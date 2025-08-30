Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAPITAL

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, estava com tornozeleira eletrônica e morava de favor na casa de uma idosa

Felipe Machado

30/08/2025 - 11h00
O traficante de drogas e armas Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos e conhecido como ‘Cowboy’, foi executado a tiros na manhã deste sábado (30), enquanto morava com uma idosa que aceitou recebê-lo em sua casa. Além de passagens no mundo do crime, o assassinado se aventurou na música, com o nome artístico de Yuri Ramires.

Segundo informações obtidas pela reportagem, dois homens se apresentaram como policiais e invadiram a residência, localizada no bairro Santa Emília. Ao adentrarem na casa, executaram Iuri e foram embora.

Dentro do imóvel, mais especificamente em um dos quartos, é possível visualizar a roupa de cama suja de sangue, indicando que o alvo estava deitado na hora dos tiros. Também foi apurado que a idosa ofereceu moradia a ele pois era conhecida da família, mesmo ele com tornozeleira eletrônica, que era oriunda de violência doméstica, segundo a própria senhora.

Curiosamente, no portão da casa há um adesivo do Serviço de Segurança Privada do Brasil, indicando que o terreno estaria sendo “protegido” por seguranças terceirizados. Porém, parece que a indicação não intimidou a dupla de invasores.

PASSAGENS DISTINTAS

Em junho de 2018, Iuri foi capturado pela Polícia Civil de Goiás, onde era considerado o maior traficante de drogas e armas da Região Noroeste de Goiânia. Na época com 40 anos, ele estava foragido há cinco meses da Justiça de Mato Grosso do Sul e era investigado há dois meses pelos crimes citados.

Durante a investigação, foi apontado que a residência de Iuri era também um ponto de comercialização de entorpecentes e que, no decorrer das pesquisas policiais, ele vendeu cerca de 800 quilos de maconha oriundas do Paraguai.

Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, já foi capturado pela Polícia Civil de Goiás - Foto: Reprodução/PCGO Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, já foi capturado pela Polícia Civil de Goiás em 2018 - Foto: Reprodução/PCGO

Além das drogas, o traficante também realizava o contrabando de armas de fogo e já tinha em andamento a negociação de um AK-47 no momento da prisão há sete anos. Ele já havia sido condenado pela Justiça sul-mato-grossense por portar 20 quilos de droga, e por isso estava foragido na época.

Anos depois desta prisão, Iuri se aventurou no mundo da música, com uma grafia um pouco diferente do seu nome: Yuri Ramirez. Chegou a se apresentar em emissoras de rádio e televisão de Campo Grande recentemente.

ALERTA

MS realiza Dia D da vacinação contra o sarampo neste sábado

Ocorrências em países vizinhos com a Bolívia declarando emergência de saúde pública fez autoridades da saúde de Mato Grosso do Sul abrir os olhos com uma possível reintrodução do vírus

30/08/2025 09h45

Vacinação contra o sarampo acontece em todo o estado neste sábado (30)

Vacinação contra o sarampo acontece em todo o estado neste sábado (30) Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul realiza, neste sábado (30), o Dia D da vacinação contra o sarampo em todos os municípios do estado, após os países vizinhos registrarem um ‘boom’ de casos confirmados nos últimos meses.

Até o dia 8 deste mês, a Bolívia havia confirmado 269 casos da doença, declarando Emergência de Saúde Pública no território. Além deste, o Paraguai também confirmou casos de sarampo este ano, o que fez Mato Grosso do Sul abrir os olhos acerca de uma possível reintrodução do vírus.

Diante disso, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), intensificou o ataque contra a doença, diante da campanha ‘MS Vacina Mais: Sarampo’, que começou no dia 18 de agosto e vai até este domingo (31), com o Dia D realizado hoje nos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Em Campo Grande, a ação acontece na Praça Ary Coelho, a partir das 8h. Até o momento, a Capital tem cerca de 86% do público-alvo da vacina imunizado, um pouco abaixo da meta imposta pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Mesmo sem registro de casos da doença no município desde 2021, a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo, mostra preocupação com as ocorrências no Paraguai e Bolívia.

“Tendo em vista os crescentes casos da doença em países que fazem fronteira com o estado e que Campo Grande é um corredor para quem tem como destino ou partida a região da fronteira, a decisão por ampliar a vacinação contra o sarampo é uma das estratégias adotadas para que não tenhamos casos confirmados no município”, explica.

“Temos observado um crescimento na cobertura vacinal, que há anos seguia abaixo da meta, mas com a circulação do vírus em regiões tão próximas, há a necessidade de reforçar a vacinação”, conclui Valesca.

Ao Correio do Estado, a secretária municipal de saúde, Rosana Leite, disse que a expectativa não está em termos de número, mas sim em conscientizar as pessoas sobre a vacinação contra sarampo e garantiu que há estoque de sobra.

"Se não deu para vir hoje, que vá durante a semana em qualquer unidade de saúde. Se acabar, nós temos em estoque", disse.

Até a semana epidemiológica 32, Mato Grosso do Sul registrou 29 casos suspeitos, dos quais 25 já foram descartados e 4 seguem em investigação. 

“A vacinação é a principal forma de prevenção. É fundamental que todos verifiquem sua situação vacinal e procurem o serviço de saúde para se proteger e proteger a comunidade”, reforça a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

O público-alvo vai de crianças de seis meses até adultos de 59 anos, mas as doses variam de acordo com a faixa etária. Confira:

  • Crianças de 6 a 11 meses - Dose Zero.
  • Crianças de 12 meses - 1ª dose (Tríplice Viral).
  • Crianças de 15 meses - 2ª dose (Tetra Viral: Tríplice Viral + Varicela).
  • Adolescentes e adultos de 15 a 29 anos - que não consigam comprovar duas doses.
  • Adultos de 30 a 59 anos - que não consigam comprovar pelo menos uma dose.
  • Trabalhadores da saúde - que não tenham como comprovar duas doses.

Não podem receber a vacina: gestantes, crianças menores de seis meses, pessoas com imunossupressão grave e indivíduos com histórico de reação alérgica grave à vacina.

Além da vacinação, a ação contará com testagem rápida, orientações de combate a endemias vetoriais e serviços da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

Entrevista

"Nossa expectativa é de que, a partir de 6 meses, já seja possível perceber avanços no Regional"

Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul falou sobre o leilão para concessão do hospital, que deve ocorrer em dezembro, além de outros assuntos

30/08/2025 09h30

Maurício Simões, secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul

Maurício Simões, secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor / Correio do Estado

Em entrevista ao Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Maurício Simões Corrêa, falou sobre a concessão para a iniciativa privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e a expectativa do governo do Estado com o contrato.

O projeto do Hospital Regional prevê a concessão para a iniciativa, por meio da parceria público-privada (PPP), envolvendo tudo o que não está relacionado com a contratação de pessoal da parte médica.

De acordo com Simões, em seis meses a expectativa da SES é de que mudanças já sejam notadas no hospital.

“Nossa expectativa é de que, a partir de seis meses da assinatura do contrato, já seja possível perceber avanços, sobretudo na gestão operacional do prédio atual e no início das obras da nova estrutura”, declarou o secretário.

Simões também falou sobre o contrato para prestação de serviço de exames de imagem por meio da Health Brasil. Segundo o secretário, após firmar parceria com outra empresa, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi), houve novo avanço sobre o acordo com a Health Brasil. Confira a entrevista:

Com o avanço do sarampo nos países de fronteira de MS, qual é a preocupação para que a doença chegue ao Estado e quais medidas estão sendo tomadas para evitar o avanço da doença?

A Secretaria de Estado de Saúde intensificou este ano as ações de prevenção e vigilância do sarampo em Mato Grosso do Sul. Foram realizadas reuniões técnicas, treinamentos presenciais e atividades de sensibilização para capacitar profissionais na identificação precoce e resposta rápida a casos suspeitos.

Também houve intensificação da busca ativa, notificação imediata e monitoramento contínuo, além da publicação de uma nota de alerta com orientações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais.

Nos municípios de fronteira, como Corumbá e Ladário, foram adotadas estratégias específicas, com bloqueio vacinal seletivo em áreas de maior risco. Na vacinação, incluiu a dose zero, reforçou a ampliação da segunda dose e a atualização do esquema vacinal em todas as faixas etárias em todo o Estado, com atenção especial a migrantes e moradores de áreas de fronteira.

Também lançou a campanha MS Vacina Mais: Sarampo, que ocorrerá até 31 de agosto, com dia D de mobilização neste sábado, 30 de agosto.

O governo do Estado pretende entregar à iniciativa privada parte das operações do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Como essa medida pode impactar na melhora do atendimento na unidade e em quanto tempo depois da concessão espera esse avanço?

Esse rigor é o que nos assegura grandes oportunidades de selecionar uma empresa que demonstre não apenas expertise e histórico de sucesso em projetos semelhantes, mas também robustez econômica para conduzir uma operação da dimensão que nós vamos realizar.

Nossa expectativa é de que, a partir de seis meses da assinatura do contrato, já seja possível perceber avanços, sobretudo na gestão operacional do prédio atual e no início das obras da nova estrutura.

A SES não renovou o contrato com o Instituto Acqua para gestão do Hospital Regional de Ponta Porã por irregularidades em outro estado. Como garantir que o mesmo problema não aconteça em Campo Grande?

Em Campo Grande, adotamos o modelo de PPP, diferente de Ponta Porã, que é um chamamento público para organização social. Em ambos os casos, o ponto central é o mesmo: garantir rigor no processo seletivo e na construção do contrato. Isso assegura a escolha de um parceiro com experiência comprovada, histórico positivo de gestão em outras localidades e capacidade de entrega. 

Além disso, é fundamental que o Estado disponha de instrumentos eficazes de fiscalização para monitorar se o parceiro cumpre integralmente os compromissos firmados.

Sobre a questão do Hospital Regional de Três Lagoas, que também tem o contrato com a mesma empresa, ele segue normalmente? Pode correr o risco de ser encerrado também? Ou não deve ser renovado?

No caso de Três Lagoas, segue por conta de que não há previsão legal para o seu encerramento neste momento. Entretanto, se no momento da renovação contratual – à semelhança do que ocorreu com Ponta Porã –, se ainda persistirem as restrições identificadas nesta oportunidade, infelizmente a organização social também não poderá continuar à frente do Hospital de Três Lagoas, conforme prevê a legislação estadual.

Recentemente, vocês encontraram uma ONG de São Paulo para seguir com o contrato dos diagnósticos por imagem, investigada na Operação Turn Off. Entretanto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou que a Health Brasil continue oferecendo o serviço, o que será feito? Terá uma nova licitação?

Inicialmente, o contrato emergencial foi assumido pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem [Fidi], uma fundação pública de direito privado com vasta atuação em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e, agora também, em Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma instituição de grande porte, com estrutura robusta e corpo clínico qualificado para atender às demandas de diagnóstico por imagem.

O fato de estar sob investigação não a desqualifica automaticamente para uma contratação emergencial. Inclusive, a decisão parcial do Tribunal de Contas, que determinou a suspensão temporária do contrato, teve origem em questionamento de outra empresa que visou apenas possibilitar análise mais detalhada e foi revogada no dia 19 de agosto.

Em reunião com a Santa Casa de Campo Grande em março deste ano, por conta do envio de R$ 25 milhões para socorro ao hospital, foi estabelecido que a unidade faria um plano de recuperação financeira para evitar que situações como essa voltassem a acontecer. Esse plano foi entregue? Se sim, o que ele prevê? Se não, haverá algum tipo de cobrança por parte da SES para que ele seja feito?

O aporte de R$ 25 milhões à Santa Casa ficou definido em reunião em que participaram o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. 

Naquela oportunidade, a SES sugeriu que a instituição apresentasse um plano de recuperação econômica para os três entes, o que até este momento ainda não ocorreu.

Nesses dois anos e meio da sua gestão à frente da SES, quais objetivos tinha e já conseguiu alcançar, e o que ainda busca para melhorar a saúde do Estado?

O meu principal compromisso é entregar à sociedade sul-mato-grossense uma rede de saúde pública mais eficiente do que a que encontrei ao assumir a gestão. 

E, nesse sentido, destaco alguns avanços importantes nestes dois anos e meio: a reestruturação organizacional da SES – instituímos uma revisão de todos os processos internos da secretaria. Esse redesenho, seguido da digitalização, possibilitou respostas mais rápidas e efetivas às demandas da saúde no Estado e corrige fragilidades que antes comprometiam a capacidade de entrega da instituição.

A implantação do Mapa de Gestão de Riscos, Política de Integridade e Compliance – com o apoio da Controladoria-Geral do Estado, sob a liderança do secretário Carlos Eduardo Girão, estruturamos ferramentas que fortalecem a governança, reduzem riscos e ampliam a transparência, diminuindo significativamente as possibilidades de desvios de conduta e de recursos públicos, a reorganização do Plano de Regionalização da Saúde. 

A atualização das microrregiões e a redefinição do papel dos hospitais no Estado permitem um redirecionamento mais adequado de pacientes e recursos, conforme a complexidade de cada caso e a capacidade de cada unidade hospitalar.

A retomada da gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – a segunda maior unidade hospitalar do Estado está sendo reorganizada e ampliada. No âmbito da PPP, praticamente dobrará de tamanho e contará com uma estrutura assistencial de maior qualidade, consolidando-se como um marco na saúde pública de MS, especialmente a partir de 2030, a expansão da saúde digital e fortalecimento dos serviços ao cidadão.

Ampliamos substancialmente o número de pontos de atendimento em saúde digital e a oferta de consultas remotas. Esse avanço tem ampliado o acesso e reduzido deslocamentos desnecessários da população. Para se ter uma ideia da evolução, o número de consultas digitais apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. 

Em 2022, foram realizados 132 teleatendimentos. Esse número saltou para 3.521, em 2023, e mais que dobrou, em 2024, chegando a 7.728 atendimentos. Apenas até 31 de julho deste ano, já foram registrados 11.283 teleatendimentos, totalizando 22.664 atendimentos no período. Além disso, o programa Remédio em Casa registrou um aumento significativo no número de entregas: de 610 em 2022, para 5.448 em 2023, 13.294 em 2024 e, atualmente, 15.099. 

A iniciativa tem facilitado o acesso da população a medicamentos de uso contínuo, proporcionando mais comodidade e beneficiando especialmente pacientes com mobilidade reduzida, e a ativação do Núcleo de Economia em Saúde – apesar de Mato Grosso do Sul ter aderido ao programa em 2012, o núcleo só foi efetivamente implementado agora e já apresenta resultados parciais ao Ministério da Saúde, permitindo que a SES avance na apuração de custos e na avaliação da eficiência das unidades hospitalares. 

Esse trabalho será decisivo para valorizar e premiar instituições que entregam serviços de qualidade com menor custo, sejam públicas ou filantrópicas.

Essa agenda de modernização e racionalização é fundamental para otimizar os parcos recursos da saúde diante da enorme demanda existente e assim ampliar a qualidade do atendimento à população. 

Quanto mais conseguirmos alinhar eficiência, transparência e planejamento, mais avançaremos na construção de um sistema de saúde que responda às demandas crescentes da sociedade sul-mato-grossense.

Perfil

Maurício Simões

Maurício Simões Corrêa é médico, especialista em cabeça e pescoço. Foi diretor-presidente da Unimed Campo Grande. Formou-se pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques Escola de Medicina do Rio de Janeiro, em 1987. Casado, com filhos, mudou-se para Mato Grosso do Sul em 1993 e sua experiência como gestor hospitalar começou no Hospital São Julião (1998 a 2001), onde exerceu a função de diretor-clínico. Logo depois, foi diretor-presidente da Unicred (2002-2005), e teve três mandatos pela Unimed Campo Grande, sendo duas vezes como diretor-presidente (2007-2010) e (2019 a 2022), e depois como diretor-financeiro (2013-2019).

