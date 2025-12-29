Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NACIONAL

Senadora de MS é flagrada com lobista em loja de luxo nos EUA

Imagens obtidas por site nacional, mostram a senadora sul-mato-grossense elogiando uma peça de roupa experimentada pelo lobista

Alicia Miyashiro e Metrópoles

Alicia Miyashiro e Metrópoles

29/12/2025 - 10h45
A senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos), foi flagrada fazendo compras ao lado do lobista Silvio Assis em uma loja de luxo nos Estados Unidos, episódio que reacendeu questionamentos sobre a relação da parlamentar com um personagem envolvido em diversos escândalos nacionais.

De acordo com o portal Metrópoles, Soraya e Assis foram vistos na noite da última sexta-feira (26) na loja da grife francesa Louis Vuitton, localizada no shopping The Mall at Millenia, um dos centros comerciais mais sofisticados de Orlando, na Flórida, onde ambos passam férias.

Imagens obtidas pelo portal mostram a senadora sul-mato-grossense e o lobista consumindo espumante dentro da loja. Em um dos vídeos, Soraya aparece próxima ao provador elogiando uma peça de roupa experimentada por Silvio Assis.

Procurada pela reportagem do Metrópoles, por meio de sua assessoria de imprensa, a senadora confirmou que esteve no local com o lobista, mas não detalhou o motivo do encontro. Segundo a assessoria, Soraya está em recesso parlamentar e passa o período de férias com a família nos Estados Unidos.

Relação sob suspeita

A proximidade entre Soraya Thronicke e Sílvio Assis ganhou destaque nacional durante os trabalhos da CPI das Bets, encerrada recentemente no Senado, da qual a parlamentar foi relatora. Em dezembro de 2024, a revista Veja revelou que a senadora mantinha no próprio gabinete dois parentes diretos do lobista: a irmã, Silvia Barbosa de Assis, e o genro, David Vinícius Oruê de Oliveira.

Conforme o site Veja, Silvia ocupa o cargo de assistente parlamentar, com salário de R$ 7,2 mil. Já o genro foi contratado como auxiliar parlamentar, com remuneração de aproximadamente R$ 14 mil.

Sílvio Assis é apontado como lobista de atuação controversa em Brasília. Ele esteve no centro de denúncias envolvendo a suposta tentativa de pagamento de propina para facilitar a compra da vacina Covaxin, durante a pandemia da Covid-19. Segundo a revista Crusoé, Assis teria se encontrado ao menos duas vezes com o deputado federal Luís Miranda, numa tentativa de evitar que denúncias contra o esquema chegassem às autoridades. O lobista admite os encontros, mas nega a oferta de propina.

Histórico de investigações

Assis também carrega antecedentes criminais. Em 2018, foi preso pela Polícia Federal após interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça indicarem que ele negociava o pagamento de R$ 3,2 milhões em propina para facilitar a liberação de registros sindicais no então Ministério do Trabalho.

Outra investigação envolvendo o lobista remonta aos anos 1990. Conforme apuração do portal Aquiamapá, Silvio Assis esteve envolvido em um esquema milionário de corrupção junto ao Tribunal de Contas do Amapá (TCE-AP), descoberto durante a CPI do Narcotráfico, que investigava conexões entre tráfico de drogas e crimes financeiros na região Norte do país.

Na mesma época, Assis sofreu uma tentativa de homicídio em Macapá, quando foi baleado na nuca nas proximidades da Praça Zagury. O crime nunca foi esclarecido. Após o episódio, ele se mudou para Brasília, onde passou a atuar como lobista junto a setores do poder público.

Silvio Assis é irmão de Silas Assis, proprietário do jornal amapaense A Gazeta.

A atividade de lobby, embora existente no meio político, é frequentemente associada a práticas ilegais quando envolve pressão indevida, tráfico de influência ou pagamento de vantagens para direcionar decisões públicas. O nome de Silvio Assis aparece repetidamente ligado a esse tipo de atuação em investigações e denúncias nacionais.

CRIME

Ex-capitão indígena é assassinado a tiros em aldeia de MS

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289

29/12/2025 09h30

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração Reprodução: R.F Notícia

O ex-capitão da Aldeia Taquaperi, Lúcio Ximenes, de 48 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (28), em Coronel Sapucaia, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai, a 396 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289, na zona rural do município. Segundo informações do boletim de ocorrência, Lúcio estava no local quando um homem chegou em uma motocicleta de origem estrangeira, de cor preta, e parou próximo à cerca da propriedade.

O suspeito teria perguntado se a vítima vendia gasolina. Ao ouvir a resposta negativa, sacou uma arma de fogo, possivelmente uma pistola, e efetuou três disparos contra Lúcio. Ferido, ele ainda tentou correr, mas caiu poucos metros depois e morreu antes da chegada do socorro.

Após os tiros, o atirador fugiu em alta velocidade e, até o momento, não foi localizado.

Quando a equipe policial chegou, o local já havia sido alterado e cercado por populares, o que impossibilitou o isolamento adequado da cena do crime. Mesmo assim, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para dar início aos procedimentos de investigação.

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração.

Possível motivação

Familiares relataram à polícia que Lúcio possuía dívidas com vendedores ambulantes, conhecidos como mascateiros. Um deles, de origem paraguaia, teria feito ameaças recentes por conta de parcelas atrasadas referentes à compra de eletrodomésticos.

A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por essa pendência financeira, hipótese que passa a ser investigada pela Polícia Civil.

BALANÇO

Acidentes em rodovias federais caem em relação a 2023 e 2024

BR-163 segue sendo a rodovia que mais registrou colisões e óbitos este ano; a estrada corta Mato Grosso do Sul de norte a sul e é a mais movimentada do Estado

29/12/2025 09h00

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com 1.492 acidentes de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul apresentou redução no número de colisões em rodovias federais neste ano, em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024. No entanto, a BR-163 segue sendo a rodovia do Estado com maior número de acidentes e óbitos, como nos anos anteriores.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Porém, contrariando a tendência de aumento de casos, este ano registrou 1.492 acidentes, uma queda de 4,54% em relação a 2023 e de quase 8% em comparação com 2024. Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

Em resposta à reportagem, o inspetor da PRF Fábio Sodré afirma que o órgão intensificou as fiscalizações, o que contribuiu para a diminuição de acidentes e, consequentemente, mortes. Ademais, destaca a contribuição da população, que diz estar se educando mais sobre o trânsito e com mais consciência no volante.

“Estamos com equipes especializadas também na parte de fiscalização do trânsito, investimentos na instituição, o uso da tecnologia, o uso da inteligência, dados, informações, tudo isso otimiza o nosso trabalho”, disse.

“Há também a parte de educação e conscientização por parte dos condutores. A PRF, o Detran, a Agetran e as instituições ligadas à parte da fiscalização têm feito atividades constantes de prevenção, educação e conscientização, inclusive nas escolas, e com certeza isso também contribui para que esses números venham a reduzir”, acrescentou o inspetor da PRF.

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande

BR-163

Mesmo com essa diferença, esses três anos ainda apresentam uma característica em comum: a BR-163 como a mais perigosa ou, pelo menos, com maior número de acidentes e óbitos registrados. Neste ano, foram 702 acidentes e 42 óbitos, enquanto no ano passado foram 783 colisões e 63 mortes.

Inclusive, para este fim de ano, estima-se que 790.279 veículos trafeguem pela BR-163 entre o dia 23 de dezembro e o dia 5 de janeiro de 2026, ou seja, durante as comemorações de Natal e Ano-Novo, segundo dados da Motiva Pantanal – antiga CCR MSVia –, responsável pela concessão da rodovia.

Até ontem, eram esperados que 343.326 veículos passando pela rodovia.

No Ano-Novo, entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, o tráfego será de 446.953 veículos. Os dias mais movimentados serão 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, quando as pessoas começam a se deslocar de volta às suas respectivas cidades.

A BR-163 corta Mato Grosso do Sul de norte a sul. Tem 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, entre elas, Dourados e Campo Grande.

Em Mato Grosso do Sul, a BR-163 tem nove praças de pedágio, nos municípios de Sonora, Coxim, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados, Naviraí e Mundo Novo.

A rodovia é 100% monitorada por 477 câmeras, distribuídas ao longo de sua extensão, permitindo acompanhamento em tempo real das condições de tráfego e apoio às ações integradas com a PRF em Mato Grosso do Sul.

ACIDENTE

O acidente mais recente na BR-163 ocorreu na véspera de Natal, quando 2 pessoas morreram e 38 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus de viagem, na manhã de quarta-feira, no Km 816 da BR-163, em Sonora.

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo GrandeÔnibus com 38 passageiros tombou e 2 pessoas morreram em acidente na BR-163, em Sonora - Foto: Sidney Assis

O ônibus saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), mas em Sonora o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, tombou e foi parar às margens da rodovia, em uma plantação de cana-de-açúcar. A suspeita é de que o motorista dormiu ao volante.

No ônibus havia 40 pessoas, sendo 2 motoristas e 38 passageiros. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, de Coxim, a 110 km do acidente. O resgate foi feito pela Motiva Pantanal.

BR-262

Na tarde do dia 21, a quatro dias do Natal, um idoso de 80 anos e uma criança de 11 anos morreram em acidente envolvendo dois carros, na BR-262, próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram da mesma família e seguiam em um Honda Fit, conduzido por uma mulher, que era filha do homem e avó da menina, que faleceram.

Informações do Corpo de Bombeiros eram de que a vítima havia dormido ao volante, mas testemunhas disseram que ela tentou realizar uma ultrapassagem indevida e seu carro acabou batendo de frente com um HB20 que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o Fit saiu da pista e parou às margens da rodovia, em uma área de vegetação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os atendimentos às vítimas.

O pai da condutora e a criança, que estavam de passageiros, morreram no local, enquanto ela foi socorrida com fratura na perna e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande consciente e orientada. No outro veículo estava apenas o motorista, que também estava consciente e recusou atendimento.

De janeiro a novembro de deste ano, a BR-262 registrou 266 acidentes e 34 óbitos, número semelhante ao registrado no ano passado, quando foram 307 colisões e 33 mortes. Os números só estão atrás da BR-163.

>> Orientações

> Não dirija caso consuma bebida alcoólica; 

> Não dirija cansado ou com sono;

> Use o cinto de segurança;
 
Respeite a sinalização;

Respeite o limite de velocidade da via; 

Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados;

Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor.

*SAIBA

No dia 18, a PRF deu início à Operação Rodovida 2025/2026 em Mato Grosso do Sul, que deve se estender até o Carnaval, no dia 22 de fevereiro. O objetivo é reforçar a fiscalização das rodovias federais nas datas que devem ter maior fluxo de veículos nas estradas, como Natal, Ano-Novo e Carnaval.

