"Rodovia da Morte": menino de 8 anos morre após ser atropelado na BR-163

CAPITAL

Executivo Municipal mobiliza "força-tarefa", com secretarias de Segurança e até Agência de Transportes para organizar e inclusive punir filas duplas em frente às escolas

Mais de 110 mil alunos recebem kits do município Reprodução/Semed/A.P.F

Com os mais de 110 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) começando o ano letivo no próximo dia 10, a Prefeitura de Campo Grande garantiu que tanto os uniformes como os kits de materiais escolares já devem começar a ser distribuídos já a partir do 1º dia de volta às aulas.

Como as unidades escolares começaram a receber os itens desde meados de dezembro do ano passado, a Prefeitura da Capital espera não ter de lidar com atrasos na entrega dos kits escolares para os alunos da REME.

Na parte dos uniformes, há opções de: há a camiseta, bermuda, short saia, jaqueta, calça, moletom, meia, tênis, mochila e botinas, sendo essa última peça voltada para estudantes de escolas rurais.

Com base nos números de 2024, para o último ano letivo foram compradas:

243.728 camisetas de manga curta;

camisetas de manga curta; 147.615 bermudas;

bermudas; 30.148 shorts saia;

shorts saia; 88.880 tênis;

tênis; 2.3423 botinas para alunos das escolas do campo; 91.223 meias

botinas para alunos das escolas do campo; 91.223 meias 33.599 mochilas.

mochilas. 33.599 calças de helanca;

calças de helanca; 55.281 jaquetas de tactel;

jaquetas de tactel; 30.147 jaquetas de helanca e

jaquetas de helanca e 3.452 blusões

REME 2025

Com o início das aulas marcado para o próximo dia 10, alunos e professores da Rede Municipal de Ensino devem entrar de férias novamente somente entre 17 e 31 de julho, com o fim do ano letivo marco para 12 de dezembro nos colégios e dia 16 do último mês nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis).

Através da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), o Executivo garante promete inclusive policiamento intensificado, principalmente em horários de maior circulação, entrada e saída de alunos, sendo que cita ainda patrulhamentos ostensivos, ações preventivas contra situações de risco, etc.

"Embora nem todas as unidades de ensino possuam câmeras de monitoramento, a ampliação desse recurso está entre as prioridades do município", expõe o Executivo em nota.

Além disso, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito também deve ser emprega, principalmente na organização e monitoramento para impedir as populares "filas duplas" que costumam se formar quando alguns pais levam os filhos à escola.

Em nota, o executivo relaciona também a distribuição de mais de 180 toneladas de alimentos, voltados para compor a merenda escolar da Reme, sendo que as unidades recebem visitas regulares de nutricionistas, para aprimoramento da alimentação dos alunos.

“Nosso foco é oferecer uma educação de excelência desde os primeiros anos da formação escolar, garantindo uma base sólida para a alfabetização e o desenvolvimento dos nossos alunos como cidadãos que contribuirão para o crescimento de Campo Grande”, diz a prefeita Adriane Lopes.

