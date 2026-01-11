Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

PREVISÃO

As condições chuvosas são influência do ciclone extratropical que se formou no Uruguai e atingiu estados do Sul do Brasil

Mato Grosso do Sul continua em alerta de perigo potencial para tempestades durante este domingo (11) até, pelo menos, o final da tarde de segunda-feira (12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Estado está sujeito a volumes de chuvas de até 50 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos até 60 km/h.

As condições estão associadas à passagem de um ciclone extratropical, o primeiro de 2026, que se formou na madrugada de sábado (10) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

O sistema de baixa pressão associado a uma frente fria impulsiona as chances de chuvas sobre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo.

Durante a semana, as chances de chuva continuam em grande parte do Estado. Na Capital, é esperado temporal na noite de segunda-feira (12) e temperatura máxima de 28°C. Até quinta-feira, as condições esperadas são de sol durante o dia e pancadas de chuva à noite.

Em Dourados e região, a máxima não passa dos 31°C nesta semana. São esperadas chuvas fortes durante a noite de hoje (11) e pancadas até quinta-feira (15). Há aumento da nebulosidade no decorrer dos dias e temperatura mínima de 20°C na terça-feira (13).

Já em Corumbá, chove rápido a partir de quarta-feira (14), mas o tempo fica nublado durante toda a semana. As máximas variam entre 28°C e 32°C e as mínimas ficam entre 23°C e 24°C.

Na região Cone-Sul do Estado, especialmente em Ponta Porã, chove rápido na terça-feira (13) depois de uma segunda-feira de Sol. As mínimas esperadas são de 18°C a 22°C e as máximas chegam a 32°C.

Cuidados

Com os alertas e a previsão de ciclone, a Energisa MS enfatizou cuidados necessários a serem tomados durante as tempestades, especialmente com relação à eletricidade.

Para o coordenador operacional da empresa, Marcelo Santana, as fortes rajadas de vento podem provocar queda de árvores, de cabos de energia e outros objetos podem ser arremessados com o vento contra a rede elétrica.

“Um dos cuidados necessários é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão, nem em objetos lançados na rede. Acione a Energisa imediatamente”, alertou.

Outros cuidados reforçados pela Energisa são:

Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;

Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;

Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

A empresa ainda reforça que, caso seja preciso, os clientes podem entrar em contato por meio dos canais de atendimento, seja para registrar queda de energia, como alertar sobre fios soltos e galhos caídos sobre a rede elétrica.

Os canais para atendimento são: