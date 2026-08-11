Secretário anuncia data para fim da buraqueira nas ruas de Campo Grande

Equipes que já está atuando priorizaram vias de maior fluxo, mas nos bairros ainda existe milhares de buracos em todas as regiões

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Três meses depois da eclosão do escândalo sobre supostos desvios milionários no serviço de tapa-buracos em Campo Grade e em meio ao caos da buraqueira na periferia da cidade, o secretário de obras do município, André de Moura Brandão, garantiu que até o final de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições, a cidade voltará à normalidade.

A promessa foi feita nesta segunda-feira (10) durante reunião de secretários com representantes da Câmara de Vereadores. O vereador Clodoilson Pires (Podemos) participou do encontro e, segundo anúncio que teria sido feito pelo secretário, seis equipes já estão espalhadas pela cidade tapando buracos. E, a partir da próxima semana, uma sétima equipe irá para as ruas, anunciou o vereador durante a sessão da Câmara desta terça-feira (11)

Mesmo assim, até vereadores de partidos aliados não escondem a insatisfação e não se mostram muito confiantes em mais esta promessa Pelo menos é isso que deixou claro o vereador André Salineiro (PL), segundo o qual população está apavorada.

“Não dá mais para conviver com esta quantidade excessiva de buracos e não ver as equipes nas ruas. É inaceitável, não tem como conviver com esta situação. Tem pessoas que já estão com saudades da administração do finado Bernal”, ironizou Salineiro, se referindo a outro período em que as ruas de Campo Grande ficaram em situação parecida com a atual.

Outro que tratou a situação com ironia foi o vereador Veterinário Francisco. Ele fez questão de destacar inovação no serviço feito na Rua Alagoas. “Agora pela manhã passando lá percebi que taparam somente os buracos maiores. Os menores foram deixados de lado. Quem quiser, pode passar lá e conferir”.

Relatou, ainda, que nesta segunda-feira ficou sem um dos colaboradores de sua clínica veterinária porque ele teria contratado o serviço de um mototáxi por aplicativo e não conseguiu chegar ao serviço porque “o piloto caiu dentro de um buraco e sofreu uma fratura na coluna”.

E em meio às reclamações, o vereador veterinário fez questão citou ainda a iniciativa de seu colega de profissão, conhecido como Totó. “Na frente da clínica dele tem um buraquinho, que cabe um caminhão. Ele está indo a São Paulo comprar manta asfáltica para tapar esse buraco. Por isso quero parabenizar meu amigo Totó que está colaborando com o serviço de tapa-buracos”.

A vereadora petista Luíza Ribeiro, que é adversária política da prefeita Adriane Lopes (PP), ocupou a tribuna para orientar a população que está sofrente prejuízos financeiros e morais a recorrer à Justiça para tentar algum tipo de ressarcimento.

BURACOS SEM FIM

No dia 12 de maio, sete pessoas chegaram a ser presas, entre servidores públicos e um empreiteiro, durante a Operação Buracos Sem Fim, comandada pelo Ministério Público Estadual. A suspeita é de desvios milionários em contratos que somam quase R$ 114 milhões.

Por conta da investigação, os contratos com a empreiteira Rial foram rescindidos e a situação, que já era crítica, piorou porque boa parte da cidade ficou completamente sem serviços de manutenção. Em meados de julho, após a contratação de outra empresa, a administração garantiu que já estava tapando em torno de mil buracos por dia e que após a ativação de seis equipes conseguiria tapar em torno de 1,5 mil buracos diariamente

Quase um mês depois, porém, segundo o vereador André Salineiro, “ninguém está vendo estas equipes nas ruas. O ideal é que elas fizessem estes serviços durante a noite, para evitar transtornos. Mas a gente não vê nem durante o dia, que dirá à noite”.

A promessa de que a normalidade nas ruas de Campo Grande será retomada até o fim de outubro coincide com o período eleitoral. O primeiro turno ocorre no dia 5 daquele mês e o segundo, no dia 25.

