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Sem licitação, Detran MS contrata empresa de limpeza por R$ 4,9 milhões

Contratação direta tem validade de um ano e atende sede e unidades do órgão; modelo reduz concorrência comum em processos licitatórios

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

22/04/2026 - 08h45
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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) firmou contrato emergencial de R$ 4.940.672,88 para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação em suas unidades em todo o Estado. A contratação foi feita sem licitação, com base no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que permite a dispensa em casos considerados emergenciais.

O extrato do contrato, publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22), aponta que a empresa responsável será a Guatos Prestadora de Serviços Ltda., que deverá atender a sede do órgão, além de agências e postos de atendimento vinculados ao lote 1.

O acordo tem vigência de um ano, sem possibilidade de prorrogação, e pode ser encerrado antes desse prazo caso seja concluído um processo licitatório regular para o mesmo serviço ou haja outra solução administrativa adotada pelo governo estadual.

Apesar de prevista em lei, a contratação emergencial dispensa a realização de concorrência pública, etapa que, em processos licitatórios tradicionais, costuma atrair diversas empresas interessadas e ampliar a competitividade. 

Os recursos para o contrato são provenientes de dotação orçamentária destinada ao custeio administrativo do Detran-MS, conforme nota de empenho emitida em abril deste ano.

O documento também informa que houve retificação em publicação anterior, corrigindo a data de assinatura de outro contrato vinculado ao órgão.

O Correio do Estado questionou o Detran-MS sobre quais circunstâncias motivaram esse tipo de contratação e a dispensa do processo licitatório. Segue a nota: 

"Em relação à contratação emergencial de serviço contínuo de limpeza, asseio e conservação, o Detran-MS informa que a medida foi fundamentada na urgência de atendimento a uma situação que poderia comprometer a continuidade desses serviços essenciais.

A contratação ocorreu por meio de dispensa de licitação, modalidade prevista em lei, com comprovação de vantajosidade financeira por cotação de preços, conforme a legislação vigente. Todo o procedimento foi analisado e aprovado mediante manifestação jurídica.

Cabe destacar que a medida foi adotada paralelamente à instauração de processo licitatório para a contratação regular, seguindo o rito legal, em consonância com a Secretaria de Estado de Administração (SAD), que conduz a contratação unificada de serviços de limpeza e conservação para todos os órgãos do Governo do Estado. Nesse contexto, a orientação foi para que órgãos com contratos vigentes e próximos do vencimento realizassem contratações emergenciais, garantindo a continuidade dos serviços até a conclusão do processo centralizado".

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Oportunidades

Pós feriado, Funsat oferece mais 1.400 vagas de emprego em Campo Grande

A categoria que mais se destaca é a que não exige experiência prévia, com 1.062 vagas disponíveis

22/04/2026 08h40

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Funsat oferece 1.460 vagas de empregos nesta quarta-feira em Campo Grande

Funsat oferece 1.460 vagas de empregos nesta quarta-feira em Campo Grande Divulgação / FUNSAT

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A procura por emprego na Capital Morena não para e com isso a Fundação Social do Trabalho (Funsat) está disponibilizando nesta quarta-feira (22), cerca de 1.460 oportunidades de emprego.

A busca pelo primeiro emprego é sempre complicada e para facilitar a vida de quem está na procura a Funsat tem a disposição em seu quadro cerca de 1.062 vagas. Além dessas oportunidades, para o público PCD tem 6 vagas exclusivas e também conta com 11 vagas temporárias. 

Já as funções que mais apresentam vagas disponíveis estão, operador de caixa, com 368 vagas, auxiliar de limpeza, com 123, auxiliar de padeiro, com 71, atendente de lojas e mercados, com 62, repositor de mercadorias, com 50, auxiliar operacional de logística, com 50, e auxiliar de linha de produção, com 54 vagas.

Ainda tem a disposição alguns serviços em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, incluindo cargos como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro, garçom, entre outros.

Para o candidato que possui interesse em retornar ao mercado de trabalho ou está na busca do primeiro emprego, o atendimento ao público acontece das 7h às 16h, na sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória.  

Vale ressaltar que o interessado na vaga tem que estar com cadastro atualizado e deve levar também documentos pessoais e carteira de trabalho. 

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DESCANSO EXTRA?

Afinal de contas, 23 de abril é feriado? Entenda

A dúvida sobre o status de feriado do dia 23 de abril é comum, principalmente porque a data muitas vezes se aproxima de outros feriados nacionais

22/04/2026 08h25

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Com a proximidade do dia 23 de abril, muitos brasileiros se questionam se a data é sinônimo de folga. A resposta, no entanto, não é tão simples quanto um sim ou não, pois depende da localidade. Embora não seja um feriado nacional, o Dia de São Jorge é celebrado com grande importância em algumas regiões do país, especialmente no estado do Rio de Janeiro.

Onde é feriado?

O Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, é feriado estadual em todo o Rio de Janeiro.

A data foi instituída por meio da Lei Estadual nº 5.198, de 2008, e é um marco no calendário fluminense, dada a forte devoção ao santo guerreiro na região. Além do Rio de Janeiro, algumas cidades também decretam feriado municipal, como São Jorge d'Oeste, no Paraná, e Ilhéus, na Bahia.

Por que a confusão?

A dúvida sobre o status de feriado do dia 23 de abril é comum, principalmente porque a data muitas vezes se aproxima de outros feriados nacionais.

Em 2026, por exemplo, o Dia de Tiradentes (21 de abril) caiu em uma terça-feira, e o Dia de São Jorge (23 de abril) em uma quinta-feira. Essa proximidade pode levar à expectativa de um "enforcamento" ou ponto facultativo na quarta-feira (22 de abril), gerando incerteza sobre os dias de trabalho e folga.

A importância de São Jorge no Brasil

São Jorge é uma figura de grande relevância cultural e religiosa no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde é considerado padroeiro do estado. Sua imagem de cavaleiro que vence o dragão simboliza a luta contra o mal e a proteção, sendo venerado por católicos e praticantes de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, onde é sincretizado com Ogum.

Outras celebrações em 23 de abril

Além do Dia de São Jorge, 23 de abril também é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, uma data estabelecida pela UNESCO para promover a leitura, a publicação de livros e a proteção da propriedade intelectual 

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