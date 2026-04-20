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MS entra em alerta vermelho de perigo para temperaturas altas até sábado

As temperaturas ficam 5ºC acima da média por mais de 5 dias. A partir de quarta-feira, 70 municípios estão em alerta para baixa umidade do ar

Karina Varjão

Karina Varjão

20/04/2026 - 15h15
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Mato Grosso do Sul está em alerta de grande perigo para altas temperaturas desde a tarde do último domingo (19) e deve permanecer até o próximo sábado (25). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições trazem risco à saúde, já que são esperadas temperaturas 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias. 

A previsão indica sol e nebulosidade, principalmente no início desta semana, entre a segunda-feira (20) e a terça-feira (21). Essas condições estão atreladas à atuação de um centro de baixa pressão atmosférica originado na Argentina. 

O aumento da temperatura, atrelado ao transporte de calor e umidade e ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de chuvas, sendo previstos volumes acima dos 30 milímetros no dia, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado. 

Especialmente na região nordeste de Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar mais firme, com temperaturas entre os 34ºC e 36ºC. 

A partir de terça-feira (21), o Estado também entra em alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, com valores entre 30% e 20%, causando um pequeno perigo para incêndios florestais e riscos à saúde, já que o percentual indicado para a boa respiração é de 60% ou mais. 

Para essas condições, as instruções da Defesa Civil são de consumir bastante líquidos, de preferência água mineral; evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia, além de evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, no período entre 10h e 15h. 

Pelo menos 70 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para as baixas umidades do ar e 56 estão em alerta máxima para a onda de calor. 

Na Capital,  a  temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC. 

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. 

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.

Fonte: Inmet

SEGURANÇA PÚBLICA

'Justiceiros da Fronteira' voltam a atacar e deixam corpo com mãos e pés amarrados

Indivíduo possuía passagens por furto e outros crimes, deixado em matagal em Pedro Juan Caballero, cidade gêmea de Ponta Porã, ao lado de mais um bilhete de "não roubar"

20/04/2026 12h45

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Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como: Pedro Juan Caballero; Ponta Porã e Zanja Pytã Reprodução/ABC Color

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Menos de duas semanas após um primeiro registro e o alerta deixado na ocasião, mais um corpo foi encontrado na manhã de hoje (20) ao lado de outro bilhete de "não roubar", o que levanta suspeita de ter sido vítima dos chamados "Justiceiros da Fronteira" que voltaram a agir na linha entre Pedro Juan Caballero (PJC) e Ponta Porã. 

Conforme o portal paraguaio ABC Color, o caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Pedro Juan Caballero, cidade gêmea ao município sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica localizado na região sudoeste do Estado. 

Em uma área de matagal do bairro chamado General Genes, em PJC, o corpo foi encontrado com uma série de ferimentos, além de estar com os pés e mãos amarrados, segundo a delegacia paraguaia. 

Esse corpo foi identificado através do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Afis), como Christian Rodrigo Toledo, indivíduo de 35 anos com antecedentes criminais que passam entre outros delitos por furto qualificado. 

Ao lado do corpo, os agentes localizaram um cartaz escrito em um pedaço de papelão com a frase "No robar, JDF, vamos por más" (do original em espanhol que pode ser traduzido como "Não roubar, Justiceiros da Fronteira, vamos por mais"). 

Justiceiro da Fronteira

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como: 

  • Pedro Juan Caballero 
  • Ponta Porã
  • Zanja Pytã

No achado de corpo desta segunda-feira (20), foram detectados sinais de violência que incluíam lesões no crânio e lesões compatíveis com agressões anteriores na região do abdômen e tórax, segundo o Ponta Porã News. 

Além disso, a causa da morte foi inicialmente apontada como asfixia provocada por lesão grave na via aérea principal, ou seja, causada por um corte profundo na região do pescoço e um ferida de aproximadamente 15 centímetros na parte anterior e lateral do pescoço. 

Cabe lembrar que há cerca de duas semanas, como bem acompanha o Correio do Estado, outra morte foi reivindicada pelo grupo de "justiceiros", no distrito de Cerro Cora'i, próximo à Pedro Juan Caballero.

Nas palavras do comissário Sérgio Sosa, as forças de segurança foram acionadas e encontraram o corpo já sem vida, deixado de bruços no local e apresentando um corte no pescoço e várias marcas de tiro, o que levantou a suspeita de execução. 

Quase que como em menção ao sétimo mandamento bíblico, o bilhete deixado na cena do até então achado de corpo era breve e objetivo: "Justiciero esta de vuelta. No robar", que pode ser traduzido como "o justiceiro está de volta! Não roubar". 

Identificado como Marcelino Villalba Barreto, morto aos 38 anos, durante a vida o homem acumulou crimes que iam de furto e roubo agravado, além de mandados de prisão em aberto e recorrentes problemas devido ao uso abusivo de substâncias. 

Com a "desculpa" de estarem combatendo a criminalidade local na região de fronteira, os alvos desse grupo seriam justamente indivíduos que já possuem antecedentes criminais, como agressores e ladrões. 

 

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Trânsito

Idoso morre após capotamento de carro na MS-276

Vítima de 69 anos foi arremessada para fora do veículo; causas do acidente são apuradas

20/04/2026 12h16

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Veículo conduzido pela vítima capotou às margens da MS-276; causas do acidente são investigadas

Veículo conduzido pela vítima capotou às margens da MS-276; causas do acidente são investigadas Osvaldo Duarte/ Dourados News

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Um homem de 69 anos morreu na tarde do último domingo (19) após um acidente de trânsito no km 43 da rodovia MS-276, nas proximidades da ponte sobre o Rio Dourados, trecho que liga o distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, a Indápolis, em Dourados.

A vítima, identificada como Wilson Maciel de Oliveira, seguia de volta para casa, em Deodápolis, depois de passar o dia com familiares em Dourados.

De acordo com o portal Dourados News, o idoso conduzia um Ford Fiesta Sedan, de cor prata, quando teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista foi lançado para fora do carro e morreu ainda no local. A suspeita é de que ele não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil, além da perícia técnica, estiveram na área para realizar os levantamentos iniciais. As circunstâncias do acidente seguem em investigação.

Não houve envolvimento de outros veículos na ocorrência.

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