Secretaria da Juventude tem 250 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

Imprudência

Desde o início de 2020, já foram 736 acidentes causados por motoristas sob efeitos de álcool; onze deles fatais

Em média, Mato Grosso do Sul registra quatro acidentes causados por álcool na direção por semana. De 1º de janeiro de 2020 a 21 de maio de 2023, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado (BPMTran) registrou 736 acidentes com autores embriagados.

Vale ressaltar que em alguns casos os motoristas se recusam a fazer o teste de bafômetro, como aconteceu na madrugada desta quinta-feira (8), em Campo Grande.

O médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 29 anos, conduzia a caminhonete Amarok que atingiu um veículo Toyota Corolla no cruzamento das ruas Doutor Paulo Machado e Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, com odor etílico e olhos vermelhos, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Ele foi preso em flagrante, portando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O médico ainda é reincidente de infração e crime envolvendo alcoolemia ao volante.

Pela falta de realização de testes em alguns acidentes, os dados podem representar um número inferior ao número efetivo de acidentes causados por embriaguez no volante.

Dos 736 acidentes envolvendo álcool na direção registrados pelo BPMTran, onze foram fatais. Em 2020, três acidentes envolvendo motoristas embriagados deixaram óbitos no local*. Nos dois anos seguintes, também foram registrados três acidentes com óbitos.

Antes mesmo do fim do primeiro semestre de 2023, o Estado já registra dois acidentes com óbitos causados por alcoolemia ao volante.

*Os dados de óbitos do BPMTran apontam apenas aqueles que ocorreram no local da colisão, sem considerar vítimas que morreram posteriormente em decorrência dos acidentes.

Aumento no número de acidentes

O Estado encara uma crescente no número de acidentes. Em 2020, foram registrados 9.133. No ano seguinte, 10.081, um aumento de 10,3%. O ano de 2022 foi o ano recorde, com 11.076 acidentes de trânsito registrados, um aumento de mais 9,8%.

Em 2020, 50 acidentes tiveram óbitos no local. No ano seguinte foram 52. Em 2022, houve uma leve redução no número de acidentes com mortes, sendo 48 com vitimas fatais.



Penalidade

A multa para o condutor que for flagrado dirigindo embriagado tem valor de R$ 2.934,70, e o autor também é penalizado com a suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Além disso, para recuperar a CNH, tem que passar por curso de reciclagem.

Caso o bafômetro aponte quantidade superior a 0,34 mg/L de álcool por litro de ar expelido, ou se o condutor se envolver em acidente grave com vítimas, ele pode ser preso em flagrante com pena que varia de 6 meses a 3 anos.

Em acidentes que resultam em mortos, o condutor ainda pode responder por homicídio culposo, com pena que pode variar de 2 a 4 anos de prisão.

