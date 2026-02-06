Rio Aquidauana continua subindo e amanhece com 8,30 metros

Rio Aquidauana está subindo cada vez mais e, nesta sexta-feira (6), alcançou os 8,30 metros às 9h25min, de acordo com a régua de medição. A vazão está em 635 m³/s na região da Ponte Velha.
Na quinta-feira (5), o nível do rio alcançou os 8 metros no fim da tarde. Na quarta-feira (4), 7,14 metros. Portanto, os números mostram que o nível está subindo a cada dia.
Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) apontam que 132,8 milímetros foram registrados em Aquidauana, em um período de 4 dias, de domingo (1°) a quinta-feira (5).
A cheia se deve as fortes chuvas que atingem, desde domingo (1°), os municípios de Corguinho, Rio Negro, Aquidauana e Rochedo - cidades em que passam o rio - em Mato Grosso do Sul.
A chuvarada causou diversos estragos nos municípios, como:
Inundação de ruas, casas, quintais e campos de futebol
Desalojamento de 14 famílias, sendo que 10 foram para a casa de parentes e 4 estão abrigadas em alojamentos da prefeitura
Transbordamento do Rio Aquidauana, Rio Taboco, Rio Taquari e Córrego Barrinha
Arrastou e destruiu pontes inteiras
Deixou comunidades rurais ilhadas
Comprometeu estradas vicinais
Interditou temporariamente a MS-080
Rompeu represa em Rio Negro
Deixou áreas temporariamente sem acesso
Causou danos em cabeceiras de pontes
Aquidauana, Coxim, Rio Negro e Corguinho decretaram situação de emergência após as fortes chuvas
NÍVEL RECORDE
Em fevereiro de 2018, o Rio Aquidauana atingiu marcas históricas de 11,20 metros e 10,93 metros, em sua pior enchente. Na época, 153 pessoas ficaram desabrigadas, 32 famílias foram resgatadas e 85 pessoas ocuparam por tempo indeterminado salões de paróquias das igrejas.
Para reparar os danos causados pelas chuvas, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou verba de R$ 800 mil de auxílio emergencial para Aquidauana (R$ 500 mil) e Anastácio (R$ 300 mil).
Em 2011, o rio atingiu 10,70 metros na segunda pior enchente da história.
QUANDO VAI PARAR DE CHOVER?
Segundo a Defesa Civil, não há previsão de chuva para esta sexta-feira (6) em Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana terá chance de chuvas isoladas e dará uma trégua e alívio aos moradores.
Portanto, os próximos dias serão de sol, céu parcialmente nublado, pouca chuva e muito calor no município.
As temperaturas mínimas devem variar entre 22 e 24 e as máximas entre 36 e 38°C.
METEOROLOGIA
O mês de fevereiro começou com muita chuva na região centro-norte de Mato Groso do Sul.
O tempo permaneceu nublado, instável, úmido e chuvoso, de domingo (1°) a quinta-feira (5), em Aquidauana, Rochedo, Corguinho, Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Miranda, Porto Murtinho, Rio Brilhante e Ribas do Rio Pardo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo e laranja de chuvas intensas para o começo de fevereiro em Mato Grosso do Sul:
Chuvas intensas - alerta amarelo - perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
Chuvas intensas - alerta laranja - perigo: chuva de 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia e ventos intensos de 60-100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
Veja os acumulados de chuva de domingo (1°) a quinta-feira (5):
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.