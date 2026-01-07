Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Site do TJMS passa por instabilidade e sai do ar

Instabilidade no sistema impede acesso de usuários externos a serviços e consultas processuais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

07/01/2026 - 16h33
O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para quem tentou acessá-lo durante a tarde desta quarta-feira (7), apresentou a mensagem “A página procurada não existe!”.

O site facilita o acesso a serviços da Justiça, como Consulta Processual, Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações, Custas Processuais e Depósitos Judiciais, entre outros.

A ferramenta que facilita o acesso a notícias relacionadas ao trabalho executado pelo TJMS também saiu do ar, pegando de surpresa os usuários que necessitam do serviço.

Serviços on-line destacados

  • O portal oferece mais de 20 ferramentas digitais, incluindo:
  • Consulta Processual e Jurisprudência;
  • Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações no e-SAJ;
  • Custas Processuais, Depósitos Judiciais e Certidões;
  • Protetivas on-line, Malote Digital e Salas Virtuais.
  • Outros serviços incluem Atendimento Digital, Licitações e FAQ.

Ações e projetos


O site também lista iniciativas como Justiça Itinerante, Carta de Serviços ao Cidadão, NUPEMEC e programas como Lar Legal e Minhas Raízes.

Em contato, a assessoria de imprensa informou que, até o momento, não há como saber o que está acontecendo. Internamente, seguem tendo acesso enquanto estão logados na rede.

Para usuários externos, a página aparece como inexistente. A reportagem aguarda retorno e a matéria será atualizada assim que houver resposta.

Cidades

Associação promove bazar com itens da Receita Federal

Além da venda de smartphones, eletrônicos e outros produtos, o bazar, que será neste sábado (10), terá brechó a preços acessíveis

07/01/2026 15h44

Divulgação AMA

Com produtos doados pela Receita Federal, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS) promove, no sábado (10), um bazar solidário com itens a preços acessíveis.

São produtos como smartphones, perfumes e eletrônicos. O evento também contará com um brechó especial, com roupas, calçados e muitos outros itens.

A venda será revertida para a manutenção da AMA, que ajuda a transformar vidas por meio do cuidado, da inclusão e do amor.

 

 

Os produtos foram doados pelas unidades da Receita Federal de Mundo Novo e Ponta Porã. A forma de pagamento poderá ser em dinheiro, cartões de crédito/débito e Pix.

A entidade esclarece que não haverá venda em atacado.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por AMA (@amacgms)

 

 

Serviço:

  • Bazar da AMA
  • Data: 10 de janeiro (sábado)
  • Hora: das 8h às 17h
  • Local: Avenida Bandeirantes, nº 215 – Bairro Amambaí

Cidades

Ministério Público abre inscrições para estágio com bolsa de R$ 2 mil

São vagas para estudantes de níveis médio e superior, com carga horária entre 20 e 25 horas semanais; saiba como se inscrever

07/01/2026 15h04

Reprodução MPMS

Continue Lendo...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, com bolsa superior a R$ 2 mil.
Estão aptos a concorrer ao processo seletivo estudantes dos níveis de ensino médio e superior, regularmente matriculados e com frequência comprovada.

São duas modalidades de estágio de nível médio para adolescentes com idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

A outra modalidade contempla estudantes de graduação do curso de Direito, com vagas para todas as comarcas, exceto Coronel Sapucaia.

O programa de residência também contempla graduados de áreas vinculadas às funções institucionais do MPMS, incluindo acadêmicos dos seguintes cursos:

  • Administração;
  • Comunicação;
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia;
  • Psicologia;
  • Serviço Social;
  • Tecnologia da Informação, entre outros.

Cabe ressaltar que, conforme consta no edital, nos níveis médio e superior não serão admitidos concorrentes que estejam no último semestre do curso no momento da convocação.

O estágio no MPMS possui carga horária entre 20 e 25 horas semanais, com bolsas de R$ 782,73 (nível médio) e R$ 1.035,16 (nível superior). Para o programa de residência, a bolsa é de R$ 2.178,00, com carga de 30 horas semanais. Todos os selecionados também têm direito ao auxílio-transporte.

Como se inscrever?


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico concurso.fapec.org. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line, selecionar o município de realização da prova e efetuar o pagamento da taxa correspondente até o dia 10 de fevereiro de 2026.

Seleção


As provas objetivas (e discursivas, quando aplicadas) serão realizadas no dia 1º de março de 2026, em mais de 50 municípios do Estado. A seleção inclui questões de conhecimentos gerais e específicos e, no caso de Direito, prova discursiva.

Confira o edital

