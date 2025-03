Segurança Pública investiga suposta 'paz' entre Comando Vermelho e PCC

CAINDO NA FOLIA

Forças de segurança divergem sobre público total na Esplanada, com Guarda Municipal apontando para 12 e Polícia Militar entre 20 e 25 mil nos blocos do Reggae e Cordão Valu

Organizadora do bloco de quase duas décadas diz que momento é voltado para celebração, principalmente pelo sucesso do Cordão Valu Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campo-grandenses têm mostrado a cada ano a força do Carnaval de rua e blocos da Cidade Morena que, após o primeiro sábado de folia, chegou a confundir até mesmo as forças de segurança da Capital indicando diferença de 12 mil foliões entre o balanço feito pela Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana.

Números levantados pela GCM, na chamada "Operação Carnaval" da Esplanada Ferroviária, indicam que o primeiro sábado de folia reuniu a quantidade total de 12 mil pessoas, sem ocorrência ao longo do evento.

Porém, ao Correio do Estado, a Polícia Militar aponta para uma estimativa de público girando entre 20 e 25 mil pessoas, ao longo de todo o evento.

Também segundo a PM, as festividades seguiram sem incidência de maiores problemas, tendo apenas uma briga de grande proporção no cruzamento das ruas Calógeras e Antônio Maria Coelho, já no final da noite de sábado (02).

Houve ainda a prisão de um homem antes da "folia tomar conta das ruas", abordado pelos agentes militares na Avenida Mato Grosso, enquanto dirigia uma caminhonete em fila dupla.

Com direito a desacato aos policiais, o acusado se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, foi levado à prisão, com seu veículo recolhido ao pátio do Detran.

Cordão Valu

In loco, a equipe do Correio do Estado pôde sentir a alegria dos foliões no sábado de Carnaval, que eram embalados pelos ritmos da: banda do Cordão Valu; grupo de percussão Maracatu Ijexá; do cantor Chokito e da Escola de Samba Igrejinha.

Conforme a "dona da festa", Silvana Valu, de 53 anos, esse momento é voltado para celebração, principalmente pelo sucesso do bloco carnavalesco que está prestes a completar duas décadas de existência.

"A gente quer uma festa bonita para todos chegarem e se divertirem. Todo ano a gente tenta acertar mais, temos apoio de várias pessoas que perceberam que o carnaval de Campo Grande é pulsante, que vibra, e esperamos que o carnaval e a festa desse ano seja a melhor de todos os tempos", disse Silvana.

Quem estava na região da Esplanada pôde conferir, a partir das 17h30, o bloco espalhar a energia do Carnaval saindo pela Avenida Calógeras em direção a Rua Maracaju, 14 de julho, Antônio Maria Coelho, até voltar para o local do palco e terminar a noite com samba e axé.

Abaixo, você confere a programação dos blocos que colorem as ruas nesse início de semana:

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Bloco Cia. Barra da Saia Teatro da Orla Morena, das 15h às 23h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

Cordão da Valú Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba Praça do Papa, das 19h às 00h

**(Colaborou Alison Silva)

