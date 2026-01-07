Site do TJMS passa por instabilidade e sai do ar

O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para quem tentou acessá-lo durante a tarde desta quarta-feira (7), apresentou a mensagem “A página procurada não existe!”.

O site facilita o acesso a serviços da Justiça, como Consulta Processual, Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações, Custas Processuais e Depósitos Judiciais, entre outros.

A ferramenta que facilita o acesso a notícias relacionadas ao trabalho executado pelo TJMS também saiu do ar, pegando de surpresa os usuários que necessitam do serviço.

Serviços on-line destacados

O portal oferece mais de 20 ferramentas digitais, incluindo:

Consulta Processual e Jurisprudência;

Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações no e-SAJ;

Custas Processuais, Depósitos Judiciais e Certidões;

Protetivas on-line, Malote Digital e Salas Virtuais.

Outros serviços incluem Atendimento Digital, Licitações e FAQ.

Ações e projetos



O site também lista iniciativas como Justiça Itinerante, Carta de Serviços ao Cidadão, NUPEMEC e programas como Lar Legal e Minhas Raízes.

Em contato, a assessoria de imprensa informou que, até o momento, não há como saber o que está acontecendo. Internamente, seguem tendo acesso enquanto estão logados na rede.

Para usuários externos, a página aparece como inexistente. A reportagem aguarda retorno e a matéria será atualizada assim que houver resposta.

