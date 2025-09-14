Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Semana terá calor intenso e umidade em níveis críticos em Mato Grosso do Sul

Estado está em alerta para o tempo seco devido à umidade do ar que pode ficar abaixo de 10%; há possibilidade de chuva em algumas regiões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/09/2025 - 18h00
O calor e o tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul nos últimos dias devem continuar nesta semana, com intensificação das condições climáticas, podendo haver recordes de temperatura em algumas regiões, além da umidade do ar a níveis de emergência.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de perigo para baixa umidade, que devem variar entre 12% e 20% nesta segunda-feira. Segundo o alerta, há risco de incêndios florestais e a saúde.

Não se descarta a possibilidade da umidade ficar abaixo de 10% em alguns municípios durante a tarde. Na última quarta-feira, Mato Grosso do Sul e outros sete estados registraram índices abaixo deste percentual. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), índice considerado aceitável é de 60% ou mais, enquanto abaixo de 30% já é prejudicial.

Além do tempo seco, as temperaturas também estarão altas, podendo ultrapassar os 40°C em vários municípios.

De acordo com o Climatempo, na última quinta-feira (11), Campo Grande registrou a maior temperatura do ano até agora, com a máxima de 38,7°C. O recorde anterior de maior temperatura da Capital n este ano era de 36,3°C, no dia 10 de janeiro. 

Na sexta-feira (12), Pedro Gomes chegou a registrar 41,5°C.

A tendência é que o calor continue no início da semana, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. No entanto, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este sistema, combinado com a presença de um cavado, pode favorecer o aumento da nebulosidade e há previsão de chuva para algumas regiões.

Estas chuvas podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máxima de 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas variam entre 26°C e 40°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 39°C. Em Campo Grande estão previstas mínima de 20°C e máximas entre 36°C. 

Estiagem

Conforme reportagem do Correio do Estado, Mato Grosso do Sul vive um período de estiagem prolongada. Diversos municípios apresentam condições críticas com a falta de chuva.

Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. 

Porto Murtinho tem a situação mais extrema, com 94 dias sem acumular mais de 10 milímetros de chuva na região. 

Além da ausência de precipitação, os sul-mato-grossenses vêm sofrendo com as altas temperaturas e o tempo seco. Em Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% nos últimos dias. 

Como valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, as condições favorecem o surgimento e a propagação do fogo, juntamente com a falta de chuva, que agrava o cenário. 

Esse quadro forma o chamado “triângulo de fogo”, onde o calor e ar seco criam um ambiente altamente propício à ignição e à rápida propagação das chamas.

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

O secretário de Meio Ambiente do município destacou a presença dos animais em banhados, fundamentais para a limpeza e a transparência da água

14/09/2025 15h45

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d'água durante a busca por alimento

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d'água durante a busca por alimento Crédito: PRefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito, paraíso das águas cristalinas e referência em turismo, tem realizado reuniões de um grupo de trabalho interdisciplinar para tratar do impacto dos javalis no ecoturismo, devido à destruição de nascentes e banhados.

O avistamento da espécie exótica, conforme explicou o secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino, ao Correio do Estado, ocorre em todas as localidades do município, segundo relatos de moradores repassados a pasta.

Muito além do prejuízo à lavoura, a preocupação está em torno do turismo da região, conhecida internacionalmente pela beleza das águas cristalinas. Esse tem sido um dos temas debatidos pelo grupo de trabalho, pelo Conselho de Meio Ambiente (COMDEMA) e pelo Conselho de Turismo (COMTUR).

Os relatos e levantamentos têm sido feitos em parceria com produtores rurais, mas a maior preocupação é a presença de animais em banhados do Rio da Prata e do Rio Perdido, onde foram registradas imagens em vídeo (assista abaixo).

“Há relatos de avistamentos e danos em todas as regiões (norte, sul, leste e oeste). A capacidade de adaptação ambiental desta espécie é gigantesca, o que favorece sua ocupação em todo o território”, explicou o secretário.

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos dCrédito: Comunicação Social do Ministério do Turismo

Risco para o ecoturismo

O município, conhecido pelas águas cristalinas, depende diretamente da preservação dos banhados, que funcionam como filtros naturais, regulam o fluxo de água e são responsáveis diretos pela transparência, um dos cartões-postais de Bonito.

Ainda sem muitos dados concretos, devido ao grupo ter sido formado há pouco tempo, o secretário acredita que logo haverá um relatório específico com informações sobre a presença do animal, também conhecido como javaporco, em pontos turísticos.

Com isso, segundo explicou, será possível traçar estratégias de enfrentamento ao problema, classificado por ele como de alta relevância para a preservação dos ambientes úmidos.

"Destaca-se como de alta relevância a perturbação e destruição de ambientes úmidos, uma vez que a grande maioria dos rios da região nasce nas áreas úmidas de banhados. Com relação a casos extremos de encontros e acidentes com pessoas em ambiente natural, destaco que não houve nenhum registro desse tipo de situação até o momento", pontuou.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em maio de 2025, verificou-se aumento de propriedades cadastradas no município de Bonito, onde a presença do javali pode colocar em risco o turismo local.

Foram cadastradas 883 propriedades no período entre 2024 e 2025. Por meio desse cadastro, esses locais entram no sistema e podem receber controladores para realizar o manejo do javali, cujo abate é permitido no país desde 2013.

Estragos causados

A presença do animal exótico, que tem causado problemas em todo o país, foi tema, em agosto, de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, na qual especialistas de diversos órgãos debateram o impacto ambiental.

Nos recursos hídricos, o o resultado da presença do javaporco apontado na comissão ocorre em nascentes, matas ciliares e áreas alagadas. Os animais, que andam em bandos, reviram o solo, o que causa:

  • processos de erosão;
  • assoreamento de cursos d'água;
  • contaminação das águas.

Devido ao hábito de fuçar, comportamento característico da espécie, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d’água durante a busca por alimento.

 

 

 

INTERIOR

Construtora é condenada por atrasar entrega de imóvel em 10 anos

Adquirido na planta em Dourados, apartamento era para ter sido entregue em dezembro de 2014, porém, mais de uma década depois, as chaves ainda não foram entregues ao proprietário

14/09/2025 15h00

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou construtora por atrasar entrega de imóvel

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou construtora por atrasar entrega de imóvel Divulgação

Continue Lendo...

Após atrasar entrega de imóvel em 10 anos e ter a justificativa negada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), construtora foi condenada a indenizar compradores de um apartamento em Dourados, ressarcindo os aluguéis e encargos da obra até a conclusão da propriedade.

Conforme os autos do processo, o apartamento deveria ter sido entregue em dezembro de 2014, com tolerância de três meses para um eventual atraso. Porém, este eventual atraso de 120 dias transformou-se em uma década sem conclusão da obra. De acordo com a construtora, dois fatores contribuíram para este retardo na entrega das chaves: escassez de mão de obra e condições climáticas.

Conforme a empresa, isso classificaria como caso fortuito, que é quando ocorre um evento imprevisível e inevitável, que não pode ser evitado ou impedido pela parte, resultando na impossibilidade de cumprir uma obrigação. Porém, o desembargador Eduardo Machado Rocha, relator do processo, não aceitou a explicação da construtora.

Para o relator, esta situação se configura como fortuito interno, que seria quando realmente ocorre um evento imprevisível e inevitável, mas que deveria estar dentro dos planos do fornecedor, não excluindo a responsabilidade da empresa. Diante disso, o tribunal aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e reafirmou a responsabilidade objetiva da construtora.

Portanto, foram mantidas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10 mil, e a multa contratual estipulada em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. Além disso, permanecerá como responsável até a entrega efetiva das chaves do imóvel.

“O caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria aos autores a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento”, disse o desembargador Eduardo Machado Rocha em seu voto.

