Riedel e Verruck apresentam Carbono Neutro de MS na COP30

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck e o secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette marcarão presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta quarta (12), quinta (13) e sexta-feira (14), em Belém do Pará.
O trio promete apresentar o triunfo de Mato Grosso do Sul para o mundo, mostrando que o Estado é um dos que mais crescem e mais preservam o meio ambiente no Brasil.
No evento, MS será exaltado como exemplo a ser seguido pelos demais países do mundo, com políticas econômicas aliadas às ambientais, de modo a demonstrar que é possível aliar agronegócio e preservação ambiental.
Confira os temas que as autoridades sul-mato-grossenses apresentarão na COP30:
- MS Carbono Neutro: neutralização das emissões de gases do efeito estufa – diminuição dos gases poluentes na atmosfera
- Investimento verde (FCO Verde): linha de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) voltada para projetos com foco em sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais
- Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): incentivo financeiro ao produtor rural que protege e restaura ecossistemas
- Conservação do Meio Ambiente aliada ao desenvolvimento do agronegócio: geração de empregos, evolução do PIB e preservação da fauna e flora
- Maior polo de celulose do Brasil: expansão de florestas - crescimento de 500% na área plantada em uma década
Confira a agenda das autoridades sul-mato-grossenses na COP30 em Belém:
EDUARDO RIEDEL
- 12 de novembro, quarta-feira: Painel no Espaço FNP (Frente Nacional dos Prefeitos)
- 13 de novembro, quinta-feira: Lei Geral do Licenciamento Ambiental e o papel dos estados em sua execução na Green Zone da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente)
JAIME VERRUCK
- 13 de novembro, quinta-feira: Painel 'Inovação e Inteligência Ambiental: Tecnologia
- a Serviço da Sustentabilidade' na Abema
- 14 de novembro, sexta-feira: Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na Casa da Biodiversidade e Clima
COP30
A COP30 é realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na capital Paraense, coração da Amazônia. A Cúpula de Líderes ocorreu nos dias 6 e 7 de novembro.
O evento é o encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, Organizações não Governamentais (ONGs) e representantes da sociedade civil se reúnem para discutir e negociar ações de combate às mudanças climáticas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
Os principais temas incluem financiamento climático, transição energética, preservação florestal e justiça climática.
Pré-COP30 Bioma Pantanal foi realizada em 30 de setembro de 2025 no auditório da Faculdade Instead, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 845, Centro, em Campo Grande.
O tema foi “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.
O evento debateu clima e biodiversidade, além de discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático. Riedel, Verruck e outras diversas autoridades participaram do evento.