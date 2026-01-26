Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso

Provas sem baliza, com aumento de pontos e alterações no percurso começariam nesta segunda, mas foram canceladas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

26/01/2026 - 12h29
Os exames práticos para a expedição da carteira nacional de habilitação (CNH), com as novas regras estabelecidas em portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e que começariam nesta segunda-feira (26), foram suspensas devido a falhas no sistema do órgão.

Portaria com as alterações, que incluem a extinção da baliza e o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático, entraram em vigência hoje, mas candidatos que tinham provas marcadas foram surpreendidos com mensagem informando sobre o cancelamento.

Em nota, o Detran informo que foi identificada uma inconsistência durante o processo de migração do sistema para as novas regras da avaliação prática.

"Nossas equipes técnicas já estão atuando para identificar a causa e promover a devida correção, mas ainda não há um prazo para retorno do sistema", diz a nota.

Além das alterações nas regras do exame prático, entrou em vigência na última sexta-feira (23) os novos valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e da Avaliação Psicológica para primeira habilitação, renovação ou alteração da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que ficaram mais baratos no Estado.

O valor do Exame de Aptidão Física e Mental foi fixado em R$ 75,00, enquanto a Avaliação Psicológica passou a custar R$ 105,00.

Já quanto aos exames práticos, portaria com as alterações foi publicada no último dia 20 de janeiro, no Diário Oficial do Estado, com vigência a partir de hoje.

Novas regras

Conforme reportagem do Correio do Estado, entre as principais mudanças destaca-se o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático.

Até então, o candidato poderia perder até três pontos, com faltas classificadas como leves (1 ponto), médias (2 pontos) e graves (3 pontos).

Na nova regra, o candidato pode perder até 10 pontos, com classificação dos erros alinhada às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da seguinte forma: infração leve (1 ponto), média (2 pontos), grave (4 pontos) e gravíssima (6 pontos).

Outra alteração significativa é a dispensa da etapa de baliza no exame prático, que passa a ser realizada exclusivamente em percurso, sob acompanhamento do examinador de trânsito do Detran.

Nos veículos utilizados no exame, permanece a necessidade de comando duplo. Já para a realização do exame em veículos particulares, ainda estão sendo definidos critérios específicos de segurança, que deverão ser observados tanto pelo candidato quanto pelo examinador.

O exame prático para veículos de quatro rodas continuará sendo realizado nos locais que atualmente já são utilizados para os percursos de avaliação da respectiva categoria. Nos municípios onde há mais de um bairro autorizado, a definição será feita por sorteio.

O tempo mínimo de duração do exame de percurso será de 10 minutos, durante os quais o candidato
deverá executar, no mínimo, as seguintes manobras e operações:

  • Seis conversões à esquerda;
  • Seis conversões à direita;
  • Três estacionamentos laterais;
  • Percurso em linha reta de, no mínimo, um, quilômetro, destinado à avaliação da mudança de marchas e
  • do desenvolvimento do veículo, observada a velocidade regulamentada da via;
  • Dois retornos, inclusive em canteiro central, quando as condições da via permitirem.

Como já ocorre, o resultado do exame prático de direção veicular será expresso por meio de pontuação variável, iniciando o candidato com nota zero, à qual serão acrescidos pontos conforme as infrações de trânsito cometidas durante a prova.

Será considerado aprovado no exame prático de direção veicular o candidato cuja nota final não seja superior a 10 pontos.

No caso do exame de motos, será desconsiderado da avaliação o obstáculo “prancha”. O candidato continua tendo que realizar as manobras sem invadir as linhas demarcatórias, sem colidir ou encostar nos cones, sem
colocar os pés no chão e sem desequilíbrios que incorram em quedas do condutor e veículo.

As alterações atendem resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre a edição do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, com o objetivo de padronizar os procedimentos em todo o território nacional.

No entanto, até a publicação desse manual, cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) permanece responsável pela definição de suas próprias normas.

* Matéria atualizada às 13h01 para acréscimo de informações

INTERIOR

Corumbá ativa plano emergencial após pior chuva dos últimos 14 anos

Prefeitura prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos, roupas, etc.

28/01/2026 11h00

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência Reprodução/Divulgação/PMC|LeonardoAmaral

Distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a popular Cidade Branca de Corumbá registrou ontem (27) a maior chuva observada pelo menos nos últimos 14 anos, responsável por causar alagamentos e deixar um rastro de destruição no município que ativa agora um plano de emergência para lidar com os reflexos dessa intempérie climática. 

Conforme o chefe do Executivo, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, houve uma reunião com o secretariado na manhã de hoje (28), para definir a elaboração de um decreto de situação de emergência em razão dos danos provocados pela forte chuva registrada na terça-feira (27).

"A medida tem como objetivo agilizar a aquisição de equipamentos, a contratação de serviços e a realização de compras emergenciais para atender as famílias afetadas e acelerar as ações de recuperação da cidade", expôs o Executivo em nota. 

No mesmo encontro, foi definida a criação de uma comissão especial para centralizar informações e decisões relacionadas às ações de resposta e reconstrução. O grupo será formado por secretários municipais e representantes da Defesa Civil e terá a função de organizar as prioridades e garantir maior eficiência no atendimento às ocorrências.

Nessa etapa está sendo feito o levantamento detalhado, por parte da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para elencar os prejuízos em um relatório técnico que servirá de base para a formalização deste decreto, definindo entre outros pontos as áreas e famílias com prioridade de atendimento. 

Chuva histórica

Em balanço repassado pelo superintendente da Defesa Civil, capitão bombeiro Silvanei Coelho, em um intervalo menor que uma hora o município já havia registrado um acúmulo que passava dos 106 milímetros de chuva. 

"É um volume que não era observado havia mais de 14 anos e causou enxurradas e alagamentos em diversos bairros”, evidenciou Silvanei Coelho, capitão bombeiro da Defesa Civil. 

Mesmo com a tempestade em curso, é apontado que as equipes já estavam pelas ruas da Cidade Branca em busca de identificar aqueles pontos mais críticos, além de prestar atendimentos imediatos e orientações à população corumbaense. 

Importante frisar que, apesar do intenso volume de chuva, não houve o registro de qualquer vítima fatal. Entretanto, os prejuízos desalojaram famílias e destruíram grande parte dos bens daqueles moradores de pontos mais críticos no município. 

Nesse momento a equipe técnica do Executivo busca equilibrar o atendimento simultâneo, balanceando o atendimento das demandas individuais com a lida das necessidades coletivas. 

Entre as ações, o Executivo de Corumbá prevê abertura de pontos oficiais para arrecadação de donativos, itens como alimentos, roupas, jogos de cama e produtos de higiene, estendendo o convite por apoio às igrejas e entidades sociais do município. 

Dos estragos, por exemplo, está o desabamento de parte do acostamento da rodovia Ramon Gomez, que fica no trecho entre a Escola Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) e o Parque Marina Gattass.

Graças à força da enxurrada, parte do barranco foi arrastada e quase atingiu o trecho de pista da região, cenário que levou à interdição preventiva após tratativas entre o Executivo de Corumbá e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Justamente essa interdição atrapalha inclusive o acesso à Bolívia que, segundo a diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat), Mariana Ricco Ortiza, está sendo realizado exclusivamente pela rua Gonçalves Dias, sentido AGESA/BR-262.
 

POLÍCIA

Preso por deixar homem cego se envolve em briga dentro de cela em Campo Grande

Homem já possui ao menos sete registros anteriores por crimes semelhantes, todos marcados por agressões repentinas

28/01/2026 10h30

Suspeito, já conhecido por agressões, foi preso horas depois

Suspeito, já conhecido por agressões, foi preso horas depois Reprodução

Um homem de 26 anos, identificado como Leandro Viana da Silva, preso por uma série de agressões violentas, incluindo um ataque que resultou na perda de visão de um homem, voltou a se envolver em confusão na tarde desta terça-feira (27), desta vez dentro da carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 17h, agentes que estavam de plantão ouviram gritos vindos da carceragem e, ao verificarem a situação, encontraram dois custodiados em luta corporal dentro da cela. Os envolvidos trocavam socos e chutes, enquanto outros três presos que dividiam o espaço não participaram da briga.

Com apoio de outros investigadores, a situação foi contida e os dois detentos foram separados. Um deles foi transferido para outra unidade policial, enquanto o outro foi realocado para uma cela diferente. Ambos apresentavam lesões leves e relataram dores, acusando um ao outro pelo início da agressão. Os outros presos informaram que estavam dormindo e acordaram apenas com a confusão já em andamento.

Um dos envolvidos na briga é o mesmo homem preso em flagrante após ataques registrados no início da semana, na região do bairro Chácara Cachoeira. Na manhã de segunda-feira (26), ele agrediu de forma repentina um paciente que aguardava atendimento em frente ao Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul. A vítima estava no local para acompanhamento de um transplante de córnea, procedimento pelo qual esperou cerca de dois anos e que havia devolvido sua visão.

O golpe atingiu diretamente o olho operado, provocando uma lesão grave. O paciente precisou passar por cirurgia de urgência e permanece internado. Laudo médico aponta dano permanente, com alta probabilidade de perda total da visão do olho atingido.

Horas depois, o mesmo suspeito voltou a atacar, desta vez uma mulher, também sem qualquer motivação aparente, na mesma região. Ele foi localizado e detido com apoio da Guarda Civil Metropolitana.

Levantamentos da Polícia Civil indicam que o homem já possui ao menos sete registros anteriores por crimes semelhantes, todos marcados por agressões repentinas. Ele segue preso e à disposição da Justiça.

 

