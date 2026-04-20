MS entra em alerta vermelho de perigo para temperaturas altas até sábado

Alerta vermelho indica temperaturas 5ºC acima da média por mais de 5 dias - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul está em alerta de grande perigo para altas temperaturas desde a tarde do último domingo (19) e deve permanecer até o próximo sábado (25). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições trazem risco à saúde, já que são esperadas temperaturas 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias.

A previsão indica sol e nebulosidade, principalmente no início desta semana, entre a segunda-feira (20) e a terça-feira (21). Essas condições estão atreladas à atuação de um centro de baixa pressão atmosférica originado na Argentina.

O aumento da temperatura, atrelado ao transporte de calor e umidade e ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de chuvas, sendo previstos volumes acima dos 30 milímetros no dia, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado.

Especialmente na região nordeste de Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar mais firme, com temperaturas entre os 34ºC e 36ºC.

A partir de terça-feira (21), o Estado também entra em alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, com valores entre 30% e 20%, causando um pequeno perigo para incêndios florestais e riscos à saúde, já que o percentual indicado para a boa respiração é de 60% ou mais.

Para essas condições, as instruções da Defesa Civil são de consumir bastante líquidos, de preferência água mineral; evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia, além de evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, no período entre 10h e 15h.

Pelo menos 70 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para as baixas umidades do ar e 56 estão em alerta máxima para a onda de calor.

Na Capital, a temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC.

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.