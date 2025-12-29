Semana de Natal tem 30 pessoas feridas e quatro mortes em acidentes nas rodovias de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No último domingo (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Operação Natal nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As fiscalizações ocorriam desde o dia 23.

De acordo com o balanço divulgado pela PRF nesta segunda-feira (29), a PRF registrou 25 sinistros de trânsito durante o período natalino, considerando seis como graves. Ao todo, 30 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais.

Em comparação com o ano passado, houve menos acidentes, porém com a mesma quantidade de mortes. Em 2024, entre os dias 20 e 25 de dezembro, a PRF contabilizou quase o dobro de sinistros de trânsito (48), com 49 feridos e também quatro vítimas.

Além dos registros de acidentes, os policiais também identificaram:

1.591 excessos de velocidade;

169 condutores e/ou passageiros viajando sem o cinto de segurança;

51 crianças estavam sendo transportadas sem a cadeira indicada;

277 ultrapassagens indevidas;

1.861 autuações registradas.

Já nas fiscalizações para identificar motoristas embriagados, os policiais rodoviários realizaram 5.202 testes de alcoolemia. Destes, 40 motoristas foram flagrados dirigindo após consumir álcool e cinco foram presos.

Entre as ações de combate ao crime, foi apreendida 1,2 tonelada de maconha e seis veículos foram recuperados.

A Operação Natal está incluída na Operação Rodovida, iniciada este mês. Ela reúne instituições de todo o país para aumentar a fiscalização de trânsito e a segurança de quem vai viajar no Natal, no Ano Novo, nas férias e no Carnaval.

Assine o Correio do Estado