Show da Virada na Ary Coelho reuniu cerca de 5 mil pessoas em cenário histórico na Capital

Chegada de 2026 em Campo Grande teve show de fogos no centro da cidade

Pelo menos 5 mil campo-grandenses passaram pela praça Ary Coelho na última noite de 2025 para aproveitar o encerramento das festividades no centro de Campo Grande.

A estimativa de público foi divulgada pela Guarda Civil Metropolitana e publicada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Pela primeira vez, as atrações de final de ano se concentraram na região central da Capital, ao invés da costumeira “Cidade do Natal” nos altos da avenida Afonso Pena.

A programação do Réveillon na Vila do Natal iniciou às 17 horas da última quarta-feira (31) e contou com a participação do DJ Júlio Prodigy e do grupo Top Samba até a virada do ano.

Mesmo com o clima chuvoso, a praça e os arredores da Avenida Afonso Pena foram ocupados por famílias inteiras que escolheram começar o ano no coração da cidade.

À meia-noite, após a contagem regressiva, o céu foi tomado por um show de luzes e fogos de artifício, dando as boas vindas ao novo ano que se iniciou.

Durante a noite, cerca de 40 guardas da Guarda Civil Metropolitana atuaram na região, garantindo segurança e tranquilidade para quem desfrutava da programação.

A virada do ano marcou o fim de uma programação durante o mês de dezembro concentrada no centro de Campo Grande marcada por shows e apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande.

Ao longo dos últimos dias, a Praça Ary Coelho recebeu moradores da Capital, além de visitantes do interior e de outras cidades do país, que percorrem o circuito natalino, com destaque para a árvore iluminada, o Espaço Kids, a praça de alimentação e o presépio, que se tornou um dos pontos mais visitados da decoração.

A realização da 9ª e da 10ª edições do Feirão Habita Campo Grande, em agosto e dezembro, movimentou mais de R$ 130 milhões na economia local e possibilitou o primeiro passo de centenas famílias rumo à conquista da casa própria.

Outro atrativo na programação foi o Circo Rhoney Espetacular, montado na Praça do Rádio e com apresentações de acrobacias, malabarismos, música, números teatrais e espetáculos gratuitos desde o final do mês de novembro.

Além disso, a Parada Natalina também reuniu famílias inteiras entre o final das tardes e início das noites na rua 14 de Julho, com presenças marcantes, como da Família Rena e personagens natalinos.

De acordo com a Prefeitura, a Parada Natalina teve grande contribuição na economia local, já que durante os desfiles, era registrado um “aumento expressivo no fluxo de pessoas, refletindo diretamente no movimento de lojas, bares, restaurantes e vendedores ambulantes, fortalecendo o comércio e estimulando as vendas de fim de ano”.

A programação de Natal foi uma parceria com o Sistema Comércio MS e a Águas Guariroba, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), com correalização do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e da Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC).

O evento contou com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.