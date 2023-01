Sete pontos para entender a acusação de estupro contra Daniel Alves

CLIMA

São esperadas pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, com destaque na região centro-norte e oeste do Estado

Levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica tempo instável no Estado, com sol e variação de nebulosidade nos próximos dias.

Para esta quarta-feira (25) mais especificamente, são esperadas pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, com destaque na região centro-norte e oeste do Estado.

Segundo o Cemtec, as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a convergência de

umidade e aquecimento diurno.

A previsão indica, ainda, que são previstas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 35°C em todo o Estado.

Por sua vez, as temperaturas mais altas são esperadas para as regiões leste, sul e bolsão do estado, enquanto que as menores são esperadas para a região norte.

Já na Capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de até 32°C. Além disso, os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Para quinta-feira (26), o mesmo cenário é aguardado pelos meteorologistas.

Saiba mais

Ainda para o dia de hoje (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações do instituto, o risco é mais eminente no Centro Norte de Mato Grosso do Sul, podendo atingir cidades como Rio Verde de Mato Grosso, parte do Pantanal Sul-Mato-Grossense, Pedro Gomes, Sonora e Corumbá.

O alerta se estende até a quinta (26) prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).