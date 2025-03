Segunda-feira será de Capivara Blasé, Cia. Barra da Saia e desfile das escolas de samba

Cidades

Concentração dos foliões começa às 15h, e pouco depois, o espaço será todo das crianças do "Valuzinho"

Nesta terça-feira (4), a folia de rua de Campo Grande toma conta da Esplanada Ferroviária, desta vez com a Folia de Momo. A concentração dos foliões, começa às 15h, e pouco depois, o espaço será todo das crianças do Valuzinho, que vão se divertir, ao som das marchinhas de Carnaval.

“O Cordão existe para todas as famílias brincarem no nosso carnaval. E nós fazemos questão da presença das crianças, elas serão os nossos foliões, no futuro”, disse Silvana Valu, a presidenta do bloco. Para ela, é lindo ver a meninada toda vestindo fantasias, se divertindo no Cordão.

Silvana destca que o “Valuzinho” existe, para que as crianças participem e tomem gosto pelo samba e pela Folia. Neste carnaval, Silvana, escolheu como tema de sua fantasia, a “Deusa do Ebano”, a divindade do ano, eleita pelo bloco baiano, Ilê Aiyê, um dos homenageados pelo Cordão.

A programação da terça-feira continua a partir das 18h, quando se inicia a parte dos shows da noite. O grupo Sambacaos, será a primeira atração, no palco, com sambas tradicionais e de roda. Durante a apresentação do Sambacaos, com participação especial do cantor Edir Valu.

A principal atração da festa do Cordão, ficará por conta das meninas do Sampri, com um variado repertório, que tem samba, clássicos da MPB, composições próprias, e outras brasilidades. Em meio à apresentação do grupo, haverá as participações especiais, da cantora Jucy Ibanez, e do cantor Silveira.

Segurança

Próximo à Avenida Mato Grosso, um ambulatório médico segue de apoio aos foliões. Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha, e Conselho Tutelar também contam com equipes no local. Cerca de 400 policiais fazem a segurança da festa.

Números levantados pelo Correio do Estado, do primeiro dia de festa, mostram que aproximadamente 10 mil pessoas viram a funkeira carioca, Tati Quebra Barraco, "abrir" o carnaval de Campo Grande junto de três outros blocos: Reggae, Só Love e Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós.

E o campo-grandense tem mostrada a força de sua folia, no carnaval de rua e blocos da Capital, com o público do primeiro sábado (1º) "confundindo" até mesmo as forças de segurança locais, já que houve divergências nos balanços divulgados pela Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, com diferença de 12 mil foliões.

Números levantados pela GCM, na chamada "Operação Carnaval" da Esplanada Ferroviária, indicam que o primeiro sábado de folia reuniu a quantidade total de 12 mil pessoas, sem ocorrência ao longo do evento.

Porém, ao Correio do Estado, a Polícia Militar aponta para uma estimativa de público girando entre 20 e 25 mil pessoas, ao longo de todo o evento.

No sábado, quem comandou a folia foi o bloco do Cordão Valu, que está prestes a completar duas décadas de existência.

Cronograma

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Bloco Cia. Barra da Saia Teatro da Orla Morena, das 15h às 23h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

Cordão da Valú Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h



Saiba*

Este ano, o Cordão Valu homenageia, além dos 50 anos de criação do Ilê Aiyê, da Bahia, o primeiro bloco afro do país, também os 40 anos de atividades do Grupo TEZ – Trabalho e Estudos Zumbi, no estado, pela luta de ambos contra o racismo.

