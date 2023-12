Em Mato Grosso do Sul, as aulas da Rede Estadual de Ensino (REE) se aproximam do encerramento. De acordo com Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (SED) a previsão é de que o ano letivo de 2023 termine oficialmente na próxima quarta-feira (20).

Outro período que se inicia nesta época do ano é o de pré-matrículas que segundo o calendário oficial segue em aberto até 4 de janeiro de 2024. A etapa foi iniciada no dia 7 de novembro e é parte do processo que garante vagas nas unidades escolares de interesse em 2024.

Abrangendo os 79 municípios do estado com escolas em tempo integral, a pré-matrícula é exclusiva para novos alunos ou estudantes da rede que desejam trocar de instituição de ensino. Ao todo, a previsão é de 205.460 vagas disponíveis para o próximo ano letivo.

Alciley Lopes, coordenador da central de matrículas da REE, destaca que apesar do aumento no número de vagas - que em 2023 totalizaram 187.032 - e do atual período de pré-matrícula mais longo que nos anos anteriores, é importante manter-se atento aos prazos e realizar o processo com antecedência.

“No pedido de pré-matrícula a família seleciona 3 opções de escola e nos últimos anos estamos conseguindo atender à população de MS em média de 70% na primeira opção da família. Para isso, é necessário que a família faça a pré-matrícula o quanto antes”.

O coordenador ainda destaca que tal etapa é apenas o primeiro passo para o ingresso no ano letivo de 2024. “Depois, a lista de estudantes designados sai no domingo, dia 7 de janeiro, e a família, após a designação, terá de 8 até 12 de janeiro para ir até a escola efetivar a matrícula com os documentos obrigatórios que estão no pedido de pré-matrícula”.

Aos estudantes em curso que não desejam mudar de escola, o período de atualização cadastral, confirmação da permanência e renovação da matrícula também iniciou-se no dia 7 de novembro e encerrará no dia 22 de dezembro.

Pré-matrícula

Para os pais e responsáveis de crianças e adolescentes que desejam ingressar ou permanecer na Rede Estadual de Ensino, basta preencher os dados solicitados no site www.matriculadigital.ms.gov.br, Portal da Matrícula Digital, ou entrar em contato pelo telefone 0800-647-0028.

Além disso, para aqueles que preferem realizar a pré-matrícula de forma presencial, a sede da Central de Matrículas fica na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, no Bairro Itanhangá Park.