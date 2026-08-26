Senac MS confirma horário para distribuição do bolo de Campo Grande

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O tão aguardado bolo dos 127 anos de Campo Grande será distribuído às 11 horas desta quarta-feira (26). Apesar do desfile cívico-militar ter sido cancelado por causa da chuva, que atingiu a Capital sul-mato-grossense desde as primeiras horas do dia, a repartição do bolo de 32 metros de comprimento está mantida. O horário foi confirmado em entrevista com a diretora de educação do Senac MS, Gilka Cristina Trevisan.

As mesas já estão montadas na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Calógeras e 14 de julho, para receber o bolo que possui aproximadamente 840 quilos. Antes do cancelamento do desfile, a expectativa era que fossem distribuídos 2500 fatias para o público.

A diretora falou sobre a sensação de participar deste momento inédito. "Bom, o Sistema Fecomércio está extremamente feliz em poder proporcionar para a nossa população de Campo Grande a entrega desse bolo, que significa muito para nós. Cada pedaço desse bolo tem o nosso conhecimento da gastronomia, o trabalho dos nossos alunos, dos nossos docentes. Nós estamos há duas semanas preparando esse bolo de mais de 800 quilos, 32 metros. Ele tem vários módulos, está escrito Campo Grande 127 anos, e a gente fica muito orgulhoso de poder proporcionar e compartilhar com a população da Capital esse dia tão importante e feliz.

A diretora afirmou que o caminhão frigorífico está posicionado e a equipe está preparada com com todas as normas de higiene e manipulação, com toucas e luvas. Ela também disse que como cada letra do bolo tem mais de 1,20 metro, então a tendência é de demorar um pouco para alinhar a frase.

"Então, a partir das 10h a gente monta e às 11h a gente começa a servir para toda a população que estiver aqui conosco nesse momento tão significativo".

Na produção do bolo estavam envolvidos mais de 60 pessoas, entre alunos, docentes, funcionários envolvidos com insumos, logística e marketing.

Desfile cancelado

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, em sua rede social, que o desfile cívico-militar em homenagem aos 127 anos da cidade está cancelado "devido à forte chuva". O evento estava marcado para começar às 8h, desta quarta-feira (26), e teria cerca de 60 instituições desfilando pela rua 13 de Maio. As chuvas começaram às 2h da madrugada na Capital e, até o momento, segue de forma mais leve.

Por conta do cancelamento, vias que estavam com o tráfego restrito na região central da cidades foram liberadas assim que a administração decidiu cancelar o evento.