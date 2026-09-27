Sensação térmica chegou a 48°C neste domingo e onda de calor continua durante a semana

Corumbá registrou a maior temperatura do Estado neste domingo, de 41,9°C - Foto: Rodolfo César

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O domingo foi de calor extremo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas ultrapassando os 40°C em alguns municípios do Estado e a sensação térmica de até 48°C. As temperaturas devem continuar elevadas pelo menos até quarta-feira (30), conforme indica alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a maior temperatura foi registrada em Corumbá, de 41,9°C, com a sensação de 48°C e umidade relativa do ar em 26%. Na sequência, aparecem Pedro Gomes, com máxima de 41,3°C e sensação de 44°C, e Porto Murtinho e Alcinópolis, ambas com 40,7°C e sensação de 44°C.

Aquidauana teve temperatura de 39,4°C, mas a sensação chegou a 44°C no município.

Em Campo Grande, a máxima foi de 37,8°C, com sensação de 42°C e tempo seco, com umidade em 27%.

Outros municípios que registraram temperaturas elevadas neste domingo no Estado são:

Água Clara - 39,8°C

Miranda- 39,1°C

Três lagoas - 38,9°C

Costa Rica - 38,4°C

São Gabriel do Oeste - 38,1°C

Bonito - 37,9°C

Angélica - 37,9°C

Santa Rita do Pardo - 37,4°C

Bataguassu - 37,1°C

A previsão é de que as temperaturas permaneçam elevadas durante toda a semana, mantendo o cenário de calor intenso no Estado.

Onda de calor

Alerta vermelho do Inmet aponta grande perigo de onda de calor para todo o Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 5°C nas temperaturas médias por um período de mais cinco dias. O alerta tem vigência até a quarta-feira (30).

Neste período, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C em vários municípios do Estado, com sensação de ainda mais calor.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para o início da semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, associado à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a estabilidade do tempo, a redução da nebulosidade e a manutenção de condições mais quentes e secas.

O principal destaque será o calor intenso, com rápido aquecimento das temperaturas ao longo do dia.

As temperaturas já estarão elevadas desde o início da manhã, se intensificando durante a tarde, podendo atingir entre 40°C e 43°C em algumas regiões.

Ainda segundo o Cemtec, a combinação de temperaturas muito elevadas e baixa umidade do ar pode favorecer desidratação, mal-estar e agravamento de problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas expostas ao calor.

Desta forma, a recomendação é que a população reforce a hidratação, evite exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários de maior aquecimento.

"Embora os modelos indiquem baixa probabilidade de chuva, o forte aquecimento diurno poderá favorecer, de forma muito pontual e isolada, a ocorrência de pancadas de chuva e eventuais tempestades", diz o órgão, em nota, acrescentando que a probabilidade é baixa e não altera o cenário predominante de tempo quente e seco.

As chuvas podem ocorrer com maior probabilidade entre quarta e quinta-feira (1º), amenizando o calorão.

A Defesa Civil de Campo Grande orienta que, caso seja atingida por qualquer condição climática intensa, a população acione o órgão através do telefone 199.