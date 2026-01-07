Site do TJMS passa por instabilidade e sai do ar

O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para quem tentou acessá-lo durante a tarde desta quarta-feira (7), apresentou a mensagem “A página procurada não existe!”.
O site facilita o acesso a serviços da Justiça, como Consulta Processual, Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações, Custas Processuais e Depósitos Judiciais, entre outros.
A ferramenta que facilita o acesso a notícias relacionadas ao trabalho executado pelo TJMS também saiu do ar, pegando de surpresa os usuários que necessitam do serviço.
Serviços on-line destacados
- O portal oferece mais de 20 ferramentas digitais, incluindo:
- Consulta Processual e Jurisprudência;
- Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações no e-SAJ;
- Custas Processuais, Depósitos Judiciais e Certidões;
- Protetivas on-line, Malote Digital e Salas Virtuais.
- Outros serviços incluem Atendimento Digital, Licitações e FAQ.
Ações e projetos
O site também lista iniciativas como Justiça Itinerante, Carta de Serviços ao Cidadão, NUPEMEC e programas como Lar Legal e Minhas Raízes.
Em contato, a assessoria de imprensa informou que, até o momento, não há como saber o que está acontecendo. Internamente, seguem tendo acesso enquanto estão logados na rede.
Para usuários externos, a página aparece como inexistente. A reportagem aguarda retorno e a matéria será atualizada assim que houver resposta.