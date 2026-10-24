Suspeito de matar mulher a tiros em casa noturna é preso em MS

Suspeito de 41 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (24), em Três Lagoas, após o assassinato de uma jovem de 25 anos a tiros. - Foto: Reprodução/24h News MS.

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Um homem de 41 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Thais de Souza Moraes, de 25 anos, foi preso na madrugada deste sábado (24), em Três Lagoas. A prisão ocorreu menos de 24 horas depois de a jovem ser morta a tiros enquanto estava sentada em uma cadeira na área externa de uma casa de entretenimento adulto, no bairro Vila Alegre.

O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (23), após uma discussão dentro do estabelecimento. A captura foi realizada por uma equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), que localizou o suspeito em uma residência no bairro Jardim Novo Aeroporto, após receber informações sobre seu possível paradeiro.

Os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento na região até identificar o imóvel onde o homem estaria escondido. No endereço, a equipe conseguiu localizá-lo e realizar a abordagem.

Durante a ação, os militares constataram que o suspeito vestia a mesma camiseta que, segundo as informações policiais, aparece nas imagens de câmeras de segurança registradas no momento do assassinato.

Outra descoberta ocorreu durante as buscas na residência. Uma motocicleta Honda XRE preta, apontada como pertencente ao investigado, foi encontrada escondida em um dos quartos do imóvel.

O veículo foi apreendido e encaminhado, juntamente com o suspeito, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde foram adotados os procedimentos policiais.

A motocicleta e as imagens de segurança deverão ser analisadas durante as investigações para esclarecer a participação do homem no crime. Até o momento, não foi informado se o veículo apreendido foi utilizado diretamente na ação criminosa ou em uma eventual tentativa de fuga.

Suspeito nega ter efetuado os disparos

Apesar de ter sido localizado e detido como suspeito do assassinato, o homem negou ser o responsável pelos tiros que provocaram a morte de Thais.

Após a prisão, ele chegou a conversar com a reportagem local, mas preferiu não conceder entrevista gravada. Durante o diálogo, afirmou que não havia efetuado os disparos contra a jovem.

A negativa será confrontada com os elementos reunidos pela investigação, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e resultados dos exames periciais realizados no local do assassinato.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às apurações para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar todos os possíveis envolvidos e determinar o que motivou o ataque.

A prisão representa um avanço nas investigações, mas ainda não esclarece quem efetuou os disparos nem se houve participação de outras pessoas no assassinato.

Jovem foi morta após discussão em casa noturna

Conforme noticiado pelo Correio do Estado na sexta-feira (23), Thais de Souza Moraes foi assassinada por volta das 10h50, na área externa de uma casa de entretenimento adulto conhecida como Tia Lika, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre.

Natural de Goiás, a jovem estava sentada em uma cadeira de plástico quando foi surpreendida pelos disparos, que atingiram sua cabeça, tórax e um dos braços.

As primeiras informações apontam que o assassinato foi precedido por uma discussão envolvendo dois homens que haviam chegado ao estabelecimento por volta das 5h, em um Volkswagen Golf branco, modelo Sportline.

Durante a permanência no local, os dois teriam consumido bebidas alcoólicas. Em determinado momento, um deles teria contratado um programa com uma mulher que trabalhava no estabelecimento.

Após o atendimento, houve um desentendimento cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Diante da discussão, a dupla foi convidada a deixar o imóvel.

Os homens seguiram em direção ao veículo estacionado nas proximidades e, pouco depois, ocorreram os disparos que atingiram Thais.

Segundo os relatos iniciais, a vítima não havia participado da discussão que antecedeu o assassinato, circunstância que passou a ser considerada pelos investigadores na tentativa de compreender a motivação do ataque. Após os tiros, os dois homens deixaram o local no automóvel branco.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas encontraram a jovem já sem vida. Os socorristas identificaram aproximadamente oito ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Cápsulas de munição deflagradas ficaram espalhadas pelo chão, nas proximidades da cadeira onde a vítima estava sentada, e foram consideradas parte dos vestígios a serem analisados pela Perícia Criminal.

Investigação busca esclarecer motivação

O assassinato mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Integrantes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) também participaram dos levantamentos iniciais.

Um dos principais pontos que ainda precisam ser esclarecidos é se Thais era o alvo pretendido dos disparos ou se foi atingida em decorrência da discussão envolvendo outras pessoas dentro do estabelecimento.

A investigação também deverá esclarecer a relação entre o homem preso neste sábado e os dois suspeitos mencionados nos relatos iniciais, além de apurar a participação de eventuais outros envolvidos.

Até a divulgação das informações sobre a prisão, não havia confirmação de que a arma utilizada no assassinato tivesse sido localizada.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil, que deverá reunir os resultados das perícias e os depoimentos para esclarecer as circunstâncias do homicídio e definir a responsabilidade criminal dos envolvidos.