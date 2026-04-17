Sem restrição de tráfego, carretas estão liberadas nas rodovias de MS no feriado

Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta sexta-feira (17) e vai até terça-feira (21) em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.
Serão fiscalizados 4.078 quilômetros nas rodovias BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487, nos pontos com maior fluxo de veículos, em quatro dias de feriadão.
O objetivo é combater a embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, alta velocidade e não uso dos aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto), de forma a eliminar acidentes graves e mortes em estradas.
Não haverá restrição de tráfego de carretas bitrem nas rodovias. Com isso, veículos de dimensão e peso elevados estarão liberados.
Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.
Geralmente, o comprimento do bitrem padrão (7 eixos) é de 19,80 metros e peso de 57 toneladas. Já o bitrenzão (9 eixos) tem comprimento de 30 metros e peso de 74 toneladas.
BAFÔMETRO
Pessoas que testarem acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar, por litro de sangue, serão encaminhadas à delegacia por flagrante de crime de trânsito.
De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência:
- Será multado em R$ 2.934,70. O valor pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano
- Perderá o direito de dirigir por um ano
- Poderá perder a habilitação
- Poderá ser preso pelo período de seis meses a três anos
- Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
*Quem se recusar a realizar o teste de etilômetro, sofrerá as mesmas penalidades.
ORIENTAÇÕES
Confira as orientações aos condutores que irão pegar estrada neste feriado:
- Se beber, não dirija
- Respeite a sinalização e limites de velocidade da via
- Faça uso do cinto de segurança
- Não dirija cansado ou com sono
- Mantenha distância de segurança do veículo à frente
- Não faça uso indevido dos acostamentos
- Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos
- Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias
- Realizar manutenção do veículo antes de pegar estrada