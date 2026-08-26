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São Pedro volta a contrariar institutos e manda chuva ao Pantanal

Volume foi baixo em praticamente toda a região, mas contribuiu para afastar o risco de incêncios florestais que nesta época do ano costumam causar estragos na região

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/08/2026 - 09h10
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Por conta das previsões de estiagem severa e do temor de incêndios florestais decorrentes do El Niño, o Governo do Estado decretou, no começo de junho, emergência ambiental por 180 dias. Mas, ao contrário daquilo que apontavam os institutos de meteorologia, seguidas frentes frias trouxeram chuva à região pantaneira, que na madrugada desta quarta-feira (26) voltou a ser beneficiada por chuva leve.

A precipitação foi registrada também em outras regiões do Estado, provocando inclusive o cancelamento do desfile do aniversário de 127 anos de Campo Grande, cidade onde foram registrados até 14 milímetros.  

O maior volume na região pantaneira foi em Aquidauana, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 17 milímetros entre 02 da madrugada e 08 da manhã. Em Dois Irmãos do Buriti e Maracaju, cidades que ficam próximo do Pantanal e onde existem córregos que desembocam nos rios pantaneiros, o Inmet registrou 12,2 e 14,6 milímetros, respectivamente.

Na cidade de Miranda, já no meio da planície pantaneira, o Imet apontou 4 milímetros de precipitação durante a madrugada, volume suficiente para restabelecer a umidade na vegetação e no solo, reduzindo o risco de proliferação de incêndios florestais.

Na área urbana de Corumbá, a maior cidade da região Pantaneira, o volume somou apenas 1,8 milímetro. Mas, mais ao norte, no medidor da Fazenda Eldorado, foram 5,4 milímetros. Na região da Serra do Amolar, já próximo da divisa com Mato Grosso e onde os incêndios florestais são mais difíceis de combater por conta das condicões geográficas, a chuva foi de apenas 1,8 milímetro.

Mais ao sul, no município de Porto Murtinho, a precipitação atingiu 3,2 milímetros. Volume semelhante, de 3 milímetros, ocorreu em Jardim, apontando que a chuva atingiu boa parte da região sul do Pantanal sul-mato-grossense. 

Mas, apesar do baixo volume, a chuva da madrugada desta quarta-feira ajuda a reduzir o risco de queimadas porque aparece depois de pelo menos três registros ao longo de junho e outros dois durante o mês de julho. Em junho, a soma das pancadas chegou a quase 57 milímetros na região de Miranda, sendo que a média para aquele mês é de 36 milímetros.

Em Corumbá, algumas regiões receberam até 70 milímetros em junho, sendo que a média para aqueles locais é de 17 milímetros. Em julho o volume foi menor, mas superou os 30 milímetros em boa parte do Pantanal de Corumbá. 

E por conta das condições climáticas favoráveis, até agora foi registrado somente um incêndio florestal de grandes proporções, que destrui florestas próximo do Forte Coimbra tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Em 2024, ano marcado pelo calor e falta de chuvas, o fogo destruiu 370 mil hectares no Pantanal de Mato Grosso do Sul somente em junho. Em 2026, não houve registro de incêndio florestal naquele mês. Em julho, por conta das condições climáticas favoráveis, foi registrada somente uma queimada de grandes proporções, que destruiu florestas próximo do Forte Coimbra, tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Mas, por conta dos prognósticos feitos em decorrência do forte El Niño, desde o dia primeiro de junho o Governo do Estado decretou situação de emergência em todo o Estado. E, conforme a administração estadual, Corpo de Bombeiros mobilizou 170 militares, 25 viaturas, 186 sopradores e 17 drones térmicos. 

Além disso, 11 bases avançadas foram instaladas em áreas de difícil acesso, como na região da Serra do Amolar, na região norte do Pantanal de Mato Grosso do SUl. Técnicos começaram a fazer monitoramento 24 horas por satélite e queimadas prescritas foram antecipadas. 

O estado de emergência ambiental permanece em vigor até o início de dezembro de 2026, podendo servir de base para a adoção de novas medidas de prevenção e resposta aos incêndios florestais durante o período mais seco do ano.


 

ANIVERSÁRIO

Senac MS confirma horário para distribuição do bolo de Campo Grande

Gilka Cristina Trevisan, diretora de educação do Senac de Mato Grosso do Sul, confirmou que, a princípio, o horário para distribuir o bolo será às 11h

26/08/2026 09h30

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Produção do bolo de 840 quilos envolveu mais de 60 pessoas

Produção do bolo de 840 quilos envolveu mais de 60 pessoas Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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O tão aguardado bolo dos 127 anos de Campo Grande será distribuído às 11 horas desta quarta-feira (26). Apesar do desfile cívico-militar ter sido cancelado por causa da chuva, que atingiu a Capital sul-mato-grossense desde as primeiras horas do dia, a repartição do bolo de 32 metros de comprimento está mantida. O horário foi confirmado em entrevista com a diretora de educação do Senac MS, Gilka Cristina Trevisan.

As mesas já estão montadas na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Calógeras e 14 de julho, para receber o bolo que possui aproximadamente 840 quilos. Antes do cancelamento do desfile, a expectativa era que fossem distribuídos 2500 fatias para o público.

A diretora falou sobre a sensação de participar deste momento inédito. "Bom, o Sistema Fecomércio está extremamente feliz em poder proporcionar para a nossa população de Campo Grande a entrega desse bolo, que significa muito para nós. Cada pedaço desse bolo tem o nosso conhecimento da gastronomia, o trabalho dos nossos alunos, dos nossos docentes. Nós estamos há duas semanas preparando esse bolo de mais de 800 quilos, 32 metros. Ele tem vários módulos, está escrito Campo Grande 127 anos, e a gente fica muito orgulhoso de poder proporcionar e compartilhar com a população da Capital esse dia tão importante e feliz. 

A diretora afirmou que o caminhão frigorífico está posicionado e a equipe está preparada com com todas as normas de higiene e manipulação, com toucas e luvas. Ela também disse que como cada letra do bolo tem mais de 1,20 metro, então a tendência é de demorar um pouco para alinhar a frase.

"Então, a partir das 10h a gente monta e às 11h a gente começa a servir para toda a população que estiver aqui conosco nesse momento tão significativo".

Na produção do bolo estavam envolvidos mais de 60 pessoas, entre alunos, docentes, funcionários envolvidos com insumos, logística e marketing. 

Desfile cancelado

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, em sua rede social, que o desfile cívico-militar em homenagem aos 127 anos da cidade está cancelado "devido à forte chuva". O evento estava marcado para começar às 8h, desta quarta-feira (26), e teria cerca de 60 instituições desfilando pela rua 13 de Maio. As chuvas começaram às 2h da madrugada na Capital e, até o momento, segue de forma mais leve. 

Por conta do cancelamento, vias que estavam com o tráfego restrito na região central da cidades foram liberadas assim que a administração decidiu cancelar o evento. 

ANIVERSÁRIO DA CAPITAL

Mesmo sob chuva Corrida do Facho abre celebrações dos 127 anos de Campo Grande

Tradicional prova reuniu 24 equipes no Centro da Capital na manhã desta quarta-feira (26)

26/08/2026 09h15

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Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26)

Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26) Marcelo Victor

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A chuva que marcou o início desta quarta-feira (26) não impediu a realização de uma das mais tradicionais provas esportivas de Campo Grande. A Corrida do Facho reuniu atletas civis e militares pelas ruas da região central como parte das comemorações pelos 127 anos da Capital. 

A competição começou às 6h, com a disputa feminina, seguida pela prova masculina, às 7h. A largada e a chegada ocorreram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. De lá, os atletas seguiram pela Rua Dom Aquino e Rua 14 de Julho antes de retornarem à 13 de Maio. 

Ao todo, 24 equipes foram inscritas, sendo 12 no masculino e 12 no feminino. Entre os participantes estavam grupos de corrida, assessorias esportivas, Corpo de Bombeiros Militar e equipes formadas por corredores da Capital. 

Na disputa masculina, cada equipe pôde contar com até 12 atletas, sendo dez titulares e dois reservas. Foram dez voltas, com percurso aproximado de mil metros para cada corredor. No feminino, as equipes tiveram até sete integrantes, cinco titulares e duas reservas, e a disputa ocorreu em cinco voltas, também com aproximadamente mil metros percorridos por atleta. 

O percurso foi acompanhado por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.

Para a educadora física Evelin Eich Ribeiro, a edição deste ano teve um significado especial. Ela participou da Corrida do Facho pela primeira vez e relatou que a chuva não prejudicou seu desempenho. Pelo contrário, o clima mais ameno tornou a experiência ainda mais agradável. 

“Foi a primeira vez que eu participei dessa corrida e eu achei muito legal”, contou Evelin. Segundo ela, a chuva não chegou a ser um problema durante a prova e o tempo mais frio até favoreceu seu desempenho.

A estreia terminou ainda melhor com a vitória da equipe. Evelin destacou que, em uma prova disputada coletivamente, o resultado individual fica em segundo plano e o objetivo passa a ser contribuir para o desempenho do grupo. 

“Eu fiquei muito feliz porque consegui ajudar a minha equipe. Nessa hora, a gente não pensa no nosso resultado, a gente pensa em fazer o máximo para conseguir ajudar a equipe”, afirmou.

A atleta disse ainda que procurou dar o máximo durante seu trecho para colocar a equipe em melhores condições na disputa e contribuir para a vitória.

As três primeiras colocadas de cada categoria recebem troféus, enquanto atletas e técnicos são premiados com medalhas. Os campeões também ficam com o Troféu Transitório, que volta a ser colocado em disputa na edição seguinte. A posse definitiva ocorre caso uma equipe conquiste a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.

Desfile cancelado

A Corrida do Facho estava programada para anteceder o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração ao aniversário da cidade. O desfile, porém, foi cancelado na manhã desta quarta-feira.

Com isso, a corrida foi mantida como uma das atividades desta manhã no aniversário de 127 anos de Campo Grande. A programação comemorativa também prevê a tradicional distribuição de bolo à população.

 

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