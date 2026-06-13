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limite aos supersalários

Salário da cúpula do TJMS despenca 60% após determinação do STF

Em abril, o valor médio pago aos desembargadores e parte dos juízes foi da ordem de R$ 195 mil. Em maio, caiu para a casa dos 75 mil brutos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/06/2026 - 12h30
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O salário médio dos 37 desembargados ou dos magistrados que desempenham papel semelhante ao cargo deles  no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul despencou cerca de 60% na comparação entre abril e maio deste ano. Da média de R$ 195 mil, em abril, recuou para cerca de R$ 75 mil em maio, primeiro mês de vigência dos limites ao pagamento de supersalários imposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 25 de março. 

Mas não foi somente o salário dos desembargadores que despencou. O rendimento dos demais juízes sofreu queda semelhante, conforme revelam os dados do site da transparência divulgados na tarde da última quinta-feira (11). 

Em abril, praticamente todos os 235 magistrados da ativa tiveram renda bruta acima de R$ 150 mil. Em maio, somente um magistrado atingiu os três dígitos, recebendo R$ 102.291,75. Deste montante, porém foram retidos pouco mais de R$ 8,4 mil por extrapolarem o teto consitutional, que no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é de R$ 41.845,49 mil.

No mês anterior, o detentor deste salário de R$ 102 mil recebeu pouco mais de R$ 213 mil. E, neste ranking dos salários mais altos, o segundo colocado em maior faturou R$ 93.149,31. Quase R$ 6 mil deste montante ficaram retidos porque extrapolou o teto.  Então, o salário bruto do desembargador foi da ordem de R$ 87 mil. No mês passado, esse mesmo magistrato recebeu pouco mais de R$ 227 mil. Naquele mês, o descontro extrateto foi da ordem de R$ 13,8 mil.

Sendo assim, em maio, nenhum magistrado do TJMS recebeu acima de 100 mil reais, algo que não ocorria desde janeiro de 2017, primeiro mês em que os dados relativos à folha de pagamento estão disponíveis no site da transparência. 

Essa redução no salário de juízes ajudou a reduzir a folha de pagamento em mais de R$ 21 milhões. Em abril ela consumiu R$ 151,15 milhões. Em maio, caiu para R$ 130,63 milhões, conforme os dados disponíveis no site da transparência. Neste montante estão incluídos também os salários dos mais de cinco mil servidores da ativa e de todos os aposentados e pensionistas. 

Em abril o Tribunal de Justiça, sabendo que a partir de maio teria de cumprir a determinação do STF que  prevê que nenhum juiz ou promotor poderia receber acima de R$ 78,8 mil mil, já incluídos os chamados penduricalhos, fez uma espécie de "raspagem de tacho", pagando uma série de verbas retroativas de uma única vez. 

Nos próximos dois meses os salários de pelo menos 91 magistrados deve sofrer nova redução. Isso porque uma auditoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constatou pagamentos a maior em abril que somam R$ 1,08 milhão. Os valores serão descontados dos salários de junho e julho.

E, além de reduzir os salários, o Tribunal de Justiça também mudou a metodologia divulgação destes valores. Até março eram publicadas cico ou seis tabelas diferentes incluíndo nomes e valores dos salários de juízes. Agora, todos os valores relativos a magistrados aparecem em uma única tabela.

PROMOTORIA

E não foi somente no Tribunal de Justiça que a a decisão do STF provocou impactos. No Ministério Público de Mato Grosso do SUl, o salário médio dos cerca de 230 promotores e procuradores da ativa caiu de R$ 230 mil para R$ 73 mil em decorrência na comparação entre abril e maio deste ano.

A folha de pagamento relativa a abril do MPMS somou R$ 52,92 milhões, conforme dados disponíveis no site da transparência da instituição.  Em maio, o valor recuou 68% e atingiu R$ 16,8 milhões.

No pagamento relativo a abril, teve promotor com rendimento bruto de até R$ 402. E isso não foi caso isolado. Cerca de 15 receberam acima de R$ 300 mil e outros 170, acima de R$ 200 mil. 

Em maio, porém, o valor máximo ficou em R$ 123,6 mil. O valor, pago a este procurador está  acima da média dos demais integrantes do Ministério Público pelo fato de ele poutros cinco terem recebido quase R$ 31 mil relativos ao abono de férias, que equivale a um acréscimo de 33% no salário quando o trabalhador tira férias.  

Se a comparação entre os salários relativos a maio for feita com os pagamento relativos a março, a disparidade é um pouco menor, com redução média de 41%. Ainda assim, o   cofres públicos estaduais tiveram uma economia da ordem de R$ 11,5 milhões em apenas um único mês em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Em março, o total de rendimentos brutos informado no site da transparência foi de R$ 28,333 milhões, o que equivale a um salário médio da ordem de R$ 123,2 miil. No mês anterior, a soma do salário-base e dos penduricalhos ficou em R$ 27 milhões. Nestes casos, porém, nem todos os penduricalhos pagos aos promotores e procuradores apareciam nesta rubrica. 

O site da transparência trazia pelo menos duas tabelas com informações sobre os pagamentos . Após as decisões do STF e do Conselho Nacional do Ministério Público, a partir do pagamento de maio o MPMS publicou somente uma tabela, mas mesmo assim a coluna que informa o "total de rendimentos brutos" é sucedida com outras três colunas que informam rendimentos que não aparecem na coluna anterior. 

Nesta segunda parte da tabela aparecem ainda cinco pendicalhos. Um deles, por exemplo, destina R$ 8.369,10 por "Gratificação de Comissão Examinadora de Concurso Público". O valor é pago a 15 promotores e soma pouco mais de R$ 125 mil nos gastos de maio. 

Outro penduricalho, denominado como "Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira", do qual somente dois foram excluídos, varia de R$ 1,7 mil a R$ 14,6 mil, consumiu exatos R$ 2.171.314,48 milhões dos cofres públicos. 

Valor um pouco maior, de R$ 3 milhões, custou a indenização que recebeu o nome de "gratificação pelo exercício cumulativo de cargo, função, ofício ou atribuição". Somente seis promotores ficaram sem este acréscimo, que variou de R$ 3,8 a R$ 14,6 mil. 
 

CAMPO GRANDE

Arraial reúne tradição, religião e Copa do Mundo na praça do Rádio

Um telão foi instalado no Arraial de Santo Antônio para transmitir o jogo do Brasil, que acontece às 18h (MS), contra a seleção de Marrocos

13/06/2026 14h30

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Tradicional Arraial de Santo Antônio acontece até este domingo (14)

Tradicional Arraial de Santo Antônio acontece até este domingo (14) Foto: Divulgação / Prefeitura de Campo Grande

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O sábado (13) está recheado de atrações para a população de Campo Grande, principalmente para aqueles que passarão pela Praça do Rádio. Quem estiver no Arraial de Santo Antônio encontrará uma programação especial que contará com festa junina e o futebol.

Este 13 de junho marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Masculino, contra a seleção de Marrocos. A bola começa a rolar às 18h (de MS), mas as atividades na praça do Rádio já se iniciaram às 14h. O público poderá acompanhar o jogo da Seleção Brasileira, pois terá um telão instalado no local.

Além da transmissão da partida em telão de LED, as pessoas poderão aproveitar a gastronomia típica de festas juninas. Entre as opções do cardápio estão: arroz carreteiro, cachorro-quente, pastel, caldos e refrigerante, proporcionando uma experiência completa para quem deseja assistir ao jogo.

Para garantir conforto aos torcedores, será montada uma estrutura especial com cadeiras e espaço dedicado à transmissão da partida. Após o apito final, a programação continua com show do grupo Samba Pop, mantendo a animação do arraial.

 

Polícia Civil

MS reforça segurança pública com 447 investigadores e escrivães

Ao todo, 26 mil pessoas se inscreveram no concurso público realizado em setembro de 2025.

13/06/2026 14h00

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Antônio Carlos Videira, secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul

Antônio Carlos Videira, secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul Divulgação: Polícia Civil

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Na noite desta sexta-feira (12), Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou a formatura de 447 novos integrantes da organização, sendo 330 investigadores e 117 escrivães. A solenidade ocorreu no espaço Gran Murano Buffet, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, e reuniu autoridades, familiares e convidados.

Os novos investigadores e escrivães concluíram o Curso de Formação Policial 2026 da Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol/MS). Agora, já podem atuar em unidades da instituição em diversas regiões do Estado. Ao todo, 26 mil candidatos se inscreveram no concurso público realizado em setembro de 2025, mas apenas 447 concluíram todas as etapas da formação.

Durante a solenidade, autoridades estaduais que estavam presentes, como o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacaram a importância da incorporação dos novos policiais para o fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul, ampliando a capacidade de investigação, atendimento à população e enfrentamento à criminalidade.

Barbosinha destacou a redução consistente dos índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, resultado que coloca o Estado entre os mais seguros do Brasil.

“Esse avanço não acontece por acaso. É resultado de planejamento, integração entre as forças de segurança e, sobretudo, da dedicação diária de homens e mulheres que honram a missão policial com profissionalismo e espírito público”, afirmou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que já foi aluno da Acadepol e começou sua carreira como escrivão, recordou os ensinamentos recebidos durante sua formação na academia.

“Além dos ensinamentos da atividade policial, fomos ensinados a buscar respostas para os desafios da vida. Se erramos menos e acertamos mais, foi porque ouvimos os exemplos dos mais experientes. Isso nos proporcionou alcançar cargos que jamais imaginávamos ocupar”, afirmou.

Videira ressaltou ainda que os novos policiais representam o maior investimento que um governo pode fazer. “Serão vocês que levarão a presença do Estado aos momentos mais difíceis da vida de muitas pessoas. O acolhimento, o abraço, o sorriso e o conselho. A missão vai muito além daquilo que foi aprendido na academia. O aprendizado continuará todos os dias da carreira de vocês”, disse.

Formação

Ao longo de 137 dias de capacitação, que começou no dia 27 de janeiro e terminou neste 12 de junho, os alunos participaram de uma preparação voltada ao desenvolvimento de competências técnicas, operacionais, jurídicas e éticas essenciais ao exercício das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária.

Com carga horária total de 810 horas-aula, o curso de formação policial contemplou atividades acadêmicas, treinamento operacional e estágios supervisionados. Foram 608 horas de aula desenvolvidas em regime acadêmico de semi-internato, 82 horas em estágio supervisionado em regime de plantão policial e 120 em estágio supervisionado em regime de expediente.

A matriz curricular foi composta por 66 disciplinas, distribuídas em oito turmas — Alfa, Brava, Charlie, Delta, Echo e Fox, destinadas aos investigadores, e Golf e Hotel, destinadas aos escrivães.

Entre os principais eixos da formação estiveram a investigação criminal, técnicas operacionais de campo, procedimentos investigativos, enfrentamento aos crimes cibernéticos, coleta de evidências eletrônicas, utilização de ferramentas tecnológicas de investigação, além de conteúdos voltados à ética, aos direitos humanos, à legalidade e à proporcionalidade.

A capacitação também contemplou temas estratégicos para Mato Grosso do Sul, considerando as transformações logísticas e econômicas decorrentes da implantação da Rota Bioceânica e os desafios relacionados à segurança nas regiões de fronteira.

Entre as autoridades presentes também estiveram o secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel; o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Eduardo Machado Rocha; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Reis Pouso Salas; o diretor do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), coronel Wilmar Fernandes; o coordenador-geral de Perícias, Nelson Fermino Júnior; a comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Cleide Maria; e o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol), José Nascimento Sobrinho.

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