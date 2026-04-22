Bebê encontrado em lixeira era menino e estava enrolado em casaco

O recém-nascido encontrado morto dentro de uma lixeira, na madrugada desta terça-feira (21), em Ponta Porã, foi identificado como sendo do sexo masculino. A informação foi confirmada no decorrer do dia pelas autoridades responsáveis pela investigação.
De acordo com o portal Dourados News, o corpo do bebê estava enrolado em um casaco e foi localizado por coletores de lixo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, durante o serviço de rotina, por volta das 5h, no bairro Jardim Primavera. Ao perceberem a situação, os trabalhadores acionaram as forças de segurança.
Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local para os primeiros levantamentos. Conforme apuração inicial, há indícios de que o recém-nascido já estava sem vida há algum tempo antes de ser encontrado.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames que devem apontar a causa da morte e auxiliar no esclarecimento do caso.
A ocorrência foi registrada como infanticídio, conforme previsto no artigo 123 do Código Penal Brasileiro, e é investigada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A polícia realiza diligências para identificar os responsáveis e entender as circunstâncias em que o crime ocorreu.