Semana será quente com pancadas de chuvas isoladas em MS

Final de semana foi de onda de calor em todo MS - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O tempo em Mato Grosso do Sul deve ser de calor intenso nesta próxima semana. Isso por causa de uma bolha de calor que atingiu o Estado neste final de semana, elevando significativamente as temperaturas.

O fenômeno, posicionado entre o Paraguai e o Norte da Argentina, vem avançando pelo território brasileiro e favorece a persistência de ar quente sobre parte do Centro-Sul do País.

Com isso, as máximas devem permanecer altas no Estado até, pelo menos, a quarta-feira (1º), variando entre 38ºC e 40ºC em todas as regiões.

Em Campo Grande, a previsão do Climatempo é de sol com aumento de nuvens durante o dia, mas sem chuva entre segunda-feira (30) e terça-feira (31). Na quarta (1º) e na quinta (2), podem ocorrer pancadas isoladas na parte da tarde, com volumes que não devem ultrapassar os 5 milímetros.

Já em Três Lagoas e região, as chuvas podem acontecer a partir de terça-feira e seguir com pancadas até o final da semana. Mesmo assim, as temperaturas continuam altas, com máximas de 31ºC todos os dias.

Na região Sul, Cone-Sul e na Fronteira, o tempo fica seco durante a semana toda, com pancadas leves de chuva somente na quinta-feira. As máximas previstas são de 33ºC e as mínimas chegam a 19ºC na madrugada de quarta-feira.

Na Grande Dourados, a chuva também só chega na quarta-feira, com médias de volumes chegando a 12 milímetros até o próximo fim de semana. As máximas variam entre 32ºC e 33ºC e as mínimas chegam a 21ºC.

Em Corumbá e região, não são esperadas chuvas durante a semana, mesmo com aumento de nuvens durante o dia. As temperaturas chegam a 34ºC e as mínimas variam entre 23ºC e 25ºC.

Outono

No outono, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

Conforme o prognóstico, o próximo trimestre, de abril a junho, será marcado chuvas abaixo da média.

Análise do comportamento do clima ao longo de anos feita pelos meteorologistas do Cemtec indica que entre abril e junho as chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul variam entre 150 e 400 milímetros, sendo em quantidade mais elevada na região Sul, de 400 a 500 mm, e menor na região Nordeste, não ultrapassando 150 mm.

As previsões meteorológicas indicam que, neste ano, as precipitações ficarão abaixo das médias históricas no Estado.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

Conforme o Cemtec, há indícios de intensificação gradual das condições de El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causa impactos no clima em todo o Planeta. A influência de El Niño deve ser sentida com mais intensidade a partir do trimestre julho a setembro, podendo favorecer a ocorrência de ondas de calor.

