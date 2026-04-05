Sesau confirma 5º caso de raiva em morcegos neste ano

Sesau confirma 5º caso de raiva em morcego na Capital - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em Campo Grande emitiu um alerta no último sábado (4) chamando a atenção da população da cidade para a importância da vacinação de gatos e cachorros contra a raiva após a confirmação do 5º caso de morcego infectado pela doença na Capital desde janeiro deste ano.

O caso mais recente foi encontrado no Centro da cidade, após a secretaria ser acionada para retirar o animal. Os outros casos ocorreram nos bairros Vivendas do Bosque, Centro, Santa Fé e Jardim Campo Alto, todos confirmados por exames laboratoriais que detectaram a presença do vírus.

Os três primeiros registros foram feitos no mês de fevereiro e o 4º caso foi registrado em março.

De acordo com a equipe técnica, o município possui espécies de morcegos que se alimentam de frutos e insetos e que, em seu habitat natural, não oferecem riscos à população. No entanto, esses animais podem, eventualmente, portar o vírus da raiva e transmiti-lo a outros mamíferos, como cães, gatos e até seres humanos.

O último caso de raiva em humanos em Campo Grande ocorreu em 1968. No interior do Estado, porém, foi registrado um caso em 2015, em Corumbá.

Com o cenário de casos confirmados, a Sesau reforça as orientações de que, qualquer morcego que seja encontrado em situação anormal, seja caído no chão, vivo ou morto, ou dentro de residências, deve ser considerado suspeito.

A principal recomendação é de não tocar no animal, isolar o local para evitar o contato de outras pessoas, especialmente crianças, ou animais, e acionar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar a retirada adequada do animal.

Em casos normais, onde o morcego esteja voando à noite ou abrigados durante o dia, a secretaria esclarece que o comportamento é considerado natural, não apresentando riscos nem havendo necessidade de serem manipulados.

Em caso de contato acidental com morcego em situação suspeita, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação e possível início do protocolo de atendimento antirrábico humano pós-exposição.

Proteção coletiva

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça que manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia é fundamental para impedir a circulação do vírus no ambiente urbano.

Os animais domésticos vacinados funcionam como uma barreira sanitária, interrompendo a cadeia de transmissão entre mamíferos e protegendo toda a comunidade.

Além das campanhas itinerantes de vacinação antirrábica realizadas nos bairros, o CCZ funciona como posto fixo de vacinação durante todo o ano, permitindo que os tutores levem seus cães e gatos para imunização a qualquer momento.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h, na Av. Senador Filinto Müller, 1.601 – Vila Ipiranga.

Como acionar o CCZ

O atendimento para recolhimento de morcegos suspeitos funciona nos seguintes horários: Telefone geral: (67) 3313-5000

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h: (67) 2020-1801 / (67) 2020-1789

Segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h: (67) 2020-1794

Caso o animal seja encontrado fora dos horários de atendimento, a orientação é isolá-lo com cuidado, utilizando balde, caixa ou pano, evitando qualquer contato direto, e acionar o CCZ assim que o serviço for retomado.

"A Sesau destaca que segue monitorando a situação e mantém ações contínuas de vigilância e prevenção, garantindo resposta rápida e proteção à população", assegurou a secretaria em nota.