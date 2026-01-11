Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NACIONAL

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão

Agência Brasil

11/01/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, para chefiar a pasta interinamente. A indicação foi publicada nessa sexta-feira (9) no Diário Oficial da União. 

Ele substitui temporariamente o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que entregou, na quinta-feira (8), uma carta com pedido de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  Lewandowski assumiu a pasta em fevereiro de 2024 e alegou que questões pessoais e familiares o levaram a tomar a decisão.

"Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos", escreveu Lewandowski na carta.

Interino

O ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto já foi secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, em 2014, teve o nome aprovado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) para ocupar o cargo de secretário-geral da Corte. 

Almeida Neto exerceu por oito anos o cargo de diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). No âmbito acadêmico, foi professor e cursou pós-doutorado e doutorado em direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Assine o Correio do Estado

PREVISÃO

MS continua em alerta para tempestade e semana deve ser chuvosa

As condições chuvosas são influência do ciclone extratropical que se formou no Uruguai e atingiu estados do Sul do Brasil

11/01/2026 15h45

Compartilhar
Domingo foi chuvoso na Capital

Domingo foi chuvoso na Capital FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul continua em alerta de perigo potencial para tempestades durante este domingo (11) até, pelo menos, o final da tarde de segunda-feira (12). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Estado está sujeito a volumes de chuvas de até 50 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos até 60 km/h. 

As condições estão associadas à passagem de um ciclone extratropical, o primeiro de 2026, que se formou na madrugada de sábado (10) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. 

O sistema de baixa pressão associado a uma frente fria impulsiona as chances de chuvas sobre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. 

Durante a semana, as chances de chuva continuam em grande parte do Estado. Na Capital, é esperado temporal na noite de segunda-feira (12) e temperatura máxima de 28°C. Até quinta-feira, as condições esperadas são de sol durante o dia e pancadas de chuva à noite. 

Em Dourados e região, a máxima não passa dos 31°C nesta semana. São esperadas chuvas fortes durante a noite de hoje (11) e pancadas até quinta-feira (15). Há aumento da nebulosidade no decorrer dos dias e temperatura mínima de 20°C na terça-feira (13). 

Já em Corumbá, chove rápido a partir de quarta-feira (14), mas o tempo fica nublado durante toda a semana. As máximas variam entre 28°C e 32°C e as mínimas ficam entre 23°C e 24°C.

Na região Cone-Sul do Estado, especialmente em Ponta Porã, chove rápido na terça-feira (13) depois de uma segunda-feira de Sol. As mínimas esperadas são de 18°C a 22°C e as máximas chegam a 32°C. 

Cuidados

Com os alertas e a previsão de ciclone, a Energisa MS enfatizou cuidados necessários a serem tomados durante as tempestades, especialmente com relação à eletricidade. 

Para o coordenador operacional da empresa, Marcelo Santana, as fortes rajadas de vento podem provocar queda de árvores, de cabos de energia e outros objetos podem ser arremessados com o vento contra a rede elétrica. 

“Um dos cuidados necessários é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão, nem em objetos lançados na rede. Acione a Energisa imediatamente”, alertou. 

Outros cuidados reforçados pela Energisa são: 

  • Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;
  • Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica; 
  • Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

A empresa ainda reforça que, caso seja preciso, os clientes podem entrar em contato por meio dos canais de atendimento, seja para registrar queda de energia, como alertar sobre fios soltos e galhos caídos sobre a rede elétrica. 

Os canais para atendimento são: 

  • Aplicativo Energisa On (Android e iOS) 
  • Site: energisa.com.br 
  • WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br / (67) 99980-0698
  • Call Center: 0800 722 7272

INVESTIGAÇÃO

Após sair do trabalho, campo-grandense desaparece no Japão

Trabalhador que vive há 20 anos no país asiático não faz contato desde o dia 22 de dezembro e família pede apoio das autoridades brasileiras

11/01/2026 15h30

Compartilhar
Kennedy teria deixado a fábrica onde trabalha no fim do expediente e seguiu com colegas até um bilhar da cidade

Kennedy teria deixado a fábrica onde trabalha no fim do expediente e seguiu com colegas até um bilhar da cidade Reprodução

Continue Lendo...

Um campo-grandense de 38 anos, morador da cidade de Oizumi, na província de Gunma, Japão, está desaparecido desde o dia 22 de dezembro e a família vive dias de angústia sem qualquer informação sobre seu paradeiro. Kennedy Kashiwabara, que vive há cerca de 20 anos no país asiático, foi visto pela última vez após sair do trabalho e, desde então, não fez mais contato com parentes, amigos ou colegas de serviço. 

De acordo com o portal RPJ News, Kennedy deixou a fábrica onde trabalha no fim do expediente e seguiu com colegas até um bilhar da cidade. Amigos relatam que ele teria comentado que voltaria a pé para casa, mas não chegou ao destino e não retornou mais ao serviço, o que chamou atenção de pessoas próximas, já que o comportamento é considerado totalmente fora do padrão. 

O pai do rapaz, Cassemiro Kashiwabara, contou que, no mesmo dia, o filho havia se envolvido em uma discussão no ambiente de trabalho. Kennedy teria suspeitado que um colega brasileiro teria adulterado a máquina que ele operava, o que gerou um desentendimento. Para tentar acalmar a situação, os supostos colegas o convidaram para ir ao bilhar após o expediente, última vez que ele foi visto.

Desde então a família não teve mais nenhum tipo de contato com Kennedy. O desaparecimento foi oficialmente registrado junto à polícia japonesa, que já iniciou os procedimentos de apuração, mas até o momento não apresentou novidades sobre o caso.

Ainda segundo informações repassadas à família, a polícia japonesa entrou em contato com o chefe de Kennedy, que estaria fora do Japão, em viagem às Filipinas. Paralelamente, familiares também tentaram buscar apoio da Embaixada do Brasil e de consulados brasileiros, mas relatam que, até o momento, não obtiveram retorno. 

No Brasil, um dos irmãos de Kennedy também tem tentado levantar informações, mas enfrenta dificuldades até mesmo para conseguir fotos recentes do rapaz, o que tem limitado a divulgação do caso e a mobilização de redes de apoio.

Kennedy é divorciado e pai de dois adolescentes, de 14 e 15 anos, que moram na mesma cidade japonesa onde ele vivia. Segundo o pai, os filhos ainda não foram informados sobre o desaparecimento.

“A intenção é poupá-los, assim como a ex-esposa, que está grávida, desse sofrimento até termos alguma informação concreta", disse.

Especialistas apontam que, após 15 dias sem notícias, o desaparecimento de um adulto passa a ser classificado como de longa duração, o que aumenta a necessidade de investigações mais aprofundadas e ações coordenadas entre autoridades locais e representações diplomáticas.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 14 horas

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026