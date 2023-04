Roberto Gurjel é eleito presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia

RECUPERAÇÃO

O ex-governador e deputado estadual havia sido internado pela terceira vez, após diagnóstico de dengue

A assessoria do ex-governador e deputado estadual Zeca do PT divulgou na manhã desta quinta-feira (13) informações sobre o estado clínico do parlamentar. Ele foi internado na última segunda (10) no Hospital Cassems, em Campo Grande.

De acordo com a assessoria, a equipe médica da Cassems, informou que o quadro de saúde do ex-governador é estável, com apresentação de melhora clínica, recuperação satisfatória e provável alta em breve.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o deputado estadual de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, havia sido internado pela terceira vez em menos de 40 dias, após um diagnóstico de dengue.

Ainda no mês passado, o ex-governador foi internado com fortes dores no peito. Ele foi submetido a duas angioplastias (cirurgias cardíacas) em sequência, e ainda estava se recuperando.

Na data, a esposa do deputado, Gilda Maria dos Santos, informou, por meio da assessoria de Zeca, que a internação foi uma medida de segurança.

Carreira política

José Orcírio Miranda dos Santos está na política de Mato Grosso do Sul há pelo menos 35 anos. Em 1988 foi o candidato a vereador mais bem votado em Campo Grande, mas seu partido não alcançou votos suficientes para garantir uma vaga. Dois anos depois, porém foi eleito deputado estadual.

Em 1992, tentou a prefeitura, mas perdeu a disputa. Em 1994 foi reeleito para mais quatro anos na Assembleia. Dois anos depois voltou a disputar a prefeitura e acabou perdendo no segundo turno por apenas 411 votos para André Puccinelli, que acabaria virando seu rival político nas décadas seguintes.

Mas depois daquela derrota polêmica e contestada na Justiça, em 1998 acabou vencendo a disputa para governador, obtendo 61% dos votos válidos no segundo turno contra Ricardo Bacha, que era o candidato do governador à época.

Quatro anos depois foi reeleito ao governo do Estado e depois de concluir o mandato acabou perdendo algumas disputas, mas em 2013 se candidatou à Câmara de Vereadores e conquistou uma vaga. Ficou dois anos e em 2015 foi eleito para deputado federal.

Ao final do mandato de deputado, em 2018 disputou vaga no Senado. Mas, em meio à onda bolsonarista que tomou conta do país, acabou ficando em quinto lugar, com 294 mil votos. No ano passado voltou a se candidatar e foi eleito deputado estadual e agora está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

(Colaborou: Neri Kaspary)

