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Soluções simples para transformar Campo Grande

Especialista defende medidas simples para melhorar drenagem, trânsito e ciclovias e para revitalizar o Centro sem depender de grandes obras ou investimentos vultosos

eduardo miranda

eduardo miranda

26/08/2026 - 06h00
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Quando se trata de enxergar soluções simples para situações aparentemente complexas em Campo Grande, o nome que vem à mente é o do engenheiro civil e especialista em Projetos Urbanos Fernando Madeira.

O Correio do Estado procurou o especialista para tratar de algumas soluções que podem custar pouco, mas transformar em larga escala o cotidiano dos moradores da cidade.

“Hoje, temos de ser realistas. Se formos analisar o orçamento público, seja federal, estadual ou municipal, ele é muito apertado, o que significa que os governos hoje não têm sobra de dinheiro. Sempre há muito comprometimento da receita”, comenta Madeira.

Ele conta que, nas cidades, há sempre demandas de obras muito caras e muitos gargalos, mas que soluções básicas podem transformar o cotidiano da população. E, nessas horas, o planejamento contribui para uma solução eficiente, simples e mais barata.

No caso da drenagem, com reflexo direto na manutenção de ruas, Fernando Madeira ressalta que há uma solução simples que já poderia ter sido feita nas últimas décadas, quando o asfaltamento se expandiu em Campo Grande.

“Se em toda grande obra o Município exigisse, por exemplo, a instalação de uma aduela pré-fabricada nos cruzamentos, nos últimos 18 anos, já teríamos 18 mil dispositivos desses”, explica.

As aduelas pré-fabricadas são caixas e corredores de escoamento de água da chuva. A instalação desses equipamentos nos cruzamentos da cidade onde o sistema de drenagem é incompleto, segundo Madeira, teria um efeito prático visível, que teria impacto direto, melhorando a eficiência do escoamento da água da chuva e preservando o asfalto, ao evitar uma alta concentração de água sobre o pavimento.

“É um efeito formiguinha. Pode ser feito em bairros onde não há drenagem, como há muitos em Campo Grande, ou onde há drenagem, mas não há retenção da água da chuva”, ressalta.

Em meio ao problema crônico dos buracos no asfalto, que se espalham pelas ruas de Campo Grande em uma proporção muito maior do que são tampados, a solução pode significar economia para o Município e um problema a menos para o cidadão se queixar.

Engenheiro Fernando Madeira em seu escritório, em Campo Grande Engenheiro Fernando Madeira em seu escritório, em Campo Grande (Foto: Gerson Oliveira)

“Nos projetos novos de pavimentação, todos têm retenção de água. Mas nos projetos antigos, não, e todos deveriam ter. Eu vou te dar um exemplo: se há 18 anos tivéssemos implantado estas soluções de drenagem, o que nós já teríamos melhorado?”, questiona.

“Ao melhorar a drenagem e a retenção, na maioria das vezes, se consegue melhorar também a qualidade do pavimento, porque, em boa parte das situações, é por falta de uma drenagem correta que o pavimento se deteriora”, analisa.

Trânsito

Mas não é apenas para o problema da drenagem que Fernando Madeira tem sugestões de soluções simples. Ele também mostra que, na organização do trânsito, a cidade pode evitar problemas futuros, agindo preventivamente a partir de agora.

Ele dá o exemplo do escalonamento dos horários para beneficiar o trânsito, como mudanças no horário de funcionamento do comércio em certas regiões da cidade e nos horários de entrada nas escolas, ações que podem deixar o trânsito mais fluido, mas também melhorar o movimento em algumas regiões comerciais, como o centro da cidade.

“Se colocarmos a entrada da escola pública em um horário, das escolas particulares em outro, a abertura do comércio em outro, eu estratifico os gargalos do trânsito, e o efeito de uma solução como esta, que tem zero custo financeiro, é perceptível”, explica.

Uma ação como esta melhora até mesmo a qualidade do transporte público, segundo Madeira, pois garante o fluxo necessário durante todo o dia, e não apenas nos horários de pico, quando a demanda dos usuários é maior e, por isso, exige também uma frota maior. Com o escalonamento, a ociosidade da frota fora do horário de pico seria bem menor, por exemplo.

Ainda sobre o trânsito, para o especialista, a cidade deve utilizar melhor a tecnologia disponível, como a internet 5G e aplicativos de navegação, para gerenciar o tráfego em tempo real.

Ele sugere que a sinalização e os semáforos inteligentes podem ajudar a distribuir o fluxo para vias alternativas pouco exploradas pelos motoristas. “Muitas vezes, fornecer a informação ao cidadão sobre caminhos menos congestionados já ajuda a desafogar as vias principais”, diz.

Mais soluções

Além do escalonamento de horários, Fernando Madeira aponta outras intervenções de baixo custo e alto impacto para a mobilidade e o urbanismo de Campo Grande, baseadas na premissa de que o planejamento e a constância são mais eficazes que grandes obras isoladas.

Quanto à mobilidade alternativa, ele observa que o grande volume de motocicletas na Capital é um reflexo do crescimento “espalhado” da cidade, o que torna o transporte coletivo lento e ineficiente para longos trajetos, como o deslocamento entre as Moreninhas e o Centro, por exemplo.

Para ele, a solução para atrair o usuário de volta ao transporte público ou a outros modais passa pela viabilidade econômica e pela rapidez.

Mais ciclovias

Como Campo Grande é uma cidade plana, o especialista defende o investimento maciço em ciclovias conectadas, e não apenas ciclofaixas, para permitir que as pessoas utilizem a bicicleta de forma segura para o lazer e o trabalho.

Outra solução simples seria o aproveitamento da “caixa” de ruas em bairros antigos: muitas vias têm calçadas ou recuos largos que permitiriam a criação de uma pista adicional apenas com o remanejamento de postes e bocas de lobo, uma intervenção muito mais barata que uma grande desapropriação.

Centro

Sobre a pouca efetividade da revitalização do Centro, Madeira critica a visão de que apenas incentivos fiscais, como isenção de IPTU ou ISS, resolverão o esvaziamento da área. Ele defende que o Centro precisa de atrativos físicos e serviços que funcionem em horários estendidos.

Por exemplo, o fechamento precoce das lojas impede que o cidadão utilize o Centro para lazer ou serviços após o expediente. Também há a necessidade de polos de serviço, como a instalação de grandes hospitais ou centros administrativos na região, que poderia gerar um fluxo constante de pessoas e alimentar o comércio local.

Mobilidade

Transporte público terá operação especial no aniversário de Campo Grande

Medida busca adequar a oferta de ônibus à movimentação do feriado

25/08/2026 18h15

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Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou um plano operacional especial para o transporte público nesta quarta-feira (26), feriado em comemoração aos 127 anos de Campo Grande.

De acordo com o planejamento, as linhas do transporte coletivo irão operar conforme o Plano Funcional de Domingos e Feriados, medida que busca adequar a oferta de ônibus à movimentação esperada na Capital durante a programação especial. 

As linhas 080, 081, 515 e 522, no entanto, funcionarão com o Plano Operacional de Sábado. Já a linha 234 seguirá a programação rotineira. 

A prefeitura disponibilizará dois veículos na reserva com tripulação nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone. A estrutura estará disponível das 5h às 19h para atender eventuais necessidades durante a operação.

Serão mantidos cinco veículos reserva, com tripulação, na Praça do Rádio Clube, das 11h às 13h, período de maior movimentação previsto no local.

O Consórcio Guaicurus deverá acompanhar a operação das linhas e, quando necessário ou mediante determinação da fiscalização da Agetran, realizar ajustes após os horários de pico. Os períodos considerados são das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30. As adequações ficarão limitadas ao aumento da oferta de veículos para atender à demanda.

A Agetran também fará o acompanhamento da operação em tempo real, com possibilidade de ajustes ao longo do dia. A medida tem como objetivo garantir maior agilidade e eficiência no transporte coletivo durante o feriado e os eventos que integram a programação dos 127 anos de Campo Grande.

Erro Médico

Mulher trata HIV por oito anos sem ter o vírus em Campo Grande

TJMS manteve condenação da Prefeitura de Campo Grande ao pagamento de R$ 50 mil; documentos médicos indicaram que a paciente nunca foi portadora do vírus

25/08/2026 18h01

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Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve indenização de R$ 50 mil a mulher que passou oito anos em tratamento após falso diagnóstico de HIV.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve indenização de R$ 50 mil a mulher que passou oito anos em tratamento após falso diagnóstico de HIV. Foto: Divulgação TJMS.

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Uma mulher submetida durante aproximadamente oito anos a tratamento contínuo contra o HIV descobriu que jamais esteve infectada pelo vírus. O caso, iniciado com um diagnóstico positivo realizado em 2016 na rede pública de saúde de Campo Grande, terminou com a manutenção de uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.

A decisão foi proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pelo município. O colegiado confirmou a sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Capital.

De acordo com o processo, a paciente recebeu o diagnóstico de HIV em 2016 e, desde então, passou a seguir o tratamento indicado pelos profissionais da rede municipal.

Durante os anos seguintes, fez uso contínuo de medicamentos antirretrovirais, acreditando ser portadora de uma infecção crônica e ainda cercada por forte estigma social.

A situação começou a ser esclarecida somente em 2024, quando um novo exame apresentou resultado não reagente.

A própria equipe de saúde passou a registrar a possibilidade de falso positivo no diagnóstico inicial. Posteriormente, um documento médico atestou que a mulher nunca havia sido infectada pelo HIV.

Oito anos convivendo com um diagnóstico equivocado

Ao analisar o caso, o Tribunal considerou que o dano não se limitou à informação incorreta recebida em 2016. Para os desembargadores, a falha também esteve na manutenção do diagnóstico e do tratamento durante cerca de oito anos, sem que a condição da paciente fosse devidamente confirmada.

Nesse período, a mulher permaneceu exposta a medicamentos considerados potencialmente tóxicos e às consequências emocionais de acreditar que possuía uma doença incurável.

O acórdão destacou ainda o impacto psicológico e social associado ao HIV, condição que, apesar dos avanços da medicina, continua sendo alvo de preconceito e desinformação.

No recurso, a Prefeitura de Campo Grande sustentou que não houve falha na prestação do serviço público.

O município argumentou que os exames poderiam apresentar limitações científicas e que a responsabilização dependeria da comprovação de culpa dos profissionais envolvidos. Também pediu, alternativamente, a redução do valor da indenização.

As alegações não foram acolhidas. Segundo o relator, desembargador Alexandre Raslan, o município não apresentou prova técnica capaz de demonstrar que o resultado não reagente, ou seja, negativo para a presença do HIV, obtido em 2024 seria compatível com uma infecção verdadeira diagnosticada oito anos antes.

Também não comprovou que o erro teria decorrido de uma limitação científica inevitável.

Ainda que o primeiro resultado positivo pudesse ser atribuído a uma eventual falha do método de testagem, o Tribunal entendeu que essa possibilidade não explicaria a continuidade do diagnóstico equivocado e da medicação por um período tão prolongado.

Responsabilidade do poder público

O julgamento reconheceu a responsabilidade objetiva do município porque o diagnóstico, a prescrição e o fornecimento dos medicamentos decorreram de ações praticadas por agentes públicos.

Nesses casos, conforme prevê a Constituição Federal, não é necessário demonstrar individualmente a culpa de cada profissional, desde que estejam comprovados o dano e a relação entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido.

Para os magistrados, não houve culpa da paciente nem qualquer acontecimento externo capaz de afastar a responsabilidade da administração municipal. A mulher apenas seguiu as orientações médicas que recebeu e cumpriu durante anos o tratamento estabelecido pela própria rede pública.

O valor de R$ 50 mil foi mantido por ser considerado proporcional à gravidade do dano, ao sofrimento provocado e aos cerca de oito anos de tratamento desnecessário, além de cumprir a função pedagógica de evitar falhas semelhantes na rede pública de saúde.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (25). Embora a condenação tenha sido mantida pelo TJMS, ainda podem ser apresentados recursos às instâncias superiores, dentro dos prazos previstos em lei.

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