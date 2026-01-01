Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RÉVEILLON 2026

Show da Virada na Ary Coelho reuniu cerca de 5 mil pessoas em cenário histórico na Capital

Pela primeira vez, as programações de final de ano se concentraram no Centro da cidade e atraíram famílias até as primeiras horas de 2026

Karina Varjão

01/01/2026 - 17h30

01/01/2026 - 17h30
Pelo menos 5 mil campo-grandenses passaram pela praça Ary Coelho na última noite de 2025 para aproveitar o encerramento das festividades no centro de Campo Grande. 

A estimativa de público foi divulgada pela Guarda Civil Metropolitana e publicada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

Pela primeira vez, as atrações de final de ano se concentraram na região central da Capital, ao invés da costumeira “Cidade do Natal” nos altos da avenida Afonso Pena. 

A programação do Réveillon na Vila do Natal iniciou às 17 horas da última quarta-feira (31) e contou com a participação do DJ Júlio Prodigy e do grupo Top Samba até a virada do ano. 

Mesmo com o clima chuvoso, a praça e os arredores da Avenida Afonso Pena foram ocupados por famílias inteiras que escolheram começar o ano no coração da cidade. 

À meia-noite, após a contagem regressiva, o céu foi tomado por um show de luzes e fogos de artifício, dando as boas vindas ao novo ano que se iniciou. 

Durante a noite, cerca de 40 guardas da Guarda Civil Metropolitana atuaram na região, garantindo segurança e tranquilidade para quem desfrutava da programação. 

A virada do ano marcou o fim de uma programação durante o mês de dezembro concentrada no centro de Campo Grande marcada por shows e apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

Ao longo dos últimos dias, a Praça Ary Coelho recebeu moradores da Capital, além de visitantes do interior e de outras cidades do país, que percorrem o circuito natalino, com destaque para a árvore iluminada, o Espaço Kids, a praça de alimentação e o presépio, que se tornou um dos pontos mais visitados da decoração. 

A realização da 9ª e da 10ª edições do Feirão Habita Campo Grande, em agosto e dezembro, movimentou mais de R$ 130 milhões na economia local e possibilitou o primeiro passo de centenas famílias rumo à conquista da casa própria. 

Outro atrativo na programação foi o Circo Rhoney Espetacular, montado na Praça do Rádio e com apresentações de acrobacias, malabarismos, música, números teatrais e espetáculos gratuitos desde o final do mês de novembro. 

Além disso, a Parada Natalina também reuniu famílias inteiras entre o final das tardes e início das noites na rua 14 de Julho, com presenças marcantes, como da Família Rena e personagens natalinos. 

De acordo com a Prefeitura, a Parada Natalina teve grande contribuição na economia local, já que durante os desfiles, era registrado um “aumento expressivo no fluxo de pessoas, refletindo diretamente no movimento de lojas, bares, restaurantes e vendedores ambulantes, fortalecendo o comércio e estimulando as vendas de fim de ano”. 

A programação de Natal foi uma parceria com o Sistema Comércio MS e a Águas Guariroba, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), com correalização do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e da Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC). 

O evento contou com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.

LOTERIAS

Aposta de Ponta Porã está entre as vencedoras da Mega da Virada

Sortudo participou de bolão com 10 cotas e vai receber cerca de R$ 181 milhões

01/01/2026 12h02

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

Uma aposta registrada em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, está entre as seis ganhadoras da Mega da Virada 2025/2026, que distribuiu o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas.

Além da aposta feita em Ponta Porã, também acertaram os números uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital. Cada uma das apostas vencedoras vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

O sorteio, referente ao concurso 2855 da Mega-Sena, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. A 17ª edição da Mega da Virada entrou para a história não apenas pelo prêmio recorde, mas também pela arrecadação, que ultrapassou R$ 3 bilhões - aumento de 22,6% em relação a 2024.

Em Ponta Porã, o prêmio saiu para um bolão com dez cotas, o que significa que cada participante deverá receber cerca de R$ 18,1 milhões, conforme a divisão interna do grupo. Outro bolão premiado foi registrado em Franco da Rocha, no interior de São Paulo, com 18 cotas.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além dos vencedores da Sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso não houvesse ganhadores na faixa principal, o prêmio seria redistribuído entre os acertadores da Quina, o que não foi necessário nesta edição.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre no sábado (3), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva de 'ano novo' deve se estender até o primeiro fim de semana de 2026

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens, com presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

01/01/2026 12h00

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Neste primeiro dia de 2026, a chuva deu as caras durante a manhã na Cidade Morena de Campo Grande, com a previsão indicando que essas precipitações e pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

Essa chuva no "ano novo" já era prevista, como bem acompanha o Correio do Estado, com o  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo uma quinta-feira (1°), e os termômetros Oscilando, Inclusive, entre  21°C e 30 . 

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens mas com a presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

De forma semelhante, a segunda maior cidade do Estado, Dourados, amanheceu debaixo de uma chuva que também deve durar todo o dia, manter-se com pancadas isoladas que se intensificam no fim da tarde e só dar uma leve trégua na manhã de sábado (03), que por sua vez volta a dar lugar para o tempo mais úmido até o fim da noite. 

Demais regiões

Conforme detalhado no portal meteorológico especializado, ClimaTempo, o tempo chuvoso não deve ser exclusividade da Capital, com essa chuva chegando também até o extremo norte do Mato Grosso do Sul. 

É o caso de Coxim que, por exemplo, que além da previsão de chuva para essa quinta-feira (1°), terá ainda uma sexta-feira (02) chuvosa e um sábado que deve ser nublado, com chuva pela manhã e temporal durante a tarde. 

No extremo oposto, até mesmo o município fronteiriço com o Paraguai, ficou sujeito à chuva do primeiro dia do ano, pancadas de chuva e trovoadas desde a madrugada de hoje até a tarde de sexta-feira (02). 

A previsão é que o município tenha trégua nas precipitações somente na noite de amanhã, com uma madrugada tranquila que logo deve dar lugar às chuvas de sábado (03) que se estendem durante todo o dia. 

Em Iguatemi a previsão de sexta-feira (02) mantém as características desse dia 1° no município distante aproximadamente 412 quilômetros da Capital, com dias nublados e chuvosos e um temporal, inclusive, que deve se intensificar na tarde de amanhã. 

Ao leste do Estado, em Três Lagoas chove forte durante todo o dia hoje (1°), situação essa que mantém-se mas deve diminuir a intensidade até sexta-feira (02), mas sem qualquer sinal de trégua prevista até o final de semana. 

Por fim, até mesmo para o "Coração do Pantanal", na Cidade Branca de Corumbá, há previsão de chuva, com temporal previsto para a tarde de hoje (1°) e um fim de noite também chuvoso amanhã. 

O fim de semana também traz previsão de um tempo de chuva forte de manhã no sábado (03) que, apesar da aparição do sol entre nuvens, deve se estender até o período noturno. 

 

