Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DÍVIDAS

Servidores tentam suspender descontos de consignados do Master

Servidores alegam juros abusivos nas operações do Banco Master e buscam revisão dos contratos para impedir que dívidas continuem crescendo

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

28/11/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central nesta semana, mobilizou servidores públicos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul que têm empréstimos e operações de crédito consignado vinculadas à instituição. 

Em uma publicação do Instagram, a Federação dos Servidores Públicos do Mato Grosso do Sul (Feserp/MS) confirmou que protocolou requerimento na Secretaria de Estado de Administração (SAD), solicitando que o governo estadual suspenda, de forma preventiva, todos os descontos de consignados relacionados ao Banco Master. A entidade afirma que, com o banco em liquidação, não há segurança jurídica para que o salário do servidor continue sendo usado como canal automático de cobrança.

A Feserp reforça que a medida não perdoa dívidas, mas protege a remuneração dos trabalhadores e a estabilidade financeira dos regimes próprios de previdência do Estado, que também podem enfrentar impactos diante da situação da instituição bancária.

No âmbito municipal, o movimento também avançou e representantes da categoria confirmam que um requerimento será protocolado na Prefeitura de Campo Grande na próxima semana, pedindo a suspensão dos descontos em folha relacionados ao Banco Master. 

A medida atende à demanda de servidores que relatam problemas com o chamado "credcesta", que nada mais é que um cartão de crédito com juros mensais de pelo menos 4,5% ao mês, o Município reajustou no ano passado a margem de empréstimos consignados em 15%.

Com isso, houve uma enxurrada de agentes financeiros oferecendo empréstimos a servidores negativados. Os juros e o status de cartão de crédito eram omitidos. A venda era de um empréstimo consignado, embora o dinheiro vivo que os servidores sacavam nada mais fosse que o limite do próprio cartão.

Para piorar, o desconto consignado em folha é apenas do pagamento mínimo, o que coloca o servidor em crédito rotativo, fazendo sua dívida disparar.

Nos bastidores, a avaliação entre profissionais da área jurídica é de que a suspensão administrativa pode encontrar obstáculos, já que a Prefeitura mantém contrato de consignação com o Banco Master. Nesses casos, uma interrupção unilateral poderia exigir respaldo judicial. Ainda assim, servidores articulam para que o Município adote uma solução semelhante à solicitada ao Governo do Estado, priorizando a proteção da renda dos trabalhadores enquanto o banco permanece em liquidação.

Denúncia

O Correio do Estado chegou a denunciar a armadilha à qual os servidores do município estavam sendo submetidos em julho do ano passado. A reportagem foi anexada no processo de uma agente comunitária de saúde R. E. S. A., que tem um salário de R$ 3.703,67, mas vinha tendo descontos de R$ 3.157,35, sobrando apenas R$ 546 de seu pagamento à sua disposição.

A maior parte do valor retido pela prefeitura do salário da servidora é pelo Banco Master, que no ano passado, com apoio do próprio Município, ofereceu o produto Credcesta a seus servidores, que não passava de um cartão de crédito comum, cujos descontos poderiam ser feitos diretamente na folha do servidor, mediante juros abusivos.

Agora, a servidora está com uma dívida crescente, mesmo depois de a prefeitura ter tornado sem efeito, em maio do ano passado, o convênio firmado em maio de 2023.

Mesmo sem poder utilizar o cartão, a servidora tem descontados todos os meses R$ 385 pelo Banco Master. A dívida desta servidora ainda é baixa diante de outros casos, como o de um servidor que viu uma dívida de R$ 20 mil saltar para mais de R$ 100 mil.

Porém, ela pede a suspensão unilateral do contrato com o Banco Master e o fim do recolhimento pela Prefeitura de Campo Grande, por ultrapassar a margem consignada permitida por lei. Ainda não houve decisão.

Assim como essa agente de saúde, outra servidora pública, I. V. S. L., também tem uma dívida crescente, mas apenas atendeu o vendedor e nunca sequer utilizou o cartão. Mesmo sem ter feito saque algum ou qualquer compra, ela tem descontados todos os meses, pelo Banco Master, R$ 265.

Apesar da liquidação do banco, tecnicamente as dívidas impagáveis permanecem. A obrigação desses servidores continua, a não ser que consigam sair na Justiça da armadilha a que foram submetidos.

O fato

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, interrompe o funcionamento da instituição e organiza sua retirada do Sistema Financeiro Nacional. A medida deve resultar em prejuízos milionários a três fundos de pensão de prefeituras de Mato Grosso do Sul. O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. Reportagem publicada pelo Estadão revelou que os fundos de Angélica e São Gabriel do Oeste também investiram no Master: R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Alertas sobre a possibilidade de calote já haviam sido noticiados pelo Correio do Estado em reportagens de abril e agosto do ano passado. De acordo com as publicações, servidores municipais da Capital não concordavam com a decisão de aplicar recursos previdenciários no banco.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que todas as aplicações financeiras do IMPCG seguem rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021, que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

A administração municipal também destacou que o Banco Master constava, na época da aplicação, na lista oficial de instituições autorizadas pelo Ministério da Previdência Social a receber recursos previdenciários. O município explicou ainda que o investimento foi feito por meio da aquisição de uma letra financeira com vencimento em abril de 2029, sem possibilidade de resgate antecipado. Caso a falência do banco se confirme, este será o segundo calote sofrido pelo IMPCG: em 2013, com a quebra do Banco Rural, o instituto perdeu cerca de R$ 50 milhões.

Relatório obtido pelo Correio do Estado mostra que as aplicações no Banco Master representam 2,99% dos R$ 47,8 milhões investidos pelo IMPCG. A maior parte dos recursos está aplicada na Caixa Econômica Federal (R$ 23,4 milhões ou 49,14%) e no Banco do Brasil Gestão de Recursos (R$ 14,9 milhões ou 31,37%). O restante está distribuído entre Bradesco (R$ 2,99 milhões 6,26%), Daycoval (R$ 2,90 milhões 6,07%), Itaú (R$ 1,7 milhão 3,66%), RIJ Corretora (R$ 222 mil 0,47%), Banco Genial (R$ 21,8 mil 0,05%) e Finaxis (R$ 2,5 mil 0,01%).

Apesar da diversificação, o IMPCG enfrenta desequilíbrio financeiro. Em 2024, a autarquia registrou receita de R$ 515,3 milhões, mas gastou R$ 640,8 milhões com o pagamento de aposentadorias e pensões um déficit anual de R$ 125,5 milhões. Para cobrir o rombo e manter os salários em dia, a Prefeitura tem aportado cerca de R$ 10,5 milhões por mês. Mesmo assim, por exigência federal, o instituto é obrigado a destinar parte de seu faturamento a um fundo de reserva.

O BC determinou também a liquidação do Master SA Corretora de Câmbio, do Banco Letsbank S.A. e do Banco Master de Investimento S.A., nomeando a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com amplos poderes de administração. Além disso, foram tornados indisponíveis os bens da controladora Master Holding Financeira, da 133 Investimentos e Participações LTDA e dos controladores Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen.

Neste mês, a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo. A liquidação ocorreu pouco mais de um mês após o BC vetar a venda de parte do Master ao Banco de Brasília (BRB), negociação que havia sido anunciada juntamente com o Grupo Fictor.

Segundo a Agência Brasil, a situação dos investidores do banco dependerá do montante aplicado e do perfil de cada cliente. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobrirá valores de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos, por conglomerado financeiro.

Clientes com valores superiores poderão recuperar apenas parte do montante na liquidação ou na via judicial, processo que pode se arrastar por anos. O FGC estima R$ 41 bilhões em garantias envolvidas e cerca de 1,6 milhão de credores elegíveis, assegurando que há patrimônio suficiente para honrar os pagamentos dentro das regras.

*Colaborou Alison Silva e Eduardo Miranda

Assine o Correio do Estado

EFEITO HELICÓPTERO II

Investigados de MS lavavam dinheiro para traficantes de PE

Operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco cumpriu quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em municípios de Mato Grosso do Sul

28/11/2025 09h00

Compartilhar
Operação de Pernambuco cumpriu oito mandados de prisão e busca e apreensão em MS

Operação de Pernambuco cumpriu oito mandados de prisão e busca e apreensão em MS Divulgação

Continue Lendo...

Investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PE), que tenta desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Nordeste, descobriu que pessoas em Mato Grosso do Sul eram usadas para lavar dinheiro ilícito do tráfico.

De acordo com o delegado José Custódio, da Delegacia de Polícia de Boa Vista, em Recife, que é responsável pelo caso, as investigações da primeira fase da Operação Helicóptero, em 2023, identificaram que detentos de Pernambuco usavam contas de pessoas e de empresas de fachada em Mato Grosso do Sul para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

As investigações começaram em outubro de 2022, quando a Polícia Militar de Pernambuco realizou uma apreensão de 30 kg de cocaína. Segundo o delegado, foi neste flagrante que a polícia percebeu que o grupo envolvido no caso era profissional.

“Nós decidimos então abrir o sigilo das contas dessas pessoas do flagrante e descobrimos que a droga era financiada por detentos que estavam em Pernambuco. Foi quando deflagramos a primeira fase, cumprida em 20 estados do País”, explicou Custódio ao Correio do Estado.

Na primeira fase, foram cumpridos 84 mandados de busca e apreensão nos seguintes estados: Amazonas; Ceará; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Pará; Paraná; Paraíba; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Roraima; Santa Catarina; e São Paulo.

À época, a polícia informou que 140 pessoas eram investigadas e a estimativa era de que a quadrilha tivesse movimentado cerca de R$ 500 milhões entre 2021 e 2022.

A partir desses dados coletados, o delegado afirmou que a investigação chegou aos nomes desta segunda fase, deflagrada ontem em Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rondônia.

Desta vez, foram cumpridos 29 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, sendo: um de prisão e busca e apreensão na Penitenciária Federal em Campo Grande; dois de prisão e dois de busca e apreensão em Corumbá; e um de prisão e busca e apreensão em Mundo Novo.

Conforme as investigações, a organização criminosa movimentou mais de R$ 27 milhões em dois anos. E parte deste dinheiro teria sido lavado por empresas fantasmas e pessoas de Mato Grosso do Sul.

“Nós identificamos transações bancárias de dinheiro do tráfico de drogas entre esses presos de Pernambuco, que financiavam o tráfico para empresas de fachada ou fantasmas, e pessoas para, possivelmente, lavagem de dinheiro”, explicou o delegado.

Os mandados de Mato Grosso do Sul foram cumpridos com apoio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

“A Operação Efeito Helicóptero II representa mais um duro golpe contra o crime organizado e reforça a importância da integração entre inteligência policial e repressão patrimonial no combate às organizações criminosas no Brasil”, diz trecho de nota da polícia.

Durante o cumprimentos dos mandados, segundo informou o delegado à imprensa de Pernambuco, foram apreendidas duas armas no fundo falso de um forno micro-ondas na região metropolitana de Recife e, também, R$ 12.500 que estavam escondidos dentro de um sofá.

Assine o Correio do Estado

SUCCESSIONE

Operação do Gaeco expõe guerra entre famílias Name e Razuk pela Lotesul

Inquérito mostra que grupo de Dourados criou até empresa de fachada em nome de laranja para concorrer à loteria estadual

28/11/2025 08h00

Compartilhar
Família Razuk criou empresa de fachada para comandar Lotesul e mesmo preso, Jamilzinho queria concorrer ao certame da loteria

Família Razuk criou empresa de fachada para comandar Lotesul e mesmo preso, Jamilzinho queria concorrer ao certame da loteria Montagem: Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal / Marcelo Victor

Continue Lendo...

A quarta fase da Operação Successione, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na terça-feira, expôs uma guerra entre as famílias Name e Razuk pela licitação da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul), avaliada em R$ 1,4 bilhão de receita anual ao vencedor.

O interesse de ambos pela loteria estadual ficou escancarado quando ambos ingressaram com pedido para impugnar o texto do edital da licitação da Lotesul. Os pedidos afirmavam que o texto estava direcionado para favorecer uma empresa, apesar de não dizer diretamente, a referida seria a paranaense chamada PayBrokers.

No caso de Jamilzinho, ele mesmo, por meio de seu advogado, ingressou na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) com o pedido de impugnação do edital. Porém, no caso da família Razuk, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) afirma que eles criaram uma empresa de fachada para concorrer ao certame.

Isso porque quem entrou contra o edital foi a empresa Criativa Technology LTDA, com sede em Dourados, que estava no nome de Sérgio Donizete Balthazar. Entretanto, o Gaeco afirma que o suposto empresário seria apenas um laranja para a família Razuk, que seriam os verdadeiros donos da empresa fantasma.

“Apurou-se por ocasião da interceptação telefônica autorizada judicialmente que Jorge Razuk utiliza pessoalmente uma linha telefônica registrada em nome de Sérgio Donizete Balthazar e, ainda, ser este sócio-administrador da empresa Criativa Technology LTDA, que protagonizou a batalha travada com seus concorrentes, entre os quais Jamil Name Filho, dentro do processo licitatório milionário da chamada nova Lotesul, cujo edital vai conceder autorização para exploração de loterias oficiais dentro do estado de Mato Grosso do Sul”, diz trecho do documento.

“Afirmou o MPMS ser a empresa Criativa Technology LTDA apenas uma empresa fictícia, existente só ‘no papel’, tão somente para viabilizar a concorrência da organização criminosa, na referida licitação milionária da Lotesul, o que ficou demonstrado pela ausência de estrutura física ou de pessoal que justificasse a concorrência em licitação tão valiosa como a Lotesul, e o financiamento das custas processuais por Roberto Razuk, que fora inclusive noticiado pela imprensa”, completa a juíza.

A licitação, que deveria ter sido realizada em fevereiro deste ano, não chegou a ter a fase de proposta concluída e foi paralizada.

Meses depois, em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) concluiu que o edital violava “os princípios da legalidade, proporcionalidade, motivação e economicidade”, por meio de exigências e cláusulas desproporcionais.

Em setembro, a Sefaz anulou parcialmente o pregão eletrônico para novas adequações.

FAMÍLIAS

Conforme consta no documento que decretou as prisões preventivas dos 20 alvos da operação, do qual o Correio do Estado teve acesso, a família Razuk é “conhecida há décadas pela exploração ilegal do jogo do bicho e com expertise nas negociatas relacionadas ao ilícito”.

O texto diz ainda que eles “tem praticado crimes de toda ordem, entre os quais assaltos à mão armada e lavagem de dinheiro”, mais especificamente na região de Dourados.

Inclusive, a juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna deixa claro em seus argumentos que a organização criminosa que seria liderada pelo deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno Razuk, intensificou suas práticas em Campo Grande após a prisão de Jamil Name Filho durante a Operação Omertà, deflagrada em 2019 pelo Ministério Público contra milícias armadas.

A família Name é amplamente conhecida no Estado por ter comandado, durante muitos anos, o jogo do bicho em Mato Grosso do Sul, com ênfase na Capital, por meio das figuras de Jamil Name e Jamil Name Filho, apelidados de Jamilzão e Jamilzinho, respectivamente.

Em 2021, o pai morreu enquanto estava preso no presídio de segurança máxima de Mossoró (RN), em função de complicações da Covid-19. Dois anos depois, o filho foi condenado a 73 anos de prisão, entre diversas penas, das quais uma, por matar por engano Matheus Coutinho Xavier, de 20 anos.

LOTESUL

A licitação da Lotesul buscava uma empresa para gerir a loteria estadual, que poderia retornar à ativa após quase 20 anos de sua extinção.

O vencedor do certame deverá repassar, pelo menos, 16,17% da receita bruta para o governo de Mato Grosso do Sul. A vencedora poderia ficar à frente do negócio milionário por até 35 anos, caso o contrato fosse prorrogado.

Isso porque, o contrato com a vencedora inicialmente duraria 10 anos, entretanto, se todos os aditivos legais de tempo fossem aplicados, a empresa poderia ficar 35 anos no comando da Lotesul.

OPERAÇÃO

A quarta fase da Operação Successione teve como alvo familiares e empresários próximos ao deputado Neno Razuk (PL). Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão simultaneamente em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Em Dourados, as equipes estiveram na residência do ex-deputado Roberto Razuk, pai de Neno Razuk.

Outro alvo é Marco Aurélio Horta, o Marquinho, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há quase duas décadas. Os irmãos do parlamentar também foram presos.

Durante o cumprimento dos mandados contra a família Razuk foram apreendidos mais de R$ 300 mil, além de armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Outro motivo para a realização desta quarta fase foi a iminente expansão da organização criminosa dos Razuk para o Estado de Goiás, principal na Capital.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 1 dia

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)

4

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 2 dias

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata