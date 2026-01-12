Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Trânsito

Saiba quais regras para ciclomotores passam a valer a partir de hoje em Campo Grande

Em todo o MS, estão cadastrados mais de 4 mil veículos da categoria

Karina Varjão

Karina Varjão

12/01/2026 - 16h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A partir desta segunda-feira (12), os motoristas de ciclomotores devem ficar atentos às novas regras de trânsito impostas à categoria pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

Os critérios passaram a valer no dia 1 de janeiro de 2026 em todo o território nacional, porém, em Campo Grande, a primeira semana foi voltada a ações e campanhas de conscientização aos motoristas que ainda não estavam regularizados. 

A partir de agora, os proprietários de bicicletas elétricas e motos com acelerador e motor de até 50 cilindradas devem registrar seus veículos no Departamento de Trânsito de seus respectivos estados. 

Além disso, passará a ser cobrado efetivamente o uso de capacete e a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria A (moto) ou uma Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). 

A resolução foi publicada e aprovada em 2023 e passou a valer agora, dando aos condutores tempo hábil para regularizarem cada situação. 

Além do registro no Detran, a resolução inclui o emplacamento e licenciamento do ciclomotor. Sem a documentação exigida, os veículos são proibidos de circularem nas vias.

Também é obrigatório a presença de retrovisores, farol dianteiro branco ou amarelo, lanterna traseira e luz de freio vermelho, velocímetro, buzina, pneus em boas condições e dispositivo para controle de ruído do motor.

Os veículos não podem circular em ciclovias, ciclofaixas ou calçadas, devem trafegar na rua, utilizando as faixas centrais ou da direita, não em vias rápidas.

A partir de hoje (12), quem estiver em desconformidade com as regras, receberá multa gravíssima no valor de R$ R$ 293,47 e perder 7 pontos na carteira de habilitação, além de ter o veículo apreendido. 

Bicicletas elétricas, skates e patinetes elétricos não são classificados como ciclomotores, então não estão incluídos nas novas regras. 

São classificados como ciclomotores os veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cc (combustão) ou 4 kW (elétrico), que tenham velocidade máxima de 50 km/h. 

Números em MS

De acordo com o Detran MS, o Estado tem, atualmente, 4.393 veículos ciclomotores cadastrados, sendo 4.300 movidos a combustível e 89, elétricos. 

Destes, 1.293 são registrados na capital Campo Grande; 1.103 estão em Dourados; 68 em Ponta Porã; 521 em Três Lagoas; 450 em Paranaíba; 168 em Nova Andradina; 80 em Jardim; 274 em Naviraí; e 88 em Aquidauana. 

O valor para compra de um ciclomotor varia, no Brasil, entre R$ 7 mil para os modelos mais simples, até R$ 19 mil para modelos mais robustos, dependendo do ano e das condições dos modelos. 
 


 

ônibus da vida

Hemosul móvel pode realizar 100 doações/dia e promete percorrer os 79 municípios

Investimento é de R$ 3.365.625,00; verba é proveniente do Governo Federal

12/01/2026 11h45

Compartilhar
Ônibus da vida vai percorrer os 79 municípios em busca de novos doadores de sangue

Ônibus da vida vai percorrer os 79 municípios em busca de novos doadores de sangue MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Unidade móvel de coleta de sangue do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) foi lançado, na manhã desta segunda-feira (12), na sede da instituição, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 1304, Centro, em Campo Grande.

O recurso se trata de um ônibus itinerante, equipado com pontos de coleta de sangue para receber pacientes doadores. É uma sala móvel de doação de sangue.

Ônibus da vida vai percorrer os 79 municípios em busca de novos doadores de sangueSala de doação de sangue dentro de um ônibus. Foto: Marcelo Victor

Tem capacidade para realizar cinco doações simultâneas e 100 por dia.

Percorrerá bairros, empresas, lugares públicos e municípios do interior de MS atendendo, respectivamente, grupo de moradores, funcionários de uma empresa e residentes de cidades que não possuem uma unidade do Hemosul. O atendimento é mediante agendamento pelos números (67)3312-1516 (ligação) e (67)981630057 (WhatsApp).

Dos 79 municípios de MS, 70 não possuem unidades do Hemosul e a ideia é que os ônibus percorram essas cidades para encurtar distâncias e incentivar a população interiorana para doar sangue. Vale ressaltar que a unidade móvel também percorrerá municípios que possuem uma unidade do Hemosul, inclusive a Capital.

O investimento é de R$ 3.365.625,00, sendo que o valor do contrato de aquisição do ônibus é de R$ 2.525.00,00. A verba é proveniente do Governo Federal, através de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB).

Ônibus da vida vai percorrer os 79 municípios em busca de novos doadores de sangueVice-governador de MS, Barbosinha, compareceu ao evento de inauguração do ônibus da vida. Foto: Marcelo Victor

O vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (PSDB), reforçou que o ônibus coletor de sangue funciona mediante agendamento.

“As doações serão previamente agendadas, quando chegar no município você já chega já com aquelas pessoas previamente agendadas para poder realizar essa doação. A quantidade de dias que o ônibus vai ficar em cada município vai depender da quantidade de doadores programados, poderá ficar um dia, poderá ficar dois dias, três dias, vai depender de quantas pessoas estão agendados para poder fazer essa doação”, explicou o vice-governador.

De acordo com a coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres, o “ônibus da vida” é uma conquista para a Rede Hemosul MS.

“A entrega da unidade móvel não encerra no ciclo, ao contrário, inaugura uma nova estratégia permanente de aproximação do serviço para a população. Que esta unidade imóvel de coleta de sangue cumpra plenamente a sua missão de ampliar o acesso, fortalecer os esforços e garantir que nenhum paciente ou atendente consuma fique desassistido quando mais precisar”, disse a coordenadora.

A inauguração, realizada na manhã desta segunda-feira (12), contou com a presença do vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (PSDB), deputado federal Geraldo Resende (PSDB), secretário de Saúde Maurício Simões, coordenadora do Hemosul Marli Vavas, entre outros.

O que precisa para doar sangue?

  • Apresentar documento oficial com foto

  • Responder formulário com dezenas de perguntas a respeito do quadro de saúde

  • Passar por triagem médica - o paciente fica em observação e recebe lanche da equipe após a doação de sangue

  • Estar bem alimentado e descansado

Quem pode doar sangue?

  • Pessoas entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais/responsáveis e portar autorização do responsável legal

  • Pessoas com 51kg ou mais

  • O homem pode doar sangue quatro vezes por ano, de três em três meses. Já a mulher pode doar sangue três vezes por ano, de quatro em quatro meses.*

*O período é diferente para a mulher, pois há perda de ferro durante o ciclo menstrual. Com isso, a reposição do estoque de ferro é mais demorada.

Quem não pode doar sangue?

  • Paciente infectado com Covid-19 ou gripe

  • Vacinados recentemente contra Covid-19 ou gripe. Quem tomou a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen deve aguardar o intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas dois dias. Esses prazos valem para cada dose

  • Grávidas

  • Puérperas

  • Pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

  • Pessoas portadoras do vírus da Aids

  • Pessoas portadoras de hepatite B e C

  • Pessoas que possuem determinadas doenças, como autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, etc

  • Pessoas que fazem uso de determinado medicamento ( consultar médico)

  • Pessoas que usam drogas ilícitas

Quanto tempo esperar para doar sangue?

                           Procedimento      Tempo de espera
                  Transfusão de sangue                 1 ano
Tatuagem, maquiagem definitiva e piercing                 1 ano
                                 Cirurgia        critério médico
                             Parto normal               3 meses
                           Amamentação Parto ocorrido há 1 ano
                          Dengue clássica      1 mês após a cura
                            Dengue grave      6 mês após a cura
                              Medicação          critério médico
                    Endoscopia/Colonoscopia              6 meses

IMPORTUNAÇÃO

Banco que ligava dez vezes por dia para cobrar cliente é condenado pelo TJMS

Primeira instância havia indeferido o pedido de indenização, mas no Tribunal de Justiça de MS o pedido de indenização por dano moral foi aceito

12/01/2026 11h29

Compartilhar
Decisão da 1ª Câmara Cível em favor do cliente foi unânime e ele terá direito ao pagamento de R$ 5 mil

Decisão da 1ª Câmara Cível em favor do cliente foi unânime e ele terá direito ao pagamento de R$ 5 mil

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu uma decisão de primeira instância e condenou uma instituição bancária ao pagamento de indenização de R$ 5 mil por danos morais a um consumidor que sofreu cobranças consideradas excessivas e vexatórias. A decisão foi unânime e acompanhou o voto da relatora, juíza convocada Denize de Barros Dodero.

Conforme os autos, o autor entrou na Justiça alegando que, por estar em dívida com o banco, passou a receber ligações insistentes, inclusive em seu local trabalho, com frequência diária e em número elevado, o que teria exposto sua condição de inadimplente a colegas e causado constrangimentos. 

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o entendimento de que não teria ficado comprovada a ocorrência de cobrança vexatória.

Ao analisar o recurso, a relatora destacou que o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstrou que as ligações ultrapassaram o exercício regular do direito de cobrança. 

Conforme o depoimento colhido, o banco realizava, em média, cerca de dez ligações diárias para o local de trabalho do autor, deixando recados a terceiros e, em algumas ocasiões, mencionando possíveis consequências judiciais, o que gerava constrangimento ao cliente.

A magistrada ressaltou que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor veda a exposição do devedor a situações de ridículo ou constrangimento durante a cobrança de débitos. No caso concreto, entendeu-se que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ato ilícito e dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, a 1ª Câmara Cível fixou o montante de R$ 5 mil, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento. O Tribunal de Justiça não divulgou a identidade do autor do pedido de indenização nem do banco condenado. 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026