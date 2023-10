Segunda fase do MS Qualifica é resultado de uma parceria do Estado com o Sistema S e o Governo Federal. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Depois do "Voucher Transportador", lançado em agosto, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinou nesta segunda-feira (2) convênios para realizar a segunda fase do MS Qualifica, plano estadual que tem como objetivo oferecer qualificação profissional para a população, a fim de capacitar os profissionais para que possam aproveitar as oportunidades de emprego oferecidas em empresas de todo o Estado.

"Nós temos hoje em Mato Grosso do Sul praticamente o pleno emprego, e temos muitas vagas de trabalho. Muitas dessas vagas poderiam ser oferecidas para nossos trabalhadores sul-mato-grossenses, mas não são por por falta de qualificação, por falta de capacidade e competência específica para aquelas atividades", explicou Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Para essa etapa, serão disponibilizadas 13.409 vagas em 851 eventos de qualificação nos setores da indústria, do comércio, de serviços e do agronegócio.

Inicialmente, as vagas serão prioritárias para jovens, indígenas, mulheres em situação de vulnerabilidade, trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho e pessoas que não tiveram acesso à educação formal.

"Diante do momento que nós estamos vivendo, com muita demanda por empregos, o nosso maior desafio são pessoas que não têm a qualificação necessária para abraçar essas oportunidades. É uma ação muito forte junto com a Secretaria de Cidadania, porque nós entendemos que é uma grande oportunidade de inclusão com indígenas, com jovens, com pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por uma qualificação, uma educação", destacou o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Para o governador, o programa é uma resposta ao crescimento de Mato Grosso do Sul, e uma expectativa de melhoria de renda e qualidade de vida para a população, além de possibilidade de desenvolvimento para toda a sociedade.

"Todo esse crescimento e prosperidade que o Estado tem tido tem aberto essas oportunidades, mas nós temos que fazer o encontro entre a oportunidade e a qualificação das pessoas", pontuou.

Mercado

Para entender quais setores demandam melhorias na mão de obra, o MS Qualifica contou com seus parceiros do Sistema S (Sebrae/MS, Senac/MS, Senai/MS e Senar/MS) para consultar o mercado e verificar quais as necessidades das empresas, e quais os perfis profissionais mais procurados.

"A mudança que temos tido no estado de Mato Grosso do Sul, a transformação econômica, tem exigido uma nova formação, e esse é o ponto: nós temos que olhar pelo lado da demanda", destacou Verruck.

O titular da Semadesc citou como exemplo o Voucher Transportador, que subsidiou o "upgrade" na carteira de motoristas de 660 caminhoneiros de todo Estado, a fim de suprir a demanda de profissionais no setor de transportes de cargas pesadas.

"Nós tínhamos parados aqui em Mato Grosso do Sul mais de 100 caminhões que não transitavam por falta de motoristas com as carteiras D e E (...) além disso, tem o impacto em renda. Esses motoristas, assim que recebem a carteira, praticamente dobram a sua capacidade de renda mensal. Então, esse foi o primeiro passo", afirmou.

Segundo o levantamento apresentado, os setores que exigem mais profissionais qualificados em Mato Grosso do Sul são a indústria e o comércio.

Confira distribuição das vagas:

Atividades/Programas Quantidade de eventos de qualificação Pessoas a serem qualificadas Qualificações na Indústria 387 4.586 Qualificações em Comércio 258 4.045 Qualificações em Serviços 176 3.578 Qualificações em Agronegócio 30 1.200 Total 851 13.409

Trabalho conjunto

Representando todo o Sistema S, Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), destacou a importância do trabalho conjunto entre o Estado e as parcerias para a execução do programa.

"É uma parceria muito interessante, porque a gente [do Sistema S] consegue oferecer as qualificações, mas às vezes não consegue o público. Aí vem a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul e faz essa proposta, onde a gente consegue selecionar as pessoas que estão querendo se qualificar e nós fornecemos o material humano para aplicar essa qualificação", pontuou.

Ficará sob responsabilidade da Funtrab fazer a gestão do público interessado nos cursos, identificando os mais procurados, os municípios e regiões com maiores demandas, para a criação de grupos específicos nos locais, atendendo a necessidade.

Ademar Silva Júnior, presidente da Funtrab, reforçou que o objetivo é atender a todo o Estado, e afirmou que as vagas devem ser disponibilizadas ainda nos próximos dias.

"A gente vai tentar descentralizar o máximo possível, criar uma rede muito grande para tentar abraçar o estado todo. O foco principal são segmentos um pouco à margem da questão econômica, ou seja: sistema prisional, aquela pessoa que está no regime semiaberto, que precisa de um emprego para efetivamente se enquadrar novamente na sociedade, indígenas, mulher em vulnerabilidade, que é uma situação muito presente hoje no Mato Grosso Sul", concluiu.

Investimento

Para a segunda etapa, serão investidos R$ 12,5 milhões, sendo R$ 4.266.340,00 oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, R$ 5.517.620,00 do Governo de Mato Grosso do Sul, e R$ 2.592.324,66 de parcerias.

"O que nós montamos aqui no MS Qualifica foi justamente trazer todos os parceiros para uma mesma mesa, construir esse mapa e dar missão, efetivamente, com os recursos de todos os parceiros envolvidos. Tem recurso federal, tem recurso estadual, tem recurso do Sistema S como um todo, das federações, com o mesmo objetivo: qualificar o Sul Mato-grossense, principalmente os mais vulneráveis para que eles tenham oportunidade de emprego e renda", apontou Riedel.

Convênios

Com o Sebrae-MS serão ofertadas 312 capacitações para 4.816 trabalhadores, em cursos na área do comércio, serviços, indústria, logística e turismo. Eles vão chega a moradores de 49 cidades.

Já com o Senar-MS serão feitas capacitações na área do setor rural, em consonância com os programas Formação Profissional e de Saúde do Homem e da Mulher Rural. Com o Senai-MS estão previstos 21 cursos de 100 a 200 horas aula, com a previsão de atender 3.430 alunos.

Completando a lista aparece o Senac-MS, que está previsto nesta parceria a execução do programa de qualificação para preparação e recolocação ao mercado de trabalho. Vão ser feitos levantamentos das necessidades da classe empresarial, para a devida qualificação dos trabalhadores nas vagas abertas, em setores como gestão, turismo, gastronomia, segurança, beleza, saúde, games e tecnologia da informação.

MS Qualifica

Lançado em maio, o programa do Governo do Estado tem como objetivo oferecer qualificação profissional a cerca de 132 mil sul-mato-grossenses, para que os trabalhadores possam ser efetivamente alocados no mercado de trabalho emergente de Mato Grosso do Sul.

