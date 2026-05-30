Homem que dopava companheira é preso em Campo Grande

A captura do criminoso aconteceu após atuação do DEAM - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Após mandado de prisão contra um homem acusado de dopar em altas doses sua companheira, a Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) realizou a captura do criminoso na noite da última sexta-feira (29).

O autor do crime, um rapaz de 26 anos, foi capturado em uma residência da capital, onde se encontrava escondido. A prisão preventiva aconteceu após análise do extenso histórico de crimes que o criminoso possui.

Além dos crimes anteriores, o principal motivo da prisão aconteceu devido à ocorrência mais recente contra ele, que foi registrada em 2026, na 1ª DEAM.

A vítima, uma mulher de 30 anos, mantinha um relacionamento de mais de oito anos com o rapaz e teve três filhos nesse período, eles romperam o vínculo conjugal a cerca de duas semanas e desde então a moça vinha recebendo ameaças, chegando a ser perseguida em pontos de ônibus e na saída de casa.

De acordo com o relato da moça, entres os dias 9 e 21 de maio ela estava sendo dopada clandestinamente pelo investigado, que estava aplicando remédios via oral e injetável sem o consentimento da vítima.

Ao acordar nos dias seguintes, ela relatou que sentia extrema fraqueza física e começou a reparar que suas vestes íntimas estava do avesso, que constatou na suspeita da prática de estupro de vuneravel em âmbito doméstico.

Além da dopagem sem o consentimento da vítima, também houveram inúmeras agressões psicológicas, verbais e ameaças de mortes, afirmando que se separasse “não seria de mais ninguém”.

O criminoso ainda teve episódios na qual estava completamente fora de controle, no dia 22 de maio, ele invadiu a casa da mãe da vítima, localizada no bairro Portal Caiobá II. Ele arrombou o portão da residência e arremessou tijolos destruindo o veículo da residência.

Insatisfeito com as ações anteriores, ele ainda arrancou uma placa de trânsito “Pare” e a usou para depredar a porta de vidro do imóvel, gerando registros criminais por dano e violação de domicílio.

Dentro da residência estavam a mãe da vítima, uma mulher de 51 anos, e o padrasto, um senhor de 61 anos, que foram severamente ameaçados de morte pelo agressor.

ANTECEDENTES

O histórico do rapaz é antigo e extenso, tendo registros desde de 2018, na ocasião ele foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa, mostrando que o uso de violência é algo recorrente para o criminoso.

Após esse episódio em novembro de 2022, ele foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), pelo hediondo crime de estupro de vulnerável, crime esse que contra uma menina de apenas 10 anos.