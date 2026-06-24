Shopping fará mutirões de atendimento de novo RG sem agendamento prévio

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Para quem não tem tempo durante a semana de ir até o posto de identificação realizar o processo e obter o novo RG, a chamada Carteira Nacional de Identificação (CIN), o Posto de Identificação do Pátio, O Shopping do Centro realizará dois mutirões durante este final de semana.

O processo normalmente exige agendamento prévio, mas durante a próxima sexta-feira (26) e sábado (27), a unidade no centro distribuirá 500 senhas, 250 para cada dia, sem precisar agendar vagas.

O serviço acontecerá por ordem de chegada a partir das 07h. Depois de distribuídas as senhas, o atendimento com as equipes iniciará de fato as 08h e segue até às 17h30, na sexta-feira e das 06h às 16h30, no sábado.

Segundo as informações, quem chegar após as 250 senhas do dia serão incluídas na programação de atendimento que ocorrerá nas semanas seguintes, por meio de encaixe, organizado pela equipe do posto.

A unidade fica no segundo andar, dentro do Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, no Centro.

A ação busca facilitar para quem tem dificuldade em ir até o posto durante a semana e para conseguir fazer é necessário levar alguns documentos:

CPF;

Certidão original de nascimento ou de casamento, atualizada e sem rasuras, conforme o estado civil atual;

Para pessoas divorciadas ou viúvas é necessário a certidão com respectiva averbação;

Não é necessário levar foto 3x4, pois no local será tirada uma dentro dos padrões exigidos. Para emissão de documento de menores de idade, a criança deve estar acompanhada por mãe, pai ou responsável legal.

Para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o Posto de Identificação disponibiliza um espaço para o atendimento especializado com mais conforto para aqueles que precisam de determinados recursos durante o atendimento, devido a grande movimentação na parte externa.

Menores de idade devem comparecer acompanhados pelo pai, pela mãe ou por outro responsável legal.

O documento agora utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o modelo antigo que mantinha registro estadual. A intenção é garantir mais segurança de dados e unificar o sistema identificação civil. A primeira via da CIN é gratuita e o antigo RG continua válido até 2032.

A população que consegue ir durante a semana não precisa esperar por um mutirão para ir fazer o documento. O posto, assim como outras unidades mantém atendimentos disponíveis durante toda a semana mediante agendamentos.

O mutirão é uma alternativa para trabalhadores, famílias e outras pessoas que encontram dificuldade para procurar o serviço durante a semana.

O agendamento para a semana deve ser feito pelo Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Ao todo são oferecidas 2,5 mil vagas por dia no Estado, sendo mil na Capital, distribuídas para os shoppings do Centro e Norte Sul Plaza. No interior são 1,5 mil vagas nos 93 postos distribuídos pelos 79 municípios.

Durante o mês passado, foram expedidas 38.501 carteiras, maior volume mensal registrado até o momento. Desde o início das emissões da CIN foram entregues 819.928 documentos, cerca 29% da população sul-mato-grossense.

>> SERVIÇO

Mutirão para solicitação da Carteira de Identidade Nacional

Onde: Posto de Identificação do Pátio O Shopping do Centro (antigo Pátio Central)

Endereço: Rua Marechal Rondon, 1380, Centro

Horários:

Sexta-feira (26): atendimento das 8h às 17h30

Sábado (27): atendimento das 8h às 16h30

Senhas: 250 por dia, por ordem de chegada a partir das 7h

Excedentes: estarão atendimento das semanas seguintes

Agendamento prévio: não é necessário

Documentação: CPF e certidão de nascimento ou casamento original, atualizada e sem rasuras

Divorciados e viúvos: certidão com a respectiva averbação

Menores de idade: acompanhados por responsável legal

Primeira via: gratuita