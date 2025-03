Servidores de MS podem ter política de educação permanente de violência contra a mulher

TEMPO

Temperaturas não terão quedas significativas no Estado, mas há previsão de tempestades para alguns municípios

Uma frente fria chega a Mato Grosso do Sul nesta semana e deve deixar o tempo instável, oscilando entre períodos de abertura de sol, nebulosidade e pancadas de chuva, podendo ser de forte intensidade.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação de uma frente fria, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, irão favorecer aumento de nebulosidade e probabilidade para chuvas principalmente nas regiões oeste, sudoeste e sul do Estado.

O deslocamento de cavados e o aquecimento diurno também favorecem a formação de instabilidades e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão indica que, mesmo que sejam de forte intensidade, não deve haver grandes acumulados de chuva.

Apesar da aproximação da frente fria, as temperaturas não terão queda significativa e o calor continua predominando ao longo da semana. No entanto, a sensação de "abafado" deve dar uma trégua.

Nas regiões sul, leste e sudeste do Estado, as temperaturas oscilam entre 23ºC e 39°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, a mínima prevista é de 24°C, com máximas de até 37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23°C e máximas de 39°C.

Em Campo Grande, a temperatura oscila entre 23°C e 34°C. Os dias devem ter períodos de abertura de sol, mas também muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Apesar da previsão de chuvas, a umidade relativa do ar segue em índices baixos, em torno de 30%, considerado estado de atenção.

Março

Após o período de chuvas, o tempo em março deve voltar a ser quente e seco, com nova escassez de precipitações no decorrer do mês, com temperaturas acima da média histórica e chuvas abaixo da média.

O mês de março do ano passado foi o menos chuvoso do ano. A chuva acumulada ficou 87% abaixo do que era esperado, que é de 149 mm neste período.

Neste ano, em janeiro choveu 50,8 mm e, em fevereiro, 116 mm, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A tendência da escassez de chuvas deve seguir para os próximos meses na maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul.

Devido as previsões meteorológicas para os próximos meses indicarem temperaturas elevadas, acima da média histórica, e chuvas abaixo da média, o Governo do Estado já antecipa as medidas preventivas e estruturação das equipes para combate no Pantanal sul-mato-grossense, já que a mudança no clima deve aumentar a possibilidade de incêndios no bioma.

O Governo deve reeditar a operação realizada no ano passado para o Pantanal.

Embora tenham ocorridos incêndios tendo 17% do bioma destruído pelo fogo, não se repetiu a catástrofe verificada em 2020 quando mais de 4 milhões de hectares foram queimados.