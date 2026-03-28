Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana

No final de fevereiro, o preço médio da gasolina em Campo Grande estava em R$ 5,89. Neste sábado, segundo a ANP, amanheceu em R$ 6,35

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Embora a Petrobras não tenha praticado nenhum reajuste desde o começo dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, o preço da gasolina nos postos de Campo Grande subiu pela quarta semana seguida. Desde o início da guerra, o preço médio da gasolina comum subiu 46 centavos na capital de Mato Grosso do Sul, conforme dados da pesquisa semanal divulgada neste sábado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No dia em começaram os ataques, em 28 de fevereiro, o valor médi nos 23 postos pesquisados pela ANP em Campo Grande estava em R$ 5,89. Neste sábabo, 28 de março, depois dos reajustes praticados pelas distribuidoras e donos de postos, o valor médio amanheceu em R$ 6,35.

Isso representa aumento de 7,8% em um período de um mês sem que tenha ocorrido nenhuma alteração de preço nas refinarias. E, como o preço da gasolina tem forte peso nos cálculos da inflação, esta alta vai impactar todo o cálculo da inflação oficial de março.

E não é só isso, a competividade entre os revendedores de Campo Grande tambéma está menor. No final de fevereiro os preços variavam entre R$ 5,65 e R$ 6,09, uma diferença de 44 centavos entre o maior e o menor. Neste sábado, os valores variam entre R$ 6,15 e R$ 6,52, represenanto diferença de apenas 37 centavos.

O salto maior nos preços ocorreu justamente nesta última semana. Na pesquisa divulgada no sábado passado, 21, o preço médio estava em R$ 6,19. Agora, oito dias depois, amanheceu em R$ 6,35, represendo um acréscimo de 16 centavos em uma semana. Nas semanas anteriores, o aumento médio ficava na casa dos 10 centavos por semana.

Aumentos semelhantes aos de Campo Grande ocorreram em todas as capitais brasileiras, evidenciando que existe um esquema organizado nacionalmente para forçar a alta nos preços. Mas, em meio a esta onda de reajustes, Campo Grande perdeu para Goiânia o primeiro lugar no ranking da gasolina mais barata.

Na capital de Goiás, o preço médio neste sábado amanheceu em R$ 6,31. Lá também ainda persiste disputa de preço. A variação entre o menor e o maior valor chega a 72 centavos, ante os 37 verificados em Campo Grande.

Mas, disputa de preço mesmo ocorre na capital paulista, onde a ANP fez levantamento de preço em 210 postos. Lá, o consumidor ainda conseguia encontrar gasolina a R$ 5,89. No local mais caro, porém, ela estava em R$ 8,49. Ou seja, uma variação de R$ 2,60 entre o menor e o maior preço.

Esta tendência de altas sem justificativa no preço da gasolina ocorre desde o fim do ano passado. Na pesquisa fechada no dia 27 de dezembro de 2025, o preço médio do combustível em Campo Grande estava em R$ 5,78. Desde então, subiu 57 centavos, ou 9,8%.

No começo do ano os estados elevaram em 10 centavos o ICMS sobre a gasolina. Mas, em tese, esta alta deveria ser sido anulada pelo redução de 14 centavos por litro que a Petrobras anunciou dias depois. Na prática, porém, os preços subiram após o aumento do imposto estadual e não recuaram quando a Petrobras ofereceu o desconto.

ETANOL

E apesar de a guerra no Irã ser pelo controle da exploração do combustível fóssil, o biocombustível tipicamente brasileiro também esta pegando carona nesta guerra que distribuidoras e donos de postos declararam contra o consumidor local.

Nos últimos 30 dias, o preço do etanol produzido a partir do milho e da cana brasileiros subiu do valor médio de R$ 4,18 para R$ 4,31, uma alta de 13 centavos nos postos de Campo Grande. No último dia do mês passado ele variava de R$ 4,03 e R$ 4,29. Neste sábado, varia de R$ 4,15 a R$ 4,48.

