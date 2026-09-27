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Sensação térmica chegou a 48°C neste domingo e onda de calor continua durante a semana

Corumbá foi a cidade mais quente do Estado; Temperaturas continuam elevadas, pelo menos, até quarta-feira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/09/2026 - 17h00
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O domingo foi de calor extremo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas ultrapassando os 40°C em alguns municípios do Estado e a sensação térmica de até 48°C. As temperaturas devem continuar elevadas pelo menos até quarta-feira (30), conforme indica alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a maior temperatura foi registrada em Corumbá, de 41,9°C, com a sensação de 48°C e umidade relativa do ar em 26%. Na sequência, aparecem Pedro Gomes, com máxima de 41,3°C e sensação de 44°C, e Porto Murtinho e Alcinópolis, ambas com 40,7°C e sensação de 44°C.

Aquidauana teve temperatura de 39,4°C, mas a sensação chegou a 44°C no município.

Em Campo Grande, a máxima foi de 37,8°C, com sensação de 42°C e tempo seco, com umidade em 27%.

Outros municípios que registraram temperaturas elevadas neste domingo no Estado são:

  • Água Clara - 39,8°C
  • Miranda- 39,1°C
  • Três lagoas - 38,9°C
  • Costa Rica - 38,4°C
  • São Gabriel do Oeste - 38,1°C
  • Bonito - 37,9°C
  • Angélica - 37,9°C
  • Santa Rita do Pardo - 37,4°C
  • Bataguassu - 37,1°C

A previsão é de que as temperaturas permaneçam elevadas durante toda a semana, mantendo o cenário de calor intenso no Estado.

Onda de calor

Alerta vermelho do Inmet aponta grande perigo de onda de calor para todo o Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 5°C nas temperaturas médias por um período de mais cinco dias. O alerta tem vigência até a quarta-feira (30). 

Neste período, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C em vários municípios do Estado, com sensação de ainda mais calor.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para o início da semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, associado à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a estabilidade do tempo, a redução da nebulosidade e a manutenção de condições mais quentes e secas.

O principal destaque será o calor intenso, com rápido aquecimento das temperaturas ao longo do dia.

As temperaturas já estarão elevadas desde o início da manhã, se intensificando durante a tarde, podendo atingir entre 40°C e 43°C em algumas regiões.

Ainda segundo o Cemtec, a combinação de temperaturas muito elevadas e baixa umidade do ar pode favorecer desidratação, mal-estar e agravamento de problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas expostas ao calor.

Desta forma, a recomendação é que a população reforce a hidratação, evite exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários de maior aquecimento.

"Embora os modelos indiquem baixa probabilidade de chuva, o forte aquecimento diurno poderá favorecer, de forma muito pontual e isolada, a ocorrência de pancadas de chuva e eventuais tempestades", diz o órgão, em nota, acrescentando que a probabilidade é baixa e não altera o cenário predominante de tempo quente e seco.

As chuvas podem ocorrer com maior probabilidade entre quarta e quinta-feira (1º), amenizando o calorão.

A Defesa Civil de Campo Grande orienta que, caso seja atingida por qualquer condição climática intensa, a população acione o órgão através do telefone 199.

Alerta de onda de calor é válido para todo o Mato Grosso do SulAlerta de onda de calor é válido para todo o Mato Grosso do Sul (Reprodução / Inmet)

INTERIOR | MS

Arauco doa conjunto milionário de coleta seletiva para Inocência

Parte do Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú, investimento contempla caminhão com gaiola, prensa hidráulica, triturador de resíduos verdes urbanos e mais

27/09/2026 14h30

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Triturador de resíduos verdes urbanos foi o primeiro equipamento entregue ao Executivo de Inocência

Triturador de resíduos verdes urbanos foi o primeiro equipamento entregue ao Executivo de Inocência Reprodução/Divulgação/Acervo Arauco

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Iniciativa presente nas diretrizes do Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú, distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, a megafábrica da Arauco apresentou investimento de R$1 milhão referente à doação de um conjunto completo de equipamentos de coleta seletiva, para a futura  Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) em Inocência.

Ao todo, essa entrega contempla os seguintes itens: 

  1. Balança industrial
  2. Caminhão com gaiola;
  3. Empilhadeira;
  4. Esteira de triagem,
  5. Prensa hidráulica e,
  6. Um triturador de resíduos verdes urbanos

Justamente esse triturador de resíduos verdes urbanos foi o primeiro equipamento entregue ao Executivo de Inocência, ainda em 23 de setembro, que servirá para o trato das sobras e podas de árvores, contribuindo para a limpeza pública de Inocência. 

Esse destino adequado previne riscos de queimadas e, consequentemente, diminui os focos de doenças caso esses materiais terminem descartados em aterros sanitários. 

Conforme a companhia, que pretende inaugurar sua primeira fábrica de celulose branqueada em 2027 em Inocência, os demais repasses devem acontecer quando terminarem as obras da Unidade, que por sua vez são executadas pelo poder municipal, o qual prevê início de operações até fevereiro do ano que vem.

Nas palavras da gerente executiva de Meio Ambiente da Arauco, Camila Paschoal, essas iniciativas demonstram seu valor ao longo prazo, com ganhos socioambientais serão ainda mais expressivos já a partir de quando a Unidade de Triagem de Resíduos estiver em pleno funcionamento. 

"Além de aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, com a redução do volume destinado a aterros e a ampliação das oportunidades de reaproveitamento de materiais, a estrutura contribuirá para a proteção do solo e dos recursos hídricos, reduzindo riscos de contaminação.

Esse investimento vai além da entrega de equipamentos: nosso compromisso é contribuir para a construção de um legado socioambiental duradouro para Inocência, apoiando o desenvolvimento sustentável e fortalecendo a economia circular no município”, cita ela em nota.

Em balanço repassado pelo secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Inocência, Valdenir Queiroz Mariano, a área comprada onde um barracão para a coleta seletiva será implantada terá capacidade para armazenar até 60 toneladas de resíduos. 

Atualmente, o município gera cerca de 22 toneladas diárias, e a implantação dessa estrutura de triagem será fundamental para melhorar a separação, o aproveitamento dos materiais e a destinação final adequada”, diz

Megafabricas em MS

Esse projeto da Arauco em Inocência, abastecido com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado. Os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$3 bilhões (R$16,5 bilhões) na primeira etapa para US$4,6 bilhões (R$25 bilhões) no projeto Sucuriú.

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo. 

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

 

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saúde em MS custa R$ 1,61 bilhão para Governo do Estado em 2026

Cerca de 28% do montante foi destinado para o custeio da Secretaria da Saúde e 20,35% para pagamentos de encargos sociais e pessoal

27/09/2026 10h00

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Fachada da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MS

Fachada da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MS FOTO: Divulgação

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A Secretaria Estadual de Saúde (SES) prestou contas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em evento realizado no Plenarinho, nesta semana. De acordo com a divulgação dos dados, no acumulado do ano, mais de R$ 2,01 bilhões foram empenhados e R$ 1,61 bilhão foram pagos até agora. Somente de recursos estaduais foram pagos R$ 1.326.551.942,88 em 2026.

Neste 2° quadrimestre de 2026, foram aplicados R$ 934 milhões através de recursos estaduais e federais para ações e serviços em saúde. O período referente é entre os meses de maio e agosto. 

O Poder Executivo detalhou os gastos à Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, em que demonstrou que todas as fontes de recursos somadas, estadual e federal, foram empenhados R$ 1.011.876.236,01 e liquidados R$ 947.212.732,99 no 2° quadrimestre.

Onde foi aplicado?

Na representatividade de desembolso por fonte, 28,07% de despesas correntes foram destinadas para o custeio da Secretaria, como água, luz, locação de máquinas, entre outros e 20,35% de encargos sociais e pessoal. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos somaram 16,99% do montante e os demais somam menos de 2% cada um.

O secretário Estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, participou da audiência e afirmou que a consolidação da política estadual de financiamento hospitalar e o avanço da regionalização da saúde foram alguns dos principais resultados do segundo quadrimestre de 2026.

"Houve um aumento da oferta de procedimentos no interior e a ampliação da capacidade dos municípios para atender pacientes que antes precisavam ser transferidos para os grandes centros. Na minha ótica, a gente está consolidando a política estadual de financiamento hospitalar. A Pé-Hosp está se consolidando como uma política muito interessante de financiamento hospitalar para todo o Estado, principalmente para o interior, o que nos ajuda definitivamente a desafogar os principais centros, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas", considerou. 

Foi feita uma comparação entre os valores efetivamente pagos do 2º quadrimestre nos últimos três anos:

Fachada da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MS
Comparativo dos 2° quadrimestres de 2024 à 2026 / Divulgação

Atendimentos hospitalares

Vários servidores da Saúde apresentaram seus relatórios por setor. Segundo a auditoria, foram realizados 7.897.950 procedimentos de saúde estimados pela revisão da produção ambulatorial e 18.429 internações contabilizadas pela revisão da produção hospitalar, número menor do que no quadrimestre passado, que foi justificado pelo secretário de Saúde, Maurício Simões, como um ganho após o programa MS Saúde.

"Com o incremento da oferta de procedimentos atendemos uma demanda reprimida, ampliamos vastamente a rede, o que, naturalmente, reduziu a pressão nesse quadrimestre. Essa questão ainda precisamos aprofundar, mas minha impressão inicial é essa", explicou.

Fachada da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MS
Oferta e produção de serviços na rede assistencial própria / Divulgação

Mato Grosso do Sul tem cadastrados 94 estabelecimentos de saúde, sendo 45 em gestão dupla, com parceria do Estado com os municípios e outros 49 de gestão somente estadual. Os 10 vacimóveis adquiridos do semestre também estão cadastrados nessa soma.

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