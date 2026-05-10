Sensação de -3,2°C leva quase cem pessoas para ponto de acolhimento na Capital

Houve ainda o atendimento de quatro cães que acompanhavam os acolhidos, com disponibilização de ração, cobertas e orientações veterinárias - Reprodução/SAS

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Balanço repassado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) aponta que quase cem pessoas buscaram acolhimento, durante a madrugada mais fria do ano até então, no ponto de acolhimento do Parque Ayrton Senna diante da sensação térmica chegou a -3,2ºC da madrugada de hoje (10).

Conforme a SAS, a primeira noite do chamado Inverno Acolhedor registrou 90 atendimentos, com os primeiros ônibus com pessoas em situação de rua chegando ao local pouco antes das 18h, já com mais de 60 acolhidos.

Graças à acentuada queda das temperaturas observada durante a noite, mais pessoas buscaram o ponto e passaram pela triagem da Secretaria de Assistência Social para garantir agasalhos, cobertores, chá quente e marmitas produzidas pela Associação Nova Criatura em parceria com a SAS.

Além disso, houve o atendimento de quatro cães que acompanhavam os acolhidos, com disponibilização de ração, cobertas e orientações veterinárias para os animais através da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea).

Essa estrutura no Parque Ayrton Senna conta com o trabalho de equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que realizaram atendimentos médicos em salas devidamente preparadas para o pernoite.

Depois do atendimento, até 06h deste domingo, os presentes foram levados até a Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA), um espaço com acesso à alimentação onde as pessoas também puderam realizar higiene pessoal.

Como bem destaca a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, a ação é de extrema importância para atendimento da população mais vulnerável da Capital durante o período de frio intenso.

“Nosso objetivo é oferecer não apenas um espaço para passar a noite, mas um atendimento humanizado e integrado que possa ser a porta de entrada para uma mudança de realidade, assegurando que ninguém precise enfrentar as baixas temperaturas desamparado nas ruas da Capital”, cita ela em nota.

Acolhimento

Neste domingo (10), como bem abordado no Correio do Estado, também haverá atendimento do Inverno Acolhedor no Parque Ayrton Senna, com a pernoite iniciando às 18h, onde haverá:

Apoio de equipes de saúde; Atendimento para pets, com ração e cobertas. Colchões, lençóis e cobertores; Espaço coberto e aquecido para dormir; Jantar e água;

Para aqueles que buscarem o atendimento hoje (10), na rua Jornalista Valdir Lago, número 512 do bairro Aero Rancho, haverá o café da manhã servido na segunda-feira (11) no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que fica localizado na rua Joel Dibo, 255 na região central.

As equipes costumam ser compostas por educadores sociais e psicólogos, revezando-se em plantões ao longo de toda a semana, com atendimento 24 horas.

Nas áreas de maior circulação, como na região central, por exemplo, as equipes do Seas atuam tanto através de denúncias quanto por meio das ações de busca ativa.

Diante de um chamado, os profissionais se dirigem até o local indicado para realizar o atendimento e oferecer acolhimento.

Em casos de recusa, cabe esclarecer, as equipes seguem com o acompanhamento e retornam aos locais com novas abordagens, o que reforça o vínculo e a oferta de apoio.

Importante frisar que não é possível levar essas pessoas, mesmo que em situação de rua, à força, uma vez que a decisão de não aceitar o acolhimento é um direito garantido pela Constituição Federal.

Disponíveis 24 horas, o Serviço pode ser acionado através do telefone 156, ou dos números: (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.

A continuidade desse acolhimento na segunda-feira (11) depende ainda da previsão do tempo.

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