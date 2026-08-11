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Secretário anuncia data para fim da buraqueira nas ruas de Campo Grande

Durante reunião com vereadores nesta segunda-feira (10), secretário de obras garantiu que até o fim de outubro, mês das eleições, a cidade voltará à normalidade

Neri Kaspary

Neri Kaspary

11/08/2026 - 13h00
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Três meses depois da eclosão do escândalo sobre supostos desvios milionários no serviço de tapa-buracos em Campo Grade e em meio ao caos da buraqueira na periferia da cidade, o secretário de obras do município, André de Moura Brandão, garantiu que até o final de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições, a cidade voltará à normalidade.

A promessa foi feita nesta segunda-feira (10) durante reunião de secretários com representantes da Câmara de Vereadores. O vereador Clodoilson Pires (Podemos) participou do encontro e, segundo anúncio que teria sido feito pelo secretário, seis equipes já estão espalhadas pela cidade tapando buracos. E, a partir da próxima semana, uma sétima equipe irá para as ruas, anunciou o vereador durante a sessão da Câmara desta terça-feira (11)

Mesmo assim, até vereadores de partidos aliados não escondem a insatisfação e não se mostram muito confiantes em mais esta promessa  Pelo menos é isso que deixou claro o vereador André Salineiro (PL),  segundo o qual população está apavorada.

“Não dá mais para conviver com esta quantidade excessiva de buracos e não ver as equipes nas ruas. É inaceitável, não tem como conviver com esta situação. Tem pessoas que já estão com saudades da administração do finado Bernal”, ironizou Salineiro, se referindo a outro período em que as ruas de Campo Grande ficaram em situação parecida com a atual.

Outro que tratou a situação com ironia foi o vereador Veterinário Francisco. Ele fez questão de destacar inovação no serviço feito na Rua Alagoas. “Agora pela manhã passando lá percebi que taparam somente os buracos maiores. Os menores foram deixados de lado. Quem quiser, pode passar lá e conferir”.

Relatou, ainda, que nesta segunda-feira ficou sem um dos colaboradores de sua clínica veterinária porque ele teria contratado o serviço de um mototáxi por aplicativo e não conseguiu chegar ao serviço porque “o piloto caiu dentro de um buraco e sofreu uma fratura na coluna”.

E em meio às reclamações, o vereador veterinário fez questão citou ainda a iniciativa de seu colega de profissão, conhecido como Totó. “Na frente da clínica dele tem um buraquinho, que cabe um caminhão. Ele está indo a São Paulo comprar manta asfáltica para tapar esse buraco. Por isso quero parabenizar meu amigo Totó que está colaborando com o serviço de tapa-buracos”.

A vereadora petista Luíza Ribeiro, que é adversária política da prefeita Adriane Lopes (PP), ocupou a tribuna para orientar a população que está sofrente prejuízos financeiros e morais a recorrer à Justiça para tentar algum tipo de ressarcimento.

BURACOS SEM FIM

No dia 12 de maio, sete pessoas chegaram a ser presas, entre servidores públicos e um empreiteiro, durante a Operação Buracos Sem Fim, comandada pelo Ministério Público Estadual. A suspeita é de desvios milionários em contratos que somam quase R$ 114 milhões. 

Por conta da investigação, os contratos com a empreiteira Rial foram rescindidos e a situação, que já era crítica, piorou porque boa parte da cidade ficou completamente sem serviços de manutenção. Em meados de julho, após a contratação de outra empresa, a administração garantiu que já estava tapando em torno de mil buracos por dia e que após a ativação de seis equipes conseguiria tapar em torno de 1,5 mil buracos diariamente

Quase um mês depois, porém, segundo o vereador André Salineiro, “ninguém está vendo estas equipes nas ruas. O ideal é que elas fizessem estes serviços durante a noite, para evitar transtornos. Mas a gente não vê nem durante o dia, que dirá à noite”.

A promessa de que a normalidade nas ruas de Campo Grande será retomada até o fim de outubro coincide com  o período eleitoral. O primeiro turno ocorre no dia 5 daquele mês e o segundo, no dia 25. 
 

Golpe do Falso Advogado

Falso advogado engana família e golpe termina em Pix de R$ 250 mil em MS

Criminoso alegou que pagamento era necessário para liberar valores de processo judicial; transferência foi contestada junto ao banco e caso será investigado pela Polícia Civil.

11/08/2026 17h31

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Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado.

Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado. Foto: Divulgação.

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Uma família de Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, procurou a polícia após perder R$ 250 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que se passou por advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (11), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), depois que a vítima realizou uma transferência via Pix acreditando que o pagamento seria necessário para liberar valores relacionados a um processo judicial.

Conforme o boletim de ocorrência, um homem de 29 anos compareceu à delegacia para relatar que o pai havia recebido uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sendo seu advogado.

Durante a conversa, o suposto profissional teria informado que existiam valores disponíveis em um processo judicial, mas que seria necessário realizar previamente um pagamento para que o dinheiro pudesse ser liberado.

A abordagem é semelhante à utilizada no chamado “golpe do falso advogado”, modalidade de fraude na qual criminosos entram em contato com vítimas e utilizam informações relacionadas a processos ou profissionais da advocacia para dar aparência de legitimidade à cobrança.

Pix de R$ 250 mil

Ainda segundo o registro policial, durante a troca de mensagens, o golpista encaminhou uma chave Pix vinculada ao nome de uma propriedade rural e orientou a vítima a realizar uma transferência no valor de R$ 250 mil.

Acreditando que conversava com o advogado e que o procedimento estava relacionado à liberação de recursos judiciais, o homem efetuou a operação bancária.

Somente após a conclusão da transferência a família percebeu que se tratava de uma fraude.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o filho da vítima entrou imediatamente em contato com o gerente da instituição financeira para tentar impedir que o dinheiro fosse definitivamente perdido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o banco realizou a contestação da transferência feita via Pix. O registro, porém, não informa se o valor chegou a ser bloqueado ou recuperado.

Após o contato com a instituição financeira, a família foi orientada a procurar a polícia e formalizar a denúncia.

Caso será investigado

A ocorrência foi registrada na Depac de Dourados como fraude eletrônica e será investigada pela Polícia Civil.

A apuração deverá buscar identificar quem entrou em contato com a vítima, a origem das mensagens e o responsável pela chave Pix utilizada para receber os R$ 250 mil.

O caso também deverá esclarecer de que maneira o autor teve acesso às informações utilizadas para convencer a vítima de que estava em contato com seu verdadeiro advogado.

Golpes desse tipo exploram principalmente a confiança entre clientes e profissionais da advocacia. Os criminosos costumam apresentar supostos pagamentos, taxas ou despesas como condição para a liberação de indenizações ou outros valores relacionados a ações judiciais.

Diante de contatos semelhantes, a orientação é não realizar transferências imediatamente e confirmar qualquer solicitação financeira diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo, utilizando números de telefone e canais de comunicação já conhecidos pelo cliente.

Como funciona o golpe do falso advogado

No golpe do falso advogado, criminosos podem utilizar informações disponíveis em processos judiciais para identificar as partes envolvidas e tornar a abordagem mais convincente.

Em alguns casos, os golpistas também usam nomes, fotografias e outras informações de advogados encontradas na internet e nas redes sociais para se passar pelos profissionais que representam as vítimas.

A abordagem geralmente começa com uma notícia positiva. O criminoso afirma que houve uma decisão favorável em determinado processo e que existe uma quantia disponível para recebimento.

Logo depois, porém, solicita uma transferência para o pagamento de supostas custas, taxas, impostos ou despesas necessárias para a liberação do dinheiro.

Outra estratégia recorrente é criar um sensode urgência, alegando que o pagamento precisa ser realizado imediatamente para que a vítima não perda o direito de receber o valor. A pressão para realizar transferências em curto espaço de tempo deve ser encarada como sinal de alerta.

Diante de uma solicitação desse tipo, a recomendação é não fazer pagamentos nem fornecer dados bancários antes de confirmar a informação.

A vítima deve interromper a conversa e entrar em contato diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo por meio de um telefone que já conheça, evitando utilizar números enviados durante a abordagem suspeita.

Mesmo fotografias, áudios ou chamadas de vídeo não devem ser considerados, isoladamente, como garantia de que o contato é verdadeiro.

Em caso de dúvida, especialmente quando houver pedido de transferência de valores, a confirmação diretamente com o profissional responsável pelo processo ou presencialmente no escritório é uma das formas de evitar cair na fraude.

Guardiões de fogo

Operação contra fraude para obter CAC apreende armas e munições em Campo Grande

Segunda fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal

11/08/2026 17h15

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Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul

Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação / Polícia Federal

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (11), a segunda fase da Operação Guardiões de Fogo, que tem como foco o combate à posse ilegal de armas de fogo obtidas mediante fraude no processo de concessão de registro de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Em Campo Grande, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da medida judicial, foram apreendidas armas de fogo, munições, documentos e outros materiais relacionados.

De acordo com a PF, investigações apontaram que o suspeito teria utilizado documentos inaptos durante a fase de concessão do registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e para a manutenção de armas de fogo.

O registro de CAC exige o cumprimento de critérios rigorosos, como idoneidade, capacidade técnica e avaliação psicológica. O uso de documentos falsos, conforme a Polícia Federal, enfraquece o controle sobre armas e pode facilitar o acesso de criminosos a armamentos.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada no dia 9 de julho, em Campo Grande. 

Na ocasião, a Policia Federal apreendeu cerca de 300 munições, duas pistolas calibre 9 mm e um fuzil .22 de um suspeito que estaria com documentos da concessão de CAC irregulares. 

Segundo as investigações, o homem teria utilizado documentos não considerados aceitos para obter o registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e a manutenção de armas de fogo. 

Em fases anteriores da Operação, em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante no dia 22 de junho. O suspeito também teria apresentado documentos falsos para conseguir a autorização para compra de armamentos. 

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, 130 munições e materiais relacionados a outros crimes. 

O homem mantinha as armas em um endereço diferente do que consta no cadastro, o que configura irregularidade, segundo a polícia.

CAC

O Certificado de Registro da Polícia Federal dá o direito a Caçadores, Atiradores e Colecionadores à compra de munições facilitada, permissão para caçar legalmente o javali, transporte de armas e munições em todo o país, aquisição de um maior número de armas e a possibilidade de adquirir armas de calibres restritos.

Além disso, os detentores do registro também têm a possibilidade de adquirir armas diretamente das fábricas com preços vantajosos, podem importar armas e deslocar-se com suas armas para atividades de caça, tiro desportivo e competição. Também é autorizada a compra de munições e insumos em maiores quantidades.

Quem possui o registro não pode andar armado. É autorizado apenas a posse da arma, mantendo em casa ou no local de trabalho e o trânsito para locais de treino, abate ou exposição, com a arma obrigatoriamente sem munição e em maleta própria. 

Entre os itens obrigatórios para se tornar CAC e obter o registro próprio, estão:

  • Ter no mínimo 18 anos completos e 25 anos para aquisição de arma de fogo;
  • Não possuir antecedentes criminais incompatíveis com a atividade de CAC, como condenações por crimes dolosos ou contra a segurança pública;
  • Não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal;
  • Apresentar aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo, comprovada por meio de avaliação psicológica realizada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal;
  • Apresentar os documentos obrigatórios (documento de identificação, certidão de antecedentes criminais, comprovante de ocupação lícita, comprovante de residência);
  • Realizar o pagamento da taxa de registro junto ao Exército, de R$ 100 e outras taxas obrigatórias. O valor total pode chegar a R$ 3,5 mil.

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