Cassems anuncia tarifaço e servidores querem que Riedel pague a conta

MATO GROSSO DO SUL

Caso é o segundo confronto da semana com policiais e homem morto era de facção rival ao primeiro morto na última quinta-feira

Um homem morreu na tarde de ontem (15) após confronto com a Polícia Militar, durante operação realizada no bairro Orestinho, em Três Lagoas. O homem era suspeito de integrar uma facção crimiosa e teria reagido à abordagem policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência e sites locais, Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos e conhecido como "FB" estava foragido, com um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, ele estava em regime semiaberto, mas ao não retornar tornou-se evadido e a Justça expediu mandado para que retonarasse em regime fechado.

De acordo com a informações da polícia, a equipe recebeu denúncia por volta das 16h20 de que "um foragido de alta periculosidade" estaria escondido no conjunto habitacional Engenheiro Alexander, conhecido por "predinhos".

No local os policiais identificaram o suspeito, que fugiu para o interior de um imóvel ao notar a presença da viatura. Os agentes registraram em boletim que o homem teria sacado uma arma e apontado para eles, e por isso dispararam dois tiros contra o suspeito.

Os policiais então levaram Fabrício até o Hospital Auxiliadora para que recebesse socorro, mas assim que deu entrada na unidade foi constatado seu óbito.

Em outro boletim de ocorrência de 2019, Fabrício aparece como investigado do 2º Batalhão da Equipe Militar (BPM), por participar do sequestro de um homem conhecido por "Neguinho".

Neste caso, a vítima teria sido levado para um chamado "tribunal do crime" organizado por integrantes da facção Pimeiro Comando da Capital (PCC), que FB faria parte e lá 'julgariam' o homem.

Segundo registro policial da época, Neguinho teria sido colocado no porta-malas e levado à uma residência no bairro Paranapungá. A polícia esteve no local em que resgatou a vítima e o nome de Fabricio apareceu. Além do sequestro, o suspeito possuía ficha criminal com homicídio e tráfico de drogas, motivo pelo qual esteve preso antes de sua morte.

O local em que houve o confronto foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia criminal. A investigação do caso, bem como se deu o confronto e a morte de Fabrício ainda está em investigação.

Confronto

Durante esta semana, na madrugada da última quinta-feira (14), um outro homem também foi morto em confronto por agentes da Polícia Militar.

Apontado como um dos líderes regionais do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso do Sul, Lucas Adriano Caniza Santos, conhecido como “Lucão” ou “Zoião” foi morto em confronto com o BOPE.

Assim como no caso do interior do Estado, o suspeito teria sacado uma arma e apontado para os agentes, que reagiram disparando contra o indíviduo.

Em coletiva de imprensa acompanhada pelo Correio do Estado e noticiada, o comandante do Bope, tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva destacou a preocupação das forças de segurança com o avanço das facções criminosas na região norte do Estado.

Ele ainda afirmou que as operações de monitoramento e combate às organizações criminosas continuam em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

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