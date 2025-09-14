Semana terá calor intenso e umidade em níveis críticos em Mato Grosso do Sul

Calor e tempo seco predominam na semana - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O calor e o tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul nos últimos dias devem continuar nesta semana, com intensificação das condições climáticas, podendo haver recordes de temperatura em algumas regiões, além da umidade do ar a níveis de emergência.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de perigo para baixa umidade, que devem variar entre 12% e 20% nesta segunda-feira. Segundo o alerta, há risco de incêndios florestais e a saúde.

Não se descarta a possibilidade da umidade ficar abaixo de 10% em alguns municípios durante a tarde. Na última quarta-feira, Mato Grosso do Sul e outros sete estados registraram índices abaixo deste percentual.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), índice considerado aceitável é de 60% ou mais, enquanto abaixo de 30% já é prejudicial.

Além do tempo seco, as temperaturas também estarão altas, podendo ultrapassar os 40°C em vários municípios.

De acordo com o Climatempo, na última quinta-feira (11), Campo Grande registrou a maior temperatura do ano até agora, com a máxima de 38,7°C. O recorde anterior de maior temperatura da Capital n este ano era de 36,3°C, no dia 10 de janeiro.

Na sexta-feira (12), Pedro Gomes chegou a registrar 41,5°C.

A tendência é que o calor continue no início da semana, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. No entanto, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este sistema, combinado com a presença de um cavado, pode favorecer o aumento da nebulosidade e há previsão de chuva para algumas regiões.

Estas chuvas podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máxima de 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas variam entre 26°C e 40°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 39°C. Em Campo Grande estão previstas mínima de 20°C e máximas entre 36°C.

Estiagem

Conforme reportagem do Correio do Estado, Mato Grosso do Sul vive um período de estiagem prolongada. Diversos municípios apresentam condições críticas com a falta de chuva.

Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias.

Porto Murtinho tem a situação mais extrema, com 94 dias sem acumular mais de 10 milímetros de chuva na região.

Além da ausência de precipitação, os sul-mato-grossenses vêm sofrendo com as altas temperaturas e o tempo seco. Em Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% nos últimos dias.

Como valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, as condições favorecem o surgimento e a propagação do fogo, juntamente com a falta de chuva, que agrava o cenário.

Esse quadro forma o chamado “triângulo de fogo”, onde o calor e ar seco criam um ambiente altamente propício à ignição e à rápida propagação das chamas.