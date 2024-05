Sem a dupla, avião de Jads e Jadson faz pouso forçado em Campo Grande

Avião de pequeno porte, pertencente a dupla sertaneja Jads e Jadson, fez pouso forçado, na tarde deste sábado (25), no Aeroporto Santa Maria, localizado na zona rural de Campo Grande.

Aeronave bimotor precisou fazer um pouso de emergência e “de barriga”. A dupla não estava no avião. A bordo, só havia o piloto. Não houve vítimas e ninguém se feriu.

Conforme apurado pela reportagem, durante o pouso, o avião se arrastou pela pista, deixando-a com marcas e faíscas.

A dupla sertaneja fez show Ponta Porã (MS) na sexta-feira (24) e em São Joaquim da Barra (SP) no sábado (25). Devido às condições climáticas, o trajeto MS-SP foi realizado por voo comercial.

Nas redes sociais, Jadson e Jadson gravaram um vídeo para tranquilizar os fãs.

“Viemos dar uma tranquilizada nos nossos fãs e amigos: hoje a tarde [25 de maio] aconteceu um incidente com a nossa aeronave em Campo Grande (MS), no Aeroporto Santa Maria, o qual a gente opera, mas a gente não estava na aeronave e muito menos em Campo Grande. A gente estava vindo em avião de linha. Fizemos show em Ponta Porã ontem, viemos para Ribeirão Preto e estamos em São Joaquim da Barra hoje [25 de maio], que é o nosso show daqui a pouco. Nosso piloto ligou dizendo o que tinha acontecido [com o avião], esse incidente que tinha pousado de barriga. A gente não sabe o porquê e nem o motivo. Vamos apurar as causas. Está tudo bem, piloto [também está bem], está tudo tranquilo, só o susto e danos materiais mesmo. Pode ficar todo mundo tranquilo”, disse a dupla em suas redes sociais.

De acordo com a dupla, ainda não se sabe as causas do acidente e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades competentes.