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Cassems anuncia tarifaço e servidores querem que Riedel pague a conta

Nesta semana, a entidade anunciou um ajuste na contribuição fixa dos cônjuges dos beneficiários, saltando de R$ 35 para R$ 450

Felipe Machado

16/05/2026 - 12h45
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Alegando déficit anual de R$ 189 milhões, na última quinta-feira (14), a Cassems anunciou um aumento de 1.085% na contribuição fixa dos cônjuges dos beneficiários, saltando de R$ 35 para R$ 450. Agora, as duas maiores entidades sindicais querem que o governo do Estado banque parte deste tarifaço.

De acordo com a nota publicada pela instituição, o reajuste foi aplicado após “estudos técnicos identificarem desequilíbrio importante no modelo atual de custeio desse grupo”. Em números, a Cassems expõe que o grupo de cônjuges arrecadou aproximadamente R$ 61 milhões nos últimos 12 meses, enquanto as despesas assistenciais ultrapassaram R$ 250 milhões, gerando um déficit de R$ 189 milhões.

“A direção da Cassems afirma que o aumento dos custos da saúde, impulsionado pelo envelhecimento da população, novas terapias e medicamentos de alto custo, vem pressionando todo o sistema de saúde suplementar no país. Antes da adoção da medida, foram implementadas diversas ações de eficiência e controle de custos”, explica.

Diante do ato que pegou os servidores de surpresa, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) publicou uma nota, nesta sexta-feira (15), em que não se manifesta contra o aumento, mas afirma que o governo do Estado tem sido cobrado para participar efetivamente dos investimentos nos planos.

“Da mesma forma, a Federação tem cobrado do Governo do Estado uma participação mais efetiva nos investimentos destinados ao plano, especialmente no que se refere aos servidores e servidoras que recebem os menores salários. A Cassems desempenha papel fundamental na manutenção da assistência à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público estadual”, pontua.

Seguindo a Fetems, a Associação e Centro Social dos Militares Estaduais e Pensionistas do Mato Grosso do Sul (ACSMP/MS) também publicou uma nota em que não é claro ao se posicionar a favor ou contra do reajuste, mas também cita que vai pedir que o governador Eduardo Riedel diminua os impactos causados por esse aumento.

“Diante do anúncio do respectivo reajuste a ser aplicado não podemos ficar inertes, e precisamos imediatamente buscar uma resposta. Encaminhamos nesta data expediente ao governador requerendo providências para diminuir os impactos da referida implantação, haja vista que o Estado de Mato Grosso do Sul, também possui obrigações decorrentes da cota patronal, no que diz respeito ao plano de saúde dos Militares Estaduais”, afirma.

Para efeito de comparação, no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) não existe uma taxa fixa de contribuição, cobrando 2% sobre o salário bruto dos servidores que querem incluir o cônjuge no plano de saúde.

Nas redes sociais, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) anunciou que, na próxima segunda-feira (18), a bancada petista vai se reunir para discutir o assunto.

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MATO GROSSO DO SUL

Integrante de facção criminosa é morto em confronto com a Polícia Militar

Caso é o segundo confronto da semana com policiais e homem morto era de facção rival ao primeiro morto na última quinta-feira

16/05/2026 10h00

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Reprodução

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Um homem morreu na tarde de ontem (15) após confronto com a Polícia Militar, durante operação realizada no bairro Orestinho, em Três Lagoas. O homem era suspeito de integrar uma facção crimiosa e teria reagido à abordagem policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência e sites locais, Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos e conhecido como "FB" estava foragido, com um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, ele estava em regime semiaberto, mas ao não retornar tornou-se evadido e a Justça expediu mandado para que retonarasse em regime fechado.

De acordo com a informações da polícia, a equipe recebeu denúncia por volta das 16h20 de que "um foragido de alta periculosidade" estaria escondido no conjunto habitacional Engenheiro Alexander, conhecido por "predinhos".

No local os policiais identificaram o suspeito, que fugiu para o interior de um imóvel ao notar a presença da viatura. Os agentes registraram em boletim que o homem teria sacado uma arma e apontado para eles, e por isso dispararam dois tiros contra o suspeito.

Os policiais então levaram Fabrício até o Hospital Auxiliadora para que recebesse socorro, mas assim que deu entrada na unidade foi constatado seu óbito.

Em outro boletim de ocorrência de 2019, Fabrício aparece como investigado do 2º Batalhão da Equipe Militar (BPM), por participar do sequestro de um homem conhecido por "Neguinho".

Neste caso, a vítima teria sido levado para um chamado "tribunal do crime" organizado por integrantes da facção Pimeiro Comando da Capital (PCC), que FB faria parte e lá 'julgariam' o homem.

Segundo registro policial da época, Neguinho teria sido colocado no porta-malas e levado à uma residência no bairro Paranapungá. A polícia esteve no local em que resgatou a vítima e o nome de Fabricio apareceu. Além do sequestro, o suspeito possuía ficha criminal com homicídio e tráfico de drogas, motivo pelo qual esteve preso antes de sua morte.

O local em que houve o confronto foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia criminal. A investigação do caso, bem como se deu o confronto e a morte de Fabrício ainda está em investigação.

Confronto

Durante esta semana, na madrugada da última quinta-feira (14), um outro homem também foi morto em confronto por agentes da Polícia Militar.

Apontado como um dos líderes regionais do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso do Sul, Lucas Adriano Caniza Santos, conhecido como “Lucão” ou “Zoião” foi morto em confronto com o BOPE.

Assim como no caso do interior do Estado, o suspeito teria sacado uma arma e apontado para os agentes, que reagiram disparando contra o indíviduo.

Em coletiva de imprensa acompanhada pelo Correio do Estado e noticiada, o comandante do Bope, tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva destacou a preocupação das forças de segurança com o avanço das facções criminosas na região norte do Estado.

Ele ainda afirmou que as operações de monitoramento e combate às organizações criminosas continuam em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

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Ivinhema

Polícia investiga morte por atropelamento na BR-376

O motorista do veículo envolvido no acidente, fugiu sem prestar socorro

16/05/2026 09h30

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Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376

Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376 Foto: Ivinoticias

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Um homem de 56 anos, identificado como Ailton da Silva Nogueira, foi encontrado morto às margens da BR-376, em Ivinhema, na saída para Deodápolis, cerca de 302 quilômetros da Capital. O caso aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (15). 

De acordo com o Ivinoticias, no local do acidente além do corpo, foram encontrados alguns pertences pessoais, como o tênis que ele utilizava no momento da fatalidade. 

Foi identificado também pedaços de parachoque, que ao tudo indica pertence a um caminhão. A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para identificar o autor do crime.  

Ailton era bastante conhecido na região, no passado ele atuava como goleiro e defendeu profissionalmente a equipe do Ivinhema. 

Além de jogar pelo Azulão do Vale, Vaca como era conhecido, também acumula passagens por times amadores da região. 

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