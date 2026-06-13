Gabarito: prova de concurso para promotor tem seis questões anuladas

Seis questões do gabarito da prova preambular do XXI Concurso para Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) foram anuladas. Conforme edital publicado nesta sexta-feira (12), as provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas entre os dias 21 a 25 de julho próximo, em Campo Grande.
Os exames serão realizados em horários e endereços a serem divulgados por intermédio de edital específico. No dia 21 de julho de 2026, as provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, ao passo que entre os dias 22 e 25, exames serão aplicados apenas no período matutino.
Conforme divulgado, as questões anuladas foram: 24 / 33 / 38 / 45 / 82 / 89. Exame contou com 100 questões.
Cabe destacar que o candidato poderá consultar individualmente sua Folha de Respostas pela área do candidato aqui.
Aos candidatos interessados em interpor recursos, as justificativas devem ser protocoladas em formulário próprio, disponível das 8h da próxima segunda-feira (15), até às 23h59 do dia 19 deste mês, horário oficial do Estado.
Alta abstenção
Desde o princípio do certame, apenas 1.091 dos 1364 candidatos aptos realizou as provas do XXXI Concurso, número proporcionalmente superior às faltas em comparação ao concurso realizado no fim de 2025, onde apenas 1.623 dos 2003 inscritos participaram.
Com isso, o número de abstenções saltou de 16,7% para 20% na disputa por uma vaga para promotor de Justiça substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.
De modo geral, a cada 10 participantes, dois sequer compareceram ao certame, o que na prática reduz a competitividade por uma das oito vagas no setor público.
O processo seletivo tem sete fases: prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social, provas orais, prova de títulos e exame de sanidade física e mental.
A comissão do concurso é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.
Últimas nomeações
A sessão solene que nomeou os promotores de Justiça aprovados no XXX Concurso Público de Provas e Títulos ocorreu em novembro do ano passado.
Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça celebrou a conquista dos novos membros, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior. "Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco", declarou.
Assumiram o posto: Alexandre Cassiano Dorácio Antunes; Bárbara Bittencourt De Freitas; Bruno Couto Pinto De Miranda; Bruno Maciel Ribeiro De Almeida; Dafne Prado Sabag; Francisco De Salles Bezerra Farias Neto; Gabriel Machado De Paula Lima; Leonardo Da Silva Oba e Luís Felipe Pantarotto Remelli.