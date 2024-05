Saiba o que significam os alertas Amarelo, Laranja e Vermelho do Inmet

Eventos Extremos

Defesa Civil, lança novo alerta após várias regiões do Rio Grande do Sul voltarem a ser atingidas por fortes. Autoridades pedem precaução e permanência em locais seguros diante de risco de cheias

A Defesa Civil adverte para a possibilidade de novas inundações, com destaque para a elevação do nível do lago Guaíba Diego Vara / Agência Brasil

Após semanas de enxurradas e preocupações com as mudanças climáticas, o Rio Grande o Sul enfrenta novo desafio com o retorno das chuvas intensas. Centros urbanos como o centro gaúcho, a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra estão entre as áreas afetadas.

"O Guaíba voltou a apresentar elevação dos níveis, com expectativa de se elevar para valores acima dos 5 metros, conforme a chegada da vazão pelos rios contribuintes e a atuação dos ventos", disse a Defesa Civil. "Em função dessa chuva volumosa, praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação, com elevações rápidas em cotas de inundação nas bacias dos rios Caí e Taquari, e posteriormente no Jacuí, sendo que as cidades no delta das respectivas bacias ainda estão em cotas de alerta ou inundação."

A Defesa Civil advertiu para a possibilidade de novas inundações, com destaque para a elevação do nível do lago Guaíba, que já ultrapassou os cinco metros. A preocupação se estende aos rios Gravataí, Sinos e Uruguai, onde o represamento das águas aumenta os riscos de desastres.

Municípios como Lajeado e São Sebastião do Caí estão entre os mais afetados, com autoridades locais recomendando a evacuação de áreas de risco e a busca por abrigos seguros.

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, alerta para a iminência de uma grande cheia, com o rio Taquari superando a marca de 28 metros.

"O rio já ultrapassou a cota de 22 metros. Vamos ter mais uma grande cheia. A chuva se avolumou nas cabeceiras durante a noite e deve superar a cota de 28 metros", disse Caumo.

A situação é acompanhada de perto pelas autoridades estaduais, com o governador Eduardo Leite (PSDB) destacando a continuidade do estado de emergência e o retorno da elevação dos níveis dos rios.

O cenário despertou temores de novos desastres entre os moradores, especialmente em Porto Alegre (RS), onde a água sequer baixou.

Enio Posti, bombeiro da cidade em entrevista a AFP, ressaltou a preocupação da população diante da persistência das chuvas e dos consequentes aumentos nos níveis de água.

"Nos rios Gravataí e Sinos, continua o represamento das águas na confluência dos rios no delta do Jacuí com o Guaíba, com a manutenção dos níveis ainda elevados e retorno da elevação. No baixo rio Uruguai, já se observa uma estabilidade e declínio a partir de São Borja", afirmou a Defesa Civil.

As novas chuvas deste fim de semana causaram temores de novos desastres. "Muita gente vê a chuva e está traumatizada. A gente nota o susto das pessoas. A gente sabe que quando chove acaba aumentando mais a água", disse Enio Posti.

Em meio a essa instabilidade climática, a recomendação é que as pessoas permaneçam atentas aos alertas das autoridades e adotem medidas de precaução para garantir a segurança de suas famílias e comunidades.

** Com FolhaPress

