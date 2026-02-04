Rios Taquari e Aquidauana sobem o nível e Imasul emite alerta aos municípios da região

Dois avisos de evento crítico indicando situação de emergência em decorrência da elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana foram emitidos nesta quarta-feira (4).
Os alertas apontam que os rios estão muito próximos das cotas de inundação, com potencial para provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos de Coxim e Aquidauana.
As leituras são resultados do monitoramento contínuo realizado a partir das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) instaladas nos dois municípios, sendo os avisos emitidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).
Segundo o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, o cenário exige atenção máxima. "Estamos acompanhando a evolução dos níveis em tempo real. As chuvas persistentes em toda a bacia hidrográfica têm elevado rapidamente as cotas dos rios, o que aumenta o risco de transbordamentos e impactos diretos às áreas mais vulneráveis", destacou.
Rio Taquari
Segundo leitura da estação hidrometeorológica na manhã desta quarta-feira, o nível do Rio Taquari em Coxim alcançou a cota de 501, considerada nível de emergência e de inundação. O motivo da elevação expressiva está ligado ao grande volume de chuvas registrado desde o último fim de semana em toda a bacia hidrográfica.
A continuidade das precipitações permitiu a invasão das águas em áreas lindeiras ao curso hídrico. Leonardo Sampaio reforça que o monitoramento antecipado é fundamental para reduzir riscos.
"Esse acompanhamento técnico permite alertar os órgãos de proteção e a população com antecedência, possibilitando ações preventivas e evitando danos maiores", explicou o gerente do Imasul.
Rio Aquidauana
O "Aviso de Evento Crítico" aponta que o Rio Aquidauana está prestes a atingir a cota de emergência de 730. Segundo a PCD, às 9h o nível registrado era de 697. No entanto, medições realizadas por leiturista de régua da Agência Nacional de Águas (ANA) indicaram que a cota já havia alcançado 706 às 7h, valor significativamente mais elevado.
Os dados reforçam a proximidade da cota de inundação e o risco iminente de transbordamento, com impacto direto sobre áreas urbanas e rurais situadas próximas ao rio.
Continuidade das chuvas
A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica a continuidade de pancadas de chuvas intensas nas regiões das bacias dos rios Taquari e Aquidauana entre hoje (4) e amanhã (5).
Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso com grau de severidade classificado como 'perigo' para o mesmo período.
Já o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) classificou o alerta para chuvas intensas como nível 2, reforçando o cenário de atenção e risco elevado.
Diante do quadro apresentado, o Imasul recomendou que, após deliberação interna, o Gerenciamento de Recursos Hídricos acione a Coordenação Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, para a adoção de medidas preventivas e de resposta rápida.
Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a integração entre os órgãos é essencial neste momento.
"Nosso foco é a proteção da vida. O trabalho técnico do Imasul, aliado à atuação da Defesa Civil e demais instituições, é fundamental para minimizar os impactos e orientar a população das áreas de risco", afirmou.