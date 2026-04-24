Senadora do MS vai contra discurso de Frei Gilson: 'falso profeta'

Advogada e empresária, senadora douradense faz questão de reforçar que é católica "de berço", frisando que figuras que estimulam discurso de submissão feminina e posse do homem sobre a mulher, "não a representam". - Reprodução/Redes Sociais/Montagem-C.E

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Senadora sul-mato-grossense atualmente pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), uma publicação da senadora contra o discurso do sacerdote carmelita publicamente anticomunista que foi abraçado pelo bolsonarismo, Frei Gilson, têm repercutido nas redes sociais após a parlamentar chamar o religioso de "falso profeta".

Publicada através da rede social "X" (antigo twitter), a fala da senadora foi em complemento de de um texto originalmente feito pelo jornalista Guga Noblat.

A publicação de Soraya feita em meados desta semana já acumula mais de 358 mil visualizações.

Noblat rebate uma fala de Frei Gilson o chamando de "Padre Redpill", após o religioso ser contrário ao empoderamento feminino e o desejo da mulher de "ter mais".

"'Não me contento só em ter as qualidades normais de uma mulher, eu quero mais'. Isso é a ideologia dos mundos atuais, uma mulher que quer mais a palavra que vocês escutaram muito: 'empoderamento'. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança e ser o chefe, está na bíblia... mas a mulher têm o desejo de poder, não é de serviço". Portanto eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura, de masculino com o feminino, é diabólico. Para curar a solidão do homem Deus fez você. Olha o texto bíblico. Gênesis, 2: 18 (em menção ao capítulo e versículo), está escrito: 'vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada'... Deus faz uma promessa para Adão, 'vou fazer alguém para ser sua auxiliar', aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher, ela nasceu para auxiliar o homem", cita o trecho do sermão de Frei Gilson compartilhado por Guga Noblat.

Para o jornalista, esse é o time de sermão que estimula o feminicídio, com o chamado por ele de "Padre Redpill" ensinando a mulher a ser "nada além de linha auxiliar do homem", segundo interpretação de Noblat.

"Os padres e pastores redpill costumam escolher apenas os trechos da Bíblia que, a depender da interpretação, justificam discursos de ódio e privilegiam os homens", afirma ele.

Em concordância, Soraya Thronicke compartilha o comentário do jornalista e acrescentando em complemento a fala que aponta para Frei Gilson como "falso profeta".

"São freis, padres, pastores, pais de santo, políticos e etc usando o nome de Deus em vão. Apesar da nossa laicidade, não posso deixar de destacar que eles infringem diuturnamente a própria fé que propagam, norma disposta no 3º mandamento (Êxodo 20:7). Haja fé para sobrevivermos nestes tempos", diz a Senadora.

Mais um falso profeta. São freis, padres, pastores, pais de santo, políticos e etc usando o nome de Deus em vão. Apesar da nossa laicidade, não posso deixar de destacar que eles infringem diuturnamente a própria fé que propagam, norma disposta no 3º mandamento (Êxodo 20:7). Haja… https://t.co/xgEKwywOhc — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) April 22, 2026

Católica de berço

Advogada e empresária, a senadora douradense faz questão de reforçar que é católica "de berço", frisando que figuras como as do religioso Frei Gilson, que estimulam esse discurso de submissão feminina e posse do homem sobre a mulher, não a representam.

"Nasci em berço católico e posso dizer que esse frei não me representa. Ele já passou de todos os limites possíveis de intolerância religiosa, misoginia e etc. Espero que nossa Igreja Católica tome severas providências", complementa Soraya Thronicke.

Para muitos, guardadas as proporções e motivações, o posicionamento lembrou o "embate" vivido com a figura do então candidato à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Kelmon Luis Da Silva Souza, época em que a atual parlamentar também estava na corrida pela cadeira maior do Executivo Federal.

Na ocasião, o então candidato apresentava-se como padre e carregava consigo insígnias e trajes religiosos, sendo rejeitado inclusive pela Igreja Ortodoxa Siriana de São Jorge - em Campo Grande, que afirmou que Kelmon não seria membro "em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras sociais".

Entre os candidatos à presidência, o que incluiu Soraya, Kelmon foi chamado desde "padre de festa junina", até "impostor" e "fariseu".

Kelmon Luis da Silva e Souza substituiu o Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro - e seu amigo pessoal - Roberto Jefferson, como candidato do PTB, após esse ter o registro de sua candidatura negado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Baiano, Kelmon se autoproclama padre ortodoxo, apesar de não fazer parte da comunhão das Igrejas Ortodoxas do Brasil.

"O senhor é que nem o seu candidato. Nem Nem. NÃO ESTUDA E NEM TRABALHA. E nunca deu a extrema unção porque é um padre de festa junina", disse ainda Soraya em outra ocasião durante debate.

Além dela, Lula também "mirou" no suposto padre e rendeu momentos que foram desdobrados pelos internautas nas redes sociais.

"Candidato laranja não tem respeito por regra. Candidato laranja faz o que quer", comentou Lula após ser interrompido pelo candidato do PTB.

Depois, também questionou a origem do padre perguntando "De onde você veio? Que igreja", apontando o comportamento de Kelmon como o semelhante ao de um "fariseu".

O próprio Kelmon usou suas redes sociais, em março deste ano, para sair em defesa de Gilson, dizendo que o religioso estaria "sofrendo perseguição da esquerda".

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