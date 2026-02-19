Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STJ mantém condenação por tráfico de irmãos Martins

Marcel e Valter Ulisses foram alvo da Operação Enigma, em 2017, e condenados pelo crime; em 2024, os dois foram novamente investigados pela Polícia Federal

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

19/02/2026 - 08h40
Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação dos irmãos Marcel Martins da Silva e Valter Ulisses Martins da Silva, residentes em Dourados, por tráfico internacional de drogas, em operação realizada pela Polícia Federal (PF) em 2017.

A investigação, que culminou na Operação Enigma, deflagrada em 2017, identificou que Marcel Martins seria um dos líderes da quadrilha, responsável pelo fornecimento das drogas, principalmente crack e cocaína, que entravam no Brasil por meio da fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Caballero.

Valter, naquela investigação, não era apontado como um dos líderes, mas também teria atuação, segundo a apuração da Polícia Federal, na organização criminosa armada que era voltada ao fornecimento de drogas.

Ao todo, foram 35 denunciados por envolvimento na quadrilha, que, após passar pela fronteira, levava a droga para o estado do Paraná, onde era escondida em casas para ser posteriormente comercializada.

Na época da operação foram cumpridos 28 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Os investigados se tornaram réus na Justiça Federal no Paraná e, após vários recursos, o caso foi parar no STJ, que no fim do ano passado negou um dos vários recursos ingressados pela defesa de Marcel Martins e manteve a decisão que o condenou a 15 anos e 11 meses de prisão por tráfico internacional de drogas e organização criminosa armada.

No fim de novembro de 2025, o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, negou “seguimento ao recurso extraordinário” ingressado pela defesa de Marcel.

“Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário contra decisões que negam o seguimento do recurso”, salientou ao fim da decisão.

Já o irmão dele, Valter Ulisses, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão apenas por organização armada, e não por tráfico de drogas.

Apesar da decisão, ainda não foi decretado o transitado em julgado desta ação, por isso, os réus aguardam em liberdade.

OPERAÇÃO PRIME

A organização dos irmãos Martins, no entanto, voltou à pauta da Polícia Federal, só que desta vez em Mato Grosso do Sul, por tráfico internacional de drogas e armas, em 2024.

A PF descobriu que, após a Operação Enigma, os irmãos fizeram algumas modificações na organização criminosa.

Se em 2017 a PF do Paraná colocou Marcel como chefe do grupo, sete anos depois, quem assumiu esse papel foi seu irmão mais novo, Valter, que seria também quem manteria contato com os fornecedores de cocaína no Paraguai.

A Operação Prime, deflagrada em maio de 2024, ao mesmo tempo que a Operação Sordidum, focou a atuação da organização criminosa dos irmãos, que residiam em Dourados e, aos olhos da sociedade, portavam-se como empresários.

Matéria do Correio do Estado mostrou que Marcel Martins da Silva, inclusive, frequentava a igreja e chegou até a alugar uma das suas propriedades para a agremiação religiosa, além, claro, de recolher o dízimo. Casado, ele morava em um condomínio de luxo na cidade e tinha duas empresas.

“Para quem se relaciona com essas pessoas, com os líderes, principalmente na sociedade, são pessoas até religiosas. O chefe do terceiro grupo [Marcel], ele recolhia o dízimo, uma das propriedades dele era alugada pra igreja que frequentava e participava ativamente das atividades da igreja. Se apresentava como empresário na sociedade”, contou na época ao Correio do Estado o delegado da PF Lucas Vilela, que coordenou as Operações Prime e Sordidum.

Na ação, descobriu-se que a organização criminosa dos irmãos tinha laços com vários outros grupos grandes, como o clã da família Mota, de Ponta Porã. Eles tinham, inclusive, planos de exportar a droga que era comprada de produtores peruanos e de Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido como Motinha, para a Europa.

Durante a operação de 2024, Marcel foi preso novamente, em sua casa, um condomínio de luxo em Dourados, já seu irmão Valter Ulisses conseguiu fugir para o Paraguai e não foi detido na época.

*Saiba

Segundo a investigação da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, há indícios de que os irmãos Martins, que comandavam esquema criminoso de tráfico de cocaína para estados do Sul do País e outros grandes centros, também trabalhavam com drogas sintéticas.

CAMPO GRANDE

Quase 24 horas depois do temporal, moradores ainda esperam por remoção de árvores

Granizo, ventos de até 57 km/h, queda de árvores, alagamentos e falta de energia marcaram a quarta-feira na Capital

19/02/2026 10h15

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retirada

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retirada Marcelo Victor

Quase 24 horas após o temporal que atingiu Campo Grande na quarta-feira (18), moradores ainda convivem com os reflexos da chuva intensa que provocou queda de árvores, abertura de buracos nas vias, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade.

Na Rua Terlice Maria, duas árvores de grande porte caíram quase na mesma quadra, uma delas na esquina com a Rua Tercelia de Melo. As duas faixas da via precisaram ser interditadas por causa do bloqueio total da pista.

Conforme a Defesa Civil, equipes estiveram no local para organizar o trânsito, mas a retirada das árvores ficou sob responsabilidade da prefeitura. Até o momento, não há previsão para a remoção.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaRua está fechada após árvores caírem durnte temporal - Marcelo Victor

Apesar do impacto, os troncos não atingiram a rede elétrica e o fornecimento de energia nas residências próximas não foi comprometido.

Falta de energia por mais de quatro horas

No Bairro Jardim Itapuã, moradores da Rua Itabepe, esquina com a Rua Estremosa, relataram falta de energia por cerca de quatro horas após a substituição de um transformador. Segundo uma moradora, a luz caiu por volta das 14h e só foi restabelecida às 19h30.

De acordo com os relatos, o problema é antigo na região, que possui rede elétrica mais antiga. Enquanto o bairro vizinho Sírio Libanês teve o fornecimento normalizado antes, aproximadamente 70 residências do Jardim Itapuã permaneceram sem energia até a conclusão do serviço.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaMoradores ficaram sem luz por mais de 4 horas - Whatsapp Correio do Estado

Em nota, a concessionária informou que o temporal causou danos em diversas áreas da cidade, com árvores arrancadas e objetos arremessados contra a rede elétrica. As equipes atuaram de forma contínua, inclusive durante a madrugada, realizando reparos e reconstrução da rede danificada. A empresa afirmou ainda que nenhum bairro teve o fornecimento interrompido por completo.

A distribuidora orienta que, em caso de tempestades, a população procure abrigo em local seguro, desligue aparelhos da tomada e não se aproxime de cabos rompidos ou objetos sobre a rede elétrica. O atendimento pode ser solicitado via WhatsApp Gisa, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272.

Granizo, ventos fortes e alagamentos

O temporal foi registrado em dois períodos na quarta-feira: no fim da manhã e novamente por volta das 20h, com duração média de uma hora e meia em cada episódio. Houve registro de granizo de grande porte, que atingiu veículos em diferentes pontos da Capital.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaGranizos atingiu veículos em diferentes pontos da Capital - foto enviada via Whatsapp

Dados meteorológicos apontaram acumulado de 27,8 milímetros de chuva durante a noite e mais 20,2 milímetros durante a madrugada, além de ventos sucessivos que chegaram a 54,5 km/h e 57,6 km/h nas regiões do Aeroporto e da Vila Popular.

Os impactos também foram sentidos no trânsito. A Avenida Tamandaré transbordou na altura da Rua Carlota de Almeida Lemos, causando alagamento e dificultando a passagem de veículos. Moradores registraram a situação em vídeo e relataram ser comum esse tipo de situação neste trecho.

 

- Crédito: Regiane Rocha Bernardo

Além disso, novos buracos surgiram em vias da cidade. Na esquina da Avenida Heráclito Diniz Figueiredo com a Rua Theodomiro Serra, próximo a um quebra-molas, a cratera aberta após a chuva representa risco para condutores.

Cidades

Instabilidade atinge Itaú e Pix, gerando ondas de reclamações

Em resposta às queixas, o Banco Itaú confirmou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira

19/02/2026 10h03

Clientes do Banco Itaú e usuários do sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrentaram uma manhã de transtornos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Relatos de instabilidade nos serviços bancários e nas transações via Pix inundaram plataformas de monitoramento e redes sociais, indicando uma falha generalizada que afetou milhares de consumidores.

De acordo com dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o Itaú registrou um pico significativo de reclamações, com aproximadamente 500 relatórios de problemas.

A instabilidade começou por volta das 09:00, com um aumento acentuado nas queixas após as 12:00. Os principais problemas reportados pelos usuários do Itaú foram relacionados ao PIX (91%), seguido por dificuldades de login no internet banking (6%) e transferências (3%).

Downdetector

Simultaneamente, o Pix, sistema de pagamentos do Banco Central, também apresentou um aumento nas notificações de falhas, com cerca de 300 relatórios no Downdetector.

As principais queixas para o Pix foram sobre pagamentos (50%) e transferências (48%). Embora a instabilidade do Pix tenha sido mais abrangente, afetando diversos bancos como Santander e Nubank, o Itaú se destacou pelo volume de reclamações específicas.

Em resposta às queixas, o Banco Itaú confirmou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira, que impactou uma parcela de seus clientes.

A instituição informou que estava trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. A recomendação para os usuários era evitar refazer operações que não foram concluídas, aguardando a normalização do sistema.

A interrupção dos serviços bancários e do Pix causou transtornos para consumidores e empresas, que dependem cada vez mais dessas ferramentas para suas operações diárias. A situação reforça a importância da resiliência dos sistemas financeiros digitais e a necessidade de comunicação transparente por parte das instituições em momentos de falha.

