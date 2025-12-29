Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADES

Semana de Natal tem 30 pessoas feridas e quatro mortes em acidentes nas rodovias de MS

Operação prendeu cinco pessoas por embriaguez, apreendeu mais de uma tonelada de droga e registrou 1,8 mil autuações

João Pedro Flores

29/12/2025 - 16h25
No último domingo (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Operação Natal nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As fiscalizações ocorriam desde o dia 23.

De acordo com o balanço divulgado pela PRF nesta segunda-feira (29), a PRF registrou 25 sinistros de trânsito durante o período natalino, considerando seis como graves. Ao todo, 30 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais.

Em comparação com o ano passado, houve menos acidentes, porém com a mesma quantidade de mortes. Em 2024, entre os dias 20 e 25 de dezembro, a PRF contabilizou quase o dobro de sinistros de trânsito (48), com 49 feridos e também quatro vítimas. 

Além dos registros de acidentes, os policiais também identificaram:

  • 1.591 excessos de velocidade;
  • 169 condutores e/ou passageiros viajando sem o cinto de segurança; 
  • 51 crianças estavam sendo transportadas sem a cadeira indicada;
  • 277 ultrapassagens indevidas;
  • 1.861 autuações registradas.

Já nas fiscalizações para identificar motoristas embriagados, os policiais rodoviários realizaram 5.202 testes de alcoolemia. Destes, 40 motoristas foram flagrados dirigindo após consumir álcool e cinco foram presos.

Entre as ações de combate ao crime, foi apreendida 1,2 tonelada de maconha e seis veículos foram recuperados.

A Operação Natal está incluída na Operação Rodovida, iniciada este mês. Ela reúne instituições de todo o país para aumentar a fiscalização de trânsito e a segurança de quem vai viajar no Natal, no Ano Novo, nas férias e no Carnaval.

Cidades

Bombeiros resgatam criança de 2 anos que se afogou em MS

Familiares retiraram o corpo da menina da água e iniciaram o procedimento de reanimação

29/12/2025 15h44

Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma criança de 2 anos foi encontrada boiando por familiares na manhã desta segunda-feira (29), nas proximidades do Rancho do Pescador, na região do rio Paraguai-Mirim, em Corumbá.

Segundo relatos do pai da menina, identificado como L.E., familiares retiraram o corpo da criança da água e não souberam informar por quanto tempo ela permaneceu submersa.

Após retirarem a criança da água, os familiares iniciaram manobras de reanimação e conseguiram reverter o quadro inicial.

Como estavam a cerca de duas horas de deslocamento fluvial, decidiram seguir de barco com a criança até o Porto Geral de Ladário, momento em que ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Durante o trajeto, a menina apresentou episódios de vômito. Segundo os socorristas, ela estava chorando enquanto recebia a avaliação e era repassada aos cuidados da equipe do Samu.

A criança foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado.

Cuidados

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a importância da vigilância constante de crianças em ambientes aquáticos, especialmente em áreas ribeirinhas, e orienta que, em qualquer situação de emergência, o socorro seja acionado imediatamente pelo telefone 193, priorizando a preservação da vida.

Cidades

Operação Ano Novo: PRF fiscaliza 11 rodovias durante festas de fim de ano em MS

Ação tem foco especial no combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas

29/12/2025 14h15

Foto: PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025, mobilização que segue até o domingo (4) e tem como objetivo reforçar a fiscalização e as ações educativas durante o período de maior fluxo de veículos em razão das festas de fim de ano nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado. A fiscalização será intensificada principalmente nos trechos e horários com maior índice de acidentes e ocorrências criminais.

Ao longo da operação, a PRF intensificará a fiscalização em todo o estado, com foco especial no combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. As ações contarão com o uso de câmeras de videomonitoramento e com o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Também estão entre as prioridades da fiscalização o uso do capacete por motociclistas, o cumprimento do tempo mínimo de descanso dos motoristas profissionais, a proibição do uso de telefone celular ao volante, além do uso do cinto de segurança e do transporte correto de crianças em dispositivos adequados.

Restrição 

Durante a Operação Ano Novo, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos seguintes dias e horários:

  • 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira): das 16h às 22h

  • 01 de janeiro de 2025 (quinta-feira): das 16h às 22h

Operação Ano Novo 2024

No feriado de Natal de 2024, foram registrados 20 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

*Com assessoria

