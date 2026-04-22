Bebê encontrado em lixeira era menino e estava enrolado em casaco

DESCANSO EXTRA?

A dúvida sobre o status de feriado do dia 23 de abril é comum, principalmente porque a data muitas vezes se aproxima de outros feriados nacionais

Com a proximidade do dia 23 de abril, muitos brasileiros se questionam se a data é sinônimo de folga. A resposta, no entanto, não é tão simples quanto um sim ou não, pois depende da localidade. Embora não seja um feriado nacional, o Dia de São Jorge é celebrado com grande importância em algumas regiões do país, especialmente no estado do Rio de Janeiro.

Onde é feriado?

O Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, é feriado estadual em todo o Rio de Janeiro.

A data foi instituída por meio da Lei Estadual nº 5.198, de 2008, e é um marco no calendário fluminense, dada a forte devoção ao santo guerreiro na região. Além do Rio de Janeiro, algumas cidades também decretam feriado municipal, como São Jorge d'Oeste, no Paraná, e Ilhéus, na Bahia.

Por que a confusão?

A dúvida sobre o status de feriado do dia 23 de abril é comum, principalmente porque a data muitas vezes se aproxima de outros feriados nacionais.

Em 2026, por exemplo, o Dia de Tiradentes (21 de abril) caiu em uma terça-feira, e o Dia de São Jorge (23 de abril) em uma quinta-feira. Essa proximidade pode levar à expectativa de um "enforcamento" ou ponto facultativo na quarta-feira (22 de abril), gerando incerteza sobre os dias de trabalho e folga.

A importância de São Jorge no Brasil

São Jorge é uma figura de grande relevância cultural e religiosa no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde é considerado padroeiro do estado. Sua imagem de cavaleiro que vence o dragão simboliza a luta contra o mal e a proteção, sendo venerado por católicos e praticantes de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, onde é sincretizado com Ogum.

Outras celebrações em 23 de abril

Além do Dia de São Jorge, 23 de abril também é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, uma data estabelecida pela UNESCO para promover a leitura, a publicação de livros e a proteção da propriedade intelectual