza Moraes, de 25 anos, foi preso na madrugada deste sábado (24), em Três Lagoas. A prisão ocorreu menos de 24 horas depois de a jovem ser morta a tiros enquanto estava sentada em uma cadeira na área externa de uma casa de entretenimento adulto, no bairro Vila Alegre.

O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (23), após uma discussão dentro do estabelecimento. A captura foi realizada por uma equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), que localizou o suspeito em uma residência no bairro Jardim Novo Aeroporto, após receber informações sobre seu possível paradeiro.

Os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento na região até identificar o imóvel onde o homem estaria escondido. No endereço, a equipe conseguiu localizá-lo e realizar a abordagem.

Durante a ação, os militares constataram que o suspeito vestia a mesma camiseta que, segundo as informações policiais, aparece nas imagens de câmeras de segurança registradas no momento do assassinato.

Outra descoberta ocorreu durante as buscas na residência. Uma motocicleta Honda XRE preta, apontada como pertencente ao investigado, foi encontrada escondida em um dos quartos do imóvel.

O veículo foi apreendido e encaminhado, juntamente com o suspeito, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde foram adotados os procedimentos policiais.

A motocicleta e as imagens de segurança deverão ser analisadas durante as investigações para esclarecer a participação do homem no crime. Até o momento, não foi informado se o veículo apreendido foi utilizado diretamente na ação criminosa ou em uma eventual tentativa de fuga.

Suspeito nega ter efetuado os disparos

Apesar de ter sido localizado e detido como suspeito do assassinato, o homem negou ser o responsável pelos tiros que provocaram a morte de Thais.

Após a prisão, ele chegou a conversar com a reportagem local, mas preferiu não conceder entrevista gravada. Durante o diálogo, afirmou que não havia efetuado os disparos contra a jovem.

A negativa será confrontada com os elementos reunidos pela investigação, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e resultados dos exames periciais realizados no local do assassinato.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às apurações para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar todos os possíveis envolvidos e determinar o que motivou o ataque.

A prisão representa um avanço nas investigações, mas ainda não esclarece quem efetuou os disparos nem se houve participação de outras pessoas no assassinato.

Jovem foi morta após discussão em casa noturna

Conforme noticiado pelo Correio do Estado na sexta-feira (23), Thais de Souza Moraes foi assassinada por volta das 10h50, na área externa de uma casa de entretenimento adulto conhecida como Tia Lika, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre.

Natural de Goiás, a jovem estava sentada em uma cadeira de plástico quando foi surpreendida pelos disparos, que atingiram sua cabeça, tórax e um dos braços.

As primeiras informações apontam que o assassinato foi precedido por uma discussão envolvendo dois homens que haviam chegado ao estabelecimento por volta das 5h, em um Volkswagen Golf branco, modelo Sportline.

Durante a permanência no local, os dois teriam consumido bebidas alcoólicas. Em determinado momento, um deles teria contratado um programa com uma mulher que trabalhava no estabelecimento.

Após o atendimento, houve um desentendimento cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Diante da discussão, a dupla foi convidada a deixar o imóvel.

Os homens seguiram em direção ao veículo estacionado nas proximidades e, pouco depois, ocorreram os disparos que atingiram Thais.

Segundo os relatos iniciais, a vítima não havia participado da discussão que antecedeu o assassinato, circunstância que passou a ser considerada pelos investigadores na tentativa de compreender a motivação do ataque. Após os tiros, os dois homens deixaram o local no automóvel branco.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas encontraram a jovem já sem vida. Os socorristas identificaram aproximadamente oito ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Cápsulas de munição deflagradas ficaram espalhadas pelo chão, nas proximidades da cadeira onde a vítima estava sentada, e foram consideradas parte dos vestígios a serem analisados pela Perícia Criminal.

Investigação busca esclarecer motivação

O assassinato mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Integrantes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) também participaram dos levantamentos iniciais.

Um dos principais pontos que ainda precisam ser esclarecidos é se Thais era o alvo pretendido dos disparos ou se foi atingida em decorrência da discussão envolvendo outras pessoas dentro do estabelecimento.

A investigação também deverá esclarecer a relação entre o homem preso neste sábado e os dois suspeitos mencionados nos relatos iniciais, além de apurar a participação de eventuais outros envolvidos.

Até a divulgação das informações sobre a prisão, não havia confirmação de que a arma utilizada no assassinato tivesse sido localizada.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil, que deverá reunir os resultados das perícias e os depoimentos para esclarecer as circunstâncias do homicídio e definir a responsabilidade criminal dos envolvidos.

Acabando

Termina neste domingo prazo escolher idioma da prova do Enem 2026

Estudantes inscritos automaticamente podem escolher inglês ou espanhol

23/10/2026 22h00

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Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país. Divulgação

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Termina neste domingo (18) o prazo para que os candidatos inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 selecionem o idioma de preferência para a prova de língua estrangeira. As opções são inglês ou espanhol e a escolha deve ser feita na Página do Participante.

Pela primeira vez, o exame nacional contou com inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio na rede pública com o objetivo de aumentar a participação desse público no exame.

De acordo com a retificação do Edital nº 64/2026 do Enem, se o participante nessas condições perder o prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará a prova de inglês, e o participante não poderá alterar a opção.

A prova de língua estrangeira conta com cinco questões de múltipla escolha, com foco na interpretação e compreensão de textos.

Para reforçar os estudos e adquirir vocabulário, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas. A ferramenta digital oferece aulas gratuitas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Questionário socioeconômico

O participante inscrito de forma automática deverá também preencher o Questionário Socioeconômico.

Para preencher o questionário socioeconômico do Enem 2026, o candidato também deve acessar a Página do Participante do exame. É preciso usar a senha da plataforma Gov.br.

O formulário online, com cerca de 23 a 25 perguntas obrigatórias, mapeia a realidade social, econômica e educacional dos participantes.

Os dados fornecidos não podem ser alterados.

Somente após preencher o questionário socioeconômico, o candidato terá acesso à informação sobre seu local de prova.

Provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde.

O primeiro dia do Enem terá duração de cinco horas e 30 minutos. Neste dia, os candidatos farão a redação e os exames de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação), códigos e suas tecnologias e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e suas tecnologias.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

Pela primeira vez, além de promover o acesso ao ensino superior, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Oportunidade

Mais Médicos Especialistas oferece 224 vagas imediatas em nova chamada

Inscrições estão abertas até dia 29 na Universidade Aberta do SUS

23/10/2026 21h00

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Programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal

Programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal Divulgação

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As inscrições para a segunda chamada do 3º ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) estão abertas até o dia 29 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo Portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

A estratégia busca incentivar a presença de especialistas em regiões historicamente desassistidas, com o objetivo de ampliar o acesso à atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos.

Distribuição de vagas

De acordo com o Edital nº 25/2026, serão 224 vagas de preenchimento imediato e 4.350 para cadastro reserva, distribuídas em 24 cursos de aperfeiçoamento, em áreas como anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, urologia, psiquiatria, entre outras especialidades.

A Região Nordeste concentra 46% das vagas imediatas, seguida pelo Sudeste (21%), Norte (17%), Centro-Oeste (9%) e Sul (7%).

Do total de oportunidades, 55% serão destinadas a municípios do interior do país.

Quem pode participar
Os médicos precisam ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) também válido para participar do Projeto Mais Médicos Especialistas.

O RQE deve ter sido obtido por meio de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou de título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Formação

Os médicos especialistas que forem selecionados vão compor as equipes de atenção especializada à saúde, atuando nas linhas de cuidado, redes temáticas e políticas prioritárias no âmbito do SUS.

O Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) também qualifica a formação dos profissionais por meio da prática na rede pública de saúde.

Benefícios

Os médicos participantes recebem uma bolsa mensal, e o valor varia de acordo com a vulnerabilidade social do município de atuação, calculado pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

R$ 20 mil para municípios de alta ou muito alta vulnerabilidade;
R$ 15 mil para os de média vulnerabilidade;
R$ 10 mil para os de baixa ou muito baixa vulnerabilidade.
Projeto Mais Médicos Especialistas
Criado em 2025, o Mais Médicos Especialistas contabiliza o ingresso de 2.279 médicos especialistas no projeto, dos quais 1.898 continuam ativos, o equivalente a 83,3% do total de profissionais até outubro de 2026.

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