Cidades

DINHEIRO PÚBLICO

Saúde e Educação foram os principais alvos de corrupção em prefeituras de MS

Metade das operações deflagradas pelo MP contra administrações municipais sul-mato-grossenses envolve os setores

Felipe Machado

19/11/2025 - 08h00
Com a Operação Dirty Pix que identificou desvio milionário em recursos públicos do hospital beneficente de Sidrolândia, metade das investigações que resultaram em ações deflagradas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) este ano contra administrações municipais envolvem corrupção nos setores de Saúde e Educação, com esquemas que englobam servidores, secretários e até parlamentares.

Ontem, equipes do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em Sidrolândia e Manaus (AM). No município sul-mato-grossense, entre os alvos estavam cinco vereadores e ex-vereadores, dois secretários e a vice-prefeita Cristina Fiuza (MDB).

Conforme apurou a investigação, foi identificado um desvio de R$ 5,4 milhões em recursos públicos destinados ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa, dinheiro que foi repassado pelo governo do Estado ao Executivo Municipal para a compra de um aparelho de ressonância magnética e um autoclave hospitalar. 

Porém, parte dessa verba foi desviada, segundo o Ministério Público, pela administração do hospital, em conjunto com a empresa fornecedora, que seria a Pharbox Distribuidora Farmacêutica de Medicamentos, a qual também pagou vantagens indevidas a parlamentares. 

“De acordo com os elementos colhidos, a empresa fornecedora realizou diversas transferências mediante Pix, diretamente ou por intermédio de terceiros, ao presidente do Hospital e aos vereadores envolvidos”, concluiu o MPMS.

SAÚDE

Como reportado em matérias recentes do Correio do Estado, a Saúde já foi fonte de corrupção em outra fraude similar a que ocorreu em Sidrolândia. Em julho deste ano foi deflagrada a Operação Auditus, com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em Nioaque, Bonito e Jardim.

Os investigadores identificaram supostas fraudes em licitações de Nioaque que tiveram como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de especialidade médica por meio de consultas, realização de exames e outros procedimentos médicos no município. Diante disso, teriam sido desviados cerca de R$ 3 milhões da saúde entre 2019 e 2024.

Inclusive, um dos alvos dos promotores foi a residência da ex-secretária de saúde de Nioaque, Márcia Jara. Sem formação na área, ela comandou a pasta durante boa parte da administração do ex-prefeito Valdir Júnior, que também presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

EDUCAÇÃO

Na educação, em fevereiro deste ano, a Operação Malebolge cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão em Água Clara, Campo Grande, Rochedo e Terenos.

Segundo a investigação, constatou a existência de organização voltada à prática de crimes contra a administração pública instalada nas cidades de Água Clara e Rochedo e que tinha empresários como articuladores do esquema.

Esses articuladores pagavam propina para servidores públicos, que fraudavam o caráter competitivo de licitações públicas, alterando editais para beneficiar empresas que participavam do esquema. Os contratos fraudados ultrapassam a casa dos R$ 10 milhões.

O esquema também burlava atos de ofício, atestando falsamente o recebimento de produtos e de serviços públicos, como o de compras de alimentos usados para compor a merenda de escolas dos municípios envolvidos.

Como resultado, foram presas duas servidoras que trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação.

Dois meses depois, em abril, foi a vez da administração de Três Lagoas ser alvo do Ministério Público, por meio da Operação Backstage.

Foi identificado que a empresa Moura Produções e Eventos teria vencido sistematicamente diversas licitações da prefeitura de Três Lagoas para fornecimento de estruturas e equipamentos para realização de shows e eventos na cidade desde 2022, em procedimentos com fortes indícios de irregularidades.

Segundo apurado, a empresa venceu 10 licitações entre 2022 e 2024, totalizando quase R$ 9 milhões. Os contratos de Locação de Estrutura para Eventos foram realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e também foram contratados diretamente pela prefeitura. Apesar de não envolver diretamente ações da Educação, a verba desviada vinha da Pasta.

Outra ação foi em outubro, quando a Operação Copertura cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Miranda e Sidrolândia. A investigação apurou que havia uma organização criminosa que fraudava licitações de diversos tipos de produtos em Miranda há cinco anos, incluindo contrato de kits escolares e gêneros alimentícios.

TURN OFF

Mesmo não ocorrida este ano, a Operação Turn Off foi crucial para originar algumas das operações contra as administrações municipais, como a Malebolge. Inclusive, ela juntou corrupção na Saúde e na Educação do Estado, em 2023.

As forças policiais encontraram contratos fraudados na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Grande.

Somando as duas fases, que aconteceram em 2023 e 2024, as licitações corruptas ultrapassaram a casa dos R$ 60 milhões, todas incluindo a Saúde e Educação de Mato Grosso do Sul.

MUNICIPALIDADE

Somente neste ano, são 10 operações deflagradas pelo Ministério Público contra 12 municípios do Estado. Além de Saúde e Educação, foi identificada corrupção em contratos de publicidade, engenharia, pavimentação asfáltica, informática, tecnologia e obras. Coxim, Aquidauana, Itaporã e Terenos são os outros municípios envolvidos em operações este ano.

>> CRONOLOGIA

JANEIRO > Operação Ad Blocker: contrato de publicidade em Aquidauana;

FEVEREIRO > Operação Malebolge: contrato de educação em Água Clara e Rochedo;

ABRIL > Operação Backstage: contrato de educação e cultura em Três Lagoas;

MAIO > Operação Grilagem de Papel (2ª fase): grilagem de terra em Coxim;

JUNHO > Operação Tromper (4ª fase): fraude em contrato de engenharia e pavimentação asfáltica em Sidrolândia;

JULHO > Operação Auditus: fraude na saúde em Nioaque;

SETEMBRO > Operação Spotless: fraude em obras em Terenos;

OUTUBRO > Operação Copertura: fraudes em contratos de aquisição de diversos itens em Miranda; 

OUTUBRO > Operação Fake Cloud: corrupção em contrato de tecnologia em Itaporã;

NOVEMBRO > Operação Dirty Pix: desvio em verba de hospital beneficente em Sidrolândia.

SEGURANÇA PÚBLICA

Força-tarefa de elite contra o crime em MS garante operação por mais 2 anos

Grupo conta com atuação integrada de órgãos da União e do governo do Estado, como as Polícias Federal, Civil, Militar e Penal

21/11/2025 09h00

Operação Heredita Damnare, deflagrada no início de outubro, mirou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

Operação Heredita Damnare, deflagrada no início de outubro, mirou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas Divulgação

Acordo entre União e Mato Grosso do Sul estende cooperação policial, detalhando plano de combate a facções e lavagem de dinheiro.

Uma ampla aliança de segurança pública foi oficialmente prorrogada em Mato Grosso do Sul, garantindo por mais 24 meses a continuidade da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Estado.

Documentos oficiais detalham a renovação do pacto entre a União, por meio da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e o Estado, representado pelas Polícias Civil, Militar, Penal e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

O acordo estabelece um plano de trabalho focado em desarticular as finanças de organizações criminosas.

O acordo de cooperação técnica e seu plano de trabalho atualizado representam um esforço robusto e coordenado contra a criminalidade. O objetivo declarado é a “intensificação, em caráter especial, do enfrentamento às organizações e associações criminosas”.

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e, crucialmente, na “descapitalização dos grupos criminosos” por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

A governança da força-tarefa é detalhada, com a PF exercendo a coordenação-geral, garantindo um comando unificado para as operações.

Apesar do detalhamento das futuras atribuições, a documentação se concentra em metas e expectativas, não em resultados concretos já alcançados.

A seção de resultados esperados do plano é qualitativa, listando objetivos como “maior integração entre as forças”, “diminuição de ocorrências de crimes violentos” e “desarticulação das organizações criminosas”.

O plano prevê a “otimização dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos e financeiros já existentes”, evitando a criação de despesas extraordinárias.

Contudo, a lista de meios a serem disponibilizados pelos órgãos participantes é extensa, incluindo estrutura física, viaturas, armamento, munição e equipamentos de proteção, o que reforça a magnitude do investimento contínuo na operação.

CONTEXTO

A Ficco-MS tem uma trajetória marcada por operações contundentes e integração entre diversas forças de segurança. Em dezembro de 2023, a força-tarefa lançou a Operação Égide II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas.

Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca em Campo Grande, e a investigação apontou remessas clandestinas para o Rio de Janeiro, além da lavagem de dinheiro por meio de investimentos imobiliários na capital sul-mato-grossense.

Já em fevereiro deste ano, a força-tarefa deflagrou a Operação Sátrapa, voltada para apurar crimes cometidos dentro de presídios. A investigação incluiu homicídios, tráfico de drogas e corrupção de servidores penitenciários.

Foram cumpridos mandados de busca em Dourados, Rio Brilhante, Naviraí e até em Marília (SP), além da decisão judicial de afastar um diretor de presídio e colocar tornozeleiras eletrônicas em investigados.

Em julho, a Ficco-MS deflagrou a Operação Camp Over, desdobramento de uma grande apreensão de entorpecentes. Durante as diligências, a força-tarefa prendeu dois suspeitos, apreendeu veículos, dinheiro, armas e drogas.

No dia 2 de outubro, a Ficco-MS executou a Operação Heredita Damnare para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico transnacional de drogas e munições por rotas rodoviárias.

A ação contou com a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Militar (rodoviária e estadual), da Polícia Civil, da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). 

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão – 11 deles no Estado (nas cidades de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã), oito em São Paulo e um na Bahia – além de 15 mandados de prisão preventiva. A Justiça também decretou o sequestro e o bloqueio de bens no valor de R$ 5,4 milhões.

As investigações identificaram um esquema sofisticado em que a organização criminosa usava caminhonetes clonadas e empresas de fachada para traficar drogas e munições da fronteira com o Paraguai até centros urbanos como São Paulo. Durante a ação, foram apreendidas mais de 14 toneladas de substância semelhante à maconha.

A atuação da Senappen tem sido fundamental nesse contexto de cooperação. Ela integrou a Ficco-MS em diversas operações, contribuindo com expertise em inteligência penitenciária e no enfrentamento ao crime organizado dentro e fora das prisões.

Em suma, a força-tarefa se consolidou como peça-chave na estratégia de segurança pública no Mato Grosso do Sul, encarando com firmeza tráfico transnacional, corrupção em presídios, lavagem de dinheiro e ações criminosas em múltiplas frentes, por meio de cooperação entre esferas federais, estaduais e penitenciárias.

*SAIBA

A estratégia se concentra em alvos de alto impacto: facções, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e a descapitalização dos grupos criminosos por meio da repressão à lavagem de dinheiro e da recuperação de ativos.

CAMPO GRANDE

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

Ladrões, em uma moto, anunciariam o assalto em pleno trânsito, mas, o motorista reagiu e atropelou o piloto e o garupa

21/11/2025 08h45

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21)

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21) MARCELO VICTOR

Motorista, que não teve a identidade divulgada, reagiu a um assalto enquanto dirigia, em pleno trânsito, na noite desta quinta-feira (20), na avenida Eduardo Elias Zahran, Jardim São Bento, em Campo Grande. Em seguida, ele atropelou os assaltantes, sendo que um morreu e o outro ficou ferido.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista seguia em um Fiat Punto e os assaltantes em uma motocicleta Honda CG Fan, quando os ladrões abordaram o condutor e anunciaram o assalto.

O motorista reagiu e atropelou os criminosos. Um morreu, já o outro ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. 

O condutor do Punto saiu ileso, sem ferimentos e está bem.

A parte frontal esquerda do Punto ficou destruída, com amassos e avarias. A moto também teve avarias e ficou arruinada.

Indícios do acidente amanheceram na avenida Eduardo Elias Zahran, nesta sexta-feira (21)

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado, mas o rapaz morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Cinco viaturas da Polícia Militar, duas da Polícia Civil, uma da Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar o quarteirão, recolher os vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O trânsito ficou fechado por aproximadamente duas horas no local. Os indícios do acidente amanheceram no canteiro da avenida, na manhã desta sexta-feira (21), na Zahran.

