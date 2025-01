Saiba como calcular a nota do Enem para o Pé-de-Meia Licenciaturas

VESTIBULAR

Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) também informou que 84 inscritos entraram com recurso e conseguiram aumentar as notas da redação

Resultado preliminar do Vestibular da UEMS saiu na primeira semana de 2025 Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21) confirmou a única nota mil na redação do vestibular de 2025 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além de outros 84 candidatos que entraram com recurso e conseguiram aumentar as notas de produção textual.

Segundo listagem oficial assinada pelo reitor da faculdade pública, o responsável pela nota máxima na redação é o candidato de medicina Henrique Horn, o que lhe garantiu o primeiro lugar no curso preterido. Juntando a nota mil em produção textual com as outras quatro (Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas), Henrique obteve uma média de 804,357.

Além desta informação, a UEMS também informou que 84 inscritos conseguiram aumentar suas respectivas notas de redação, após terem os recursos deferidos. Dentre eles, três notas saíram de 10 para 600. Todos eles acabaram sendo aprovados também para medicina.

Lembrando que, assim levantamento feito pelo Correio do Estado em novembro do ano passado, medicina é o curso mais concorrido, com 38,32% dos interessados, ou seja, 4.112 inscritos. No edital, a UEMS prevê 25 vagas via vestibular, portanto, 164 candidatos por vaga.

O Vestibular 2025 teve recorde no número de inscritos, com 10.730 alunos interessados nos 30 cursos oferecidos pela faculdade.

RESULTADO PRELIMINAR E FINAL

O resultado preliminar do vestibular da UEMS foi divulgado no último dia 04 de janeiro. Já o resultado final foi divulgado na tarde desta segunda-feira (20). Para visualizar o edital do resultado final do Vestibular 2025 da UEMS, clique aqui.

ENEM SEM FORÇA?

Um levantamento realizado pelo Correio do Estado constatou que a maioria das vagas para cursos de graduação ofertadas pelas universidades públicas de Mato Grosso do Sul são destinadas a "métodos próprios" de ingresso, seja por meio de vestibular ou outros programas de processo seletivo.

A UEMS é a que disponibiliza o maior percentual de vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Na instituição, 50% das vagas são para ingresso através do Enem, e outros 50% de vestibular próprio e demais processos seletivos.

Para 2025, serão ofertadas 2.637 vagas. Destas, 708 serão para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025, e 641 para o Vestibular. As demais, são destinadas para o Sisu, do qual as inscrições, bem como o prazo para fazer alterações no cadastro, terminam nesta terça-feira (21).

*Colaborou Alanis Netto

