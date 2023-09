STJ confirma decisão que anulou julgamento da boate Kiss

SANEAMENTO

A Águas Guariroba dispõe até 50% de desconto para pessoas de baixa renda, pacientes com câncer ou doenças renais crônicas

A tarifa social é um benefício que reduz o valor das contas de água e esgoto adotado por diversas empresas brasileiras. Em Campo Grande não é diferente, o programa da concessionária Águas Guariroba tem mais de 20 mil famílias beneficiadas, ou seja, 2% da população total da Capital, promovendo saneamento e dignidade para famílias de baixa renda e pessoas em tratamento de câncer e doenças renais crônicas.

O desconto nas contas de água e esgoto é de até 50%, o que, de acordo com a empresa, é o porcentual instituído pela legislação municipal em 2001 para os serviços de abastecimento.

Os interessados na tarifa social devem atender a alguns requisitos, como: renda familiar inferior a meio salário mínimo vigente; ser proprietário de um único imóvel, no qual a família deve residir, ou er o contrato de locação; ser consumidor monofásico de energia elétrica – o consumo não pode ultrapassar 220 kW por mês; e não consumir mais que 20 metros cúbicos de água por mês.

Pessoas com câncer ou doenças renais crônicas, com comprovação por laudo, também podem ser contempladas pelo programa, atendendo também ao requisito de renda per capita máxima de até dois salários mínimos.

Este é o caso de Vilma Rosa da Cruz Sandeski, de 52 anos, que é paciente oncológica e beneficiária do programa. Ela relata que o desconto obtido pela tarifa social gera economia que a ajuda na compra de remédios e vitaminas, necessários para o tratamento, assim como frutas, legumes e outros tipos de comida.

“Cheguei a pagar R$ 300, R$ 200 em uma época, e agora pago de R$ 40 a R$ 50. Se todos que fizessem o acompanhamento de doença tivessem a tarifa social, ia ajudar bastante”, informa a cuidadora de idosos, que no momento está sem poder trabalhar em função do tratamento de câncer e aguarda ainda o seu auxílio-doença.

A aposentada Francisca Borges Ribeiro, de 73 anos, faz parte das mais de 20 mil famílias beneficiadas pelo programa e conta que aprendeu com os pais a economizar água.

“Fui criada com balde d’água na cabeça, eu sei o valor que a água limpa tem, não desperdiço uma gota de água, acho um absurdo a pessoa abrir uma torneira e derramar água. Então eu sempre gastei pouco, mas, com a tarifa [social], minha conta diminuiu de R$ 80 para menos de R$ 20”, comenta Francisca, que relata ter passado por dificuldades para manter as contas em dia com a aposentadoria que recebe.

O diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, aponta que o objetivo da concessionária é que todos tenham acesso à água tratada e esgoto.

“Como operadora de um serviço público essencial à vida, entendemos que servir as pessoas é uma das nossas maiores vocações, por esse motivo, procuramos contribuir com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade”, diz.

Além desse projeto, a Águas Guariroba tem outras ações de impacto social, como o programa Afluentes, que tem ligação direta com a população e lideranças comunitárias e está relacionado ao projeto Bolha de Sabão, que incentiva o empreendedorismo nas comunidades por meio de oficinas que ensinam a transformar óleo de cozinha usado em sabão.

A concessionária também aponta ações sociais que levam negociações de débitos com condições facilitadas para bairros e educação ambiental para as escolas, por meio de gibis, teatro e palestras, promovidas pelo programa Sanear.

CADASTRO



Os cadastros para o programa podem ser feitos durante o ano todo e só de forma presencial. Os interessados têm a opção de ir ao atendimento itinerante nos bairros ou solicitar a inclusão na tarifa social nos locais de atendimento da concessionária.

A Águas Guariroba disponibiliza atendimento no Centro, na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, n° 1.808, nas Moreninhas, na Rua Mucuri n° 8, no Fácil Guaicurus, na Avenida Gury Marques, n° 5.464, no Fácil Aero Rancho, na Avenida Marechal Deodoro, n° 2.606, e no Fácil do Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, n° 4.696.

SAIBA

Em 2023, mais de 15 mil novas ligações foram feitas na Capital, através do Programa Campo Grande Saneada, que teve início em janeiro e já levou saneamento para mais de 150 quilômetros. Entre os locais que possuem frentes de trabalho estão os bairros Lageado, Los Angeles, Tiradentes e Nova Lima.